Соцсети в Турции: за какие посты можно сесть в тюрьму

Гражданин Германии, выходец из турецкой семьи Осман Б. был задержан прямо в аэропорту Антальи в начале июля. Его подозревают в подготовке пропаганды терроризма. 36-летнему немцу турецкого происхождения грозит многолетний тюремный срок за то, что он на своей странице в соцсети Facebook запостил фотографии лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана. С немецкой точки зрения, задержание Османа Б. по такому обвинению - вопиющее нарушение свободы мнений. Но в Анкаре считают иначе.

В тюрьму за пост в соцсетях

В Турции тысячи людей уже были серьезно наказаны за активность в соцсетях. По официальным данным, в 2018 году сотрудники турецкого ведомства по уголовным делам вели наблюдение за 110 тысячами аккаунтов. 7100 пользователей были задержаны. 2754 оказались в заключении из-за того, что их страницы в соцсетях, дескать, имеют "криминальное содержание". Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что за последние годы 20500 человек предстали перед судом из-за постов в соцсетях.

После провала путча в июле 2016 года (фото из архива)

Среди обвинений, которые чаще всего предъявляет пользователям соцсетей турецкая юстиция: оскорбление президента, оскорбление государственных институтов, подстрекательство к мятежу, пропаганда терроризма, поддержка идей Фетхуллаха Гюлена (власти Турции обвиняют его в организации путча три года назад. - Ред.) и поддержка Рабочей партии Курдистана. Особенно жестко наказывают тех, кто в своих аккаунтах критикует Эрдогана и его партию.

История Османа Б., задержанного в Анталье, демонстрирует, как легко можно оказаться в тюрьме по таким обвинениям. Для задержания достаточно, например, заявления одного из чиновников правящей партии о том, что его оскорбили.

В Турции соцсети под наблюдением

В некоторых случаях Эрдоган лично подает в суд на своих обидчиков, как это было в 2014 и 2017 годах, когда, по данным министерства юстиции 12173 человека предстали перед судом за оскорбления президента Эрдогана. 3221 был посажен в тюрьму. Неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) документирует также случаи, когда наказанию подвергаются люди, которые в своих постах критикуют действия турецких военных против курдских повстанцев в сирийском Африне. На этом основании только в прошлом году были задержаны 648 человек.

Хади Син

Турецкий правозащитник Хади Син называет задержания за активную деятельность в соцсетях произволом турецких властей, потому что в турецком законодательстве не предусмотрено уголовного наказания за посты в интернете. По оценкам правозащитника, на самом деле число пользователей соцсетей, которых преследуют за их онлайн-активность, гораздо выше. "Почти в каждом турецком городе существует команда полицейских, которые круглосуточно отслеживают посты в соцсетях", - говорит правозащитник.

Уголовное наказание за критику

Случай экономиста Мустафы Сёнмеза вызвал большой резонанс. Ему предъявили обвинение за одно экспертное высказывание. 14 апреля экономиста задержали по обвинению в оскорблении президента. Сёнмез написал в своем твиттер-аккаунте, что турецкая экономика находится в кризисе.

20 сентября он предстал перед судом. "Меня осудили за то, что я критично отозвался о турецкой экономической конъюнктуре", - рассказал Сенмез DW . Он глубоко возмущен тем, что любая попытка критики заканчивается уголовным преследованием.

Правозащитник Хади Син видит в этом двойную мораль. Сторонники Эрдогана, указывает он, могут писать сколько угодно расистских комментариев, дискредитирующих и оскорбляющих их оппонентов или угрожающих им. А все остальные за обычный антивоенный лозунг могут оказаться в тюрьме по обвинению в поддержке террористической организации. Социальные сети для многих в Турции стали опасной территорией, вся надежда на Европу, говорит правозащитник. Он призывает ЕС решительнее реагировать на нарушения свободы мнений и прав человека в Турции. Пока же граждане страны, страдающие от репрессий, не получают достаточной поддержки от Евросоюза.

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