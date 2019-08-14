 Соцсети в Турции: за какие посты можно сесть в тюрьму | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.08.2019

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Мир

Соцсети в Турции: за какие посты можно сесть в тюрьму

В Турции за пост с критикой в адрес Эрдогана можно угодить в тюрьму. В последнее время таких случаев становится все больше. За что еще турецкие власти наказывают пользователей соцсетей?

Твиттер на фоне флага Турции

Гражданин Германии, выходец из турецкой семьи Осман Б. был задержан прямо в аэропорту Антальи в начале июля. Его подозревают в подготовке пропаганды терроризма. 36-летнему немцу турецкого происхождения грозит многолетний тюремный срок за то, что он на своей странице в соцсети Facebook запостил фотографии лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаха Оджалана. С немецкой точки зрения, задержание Османа Б. по такому обвинению - вопиющее нарушение свободы мнений. Но в Анкаре считают иначе.

В тюрьму за пост в соцсетях

В Турции тысячи людей уже были серьезно наказаны за активность в соцсетях. По официальным данным, в 2018 году сотрудники турецкого ведомства по уголовным делам вели наблюдение за 110 тысячами аккаунтов. 7100 пользователей были задержаны. 2754 оказались в заключении из-за того, что их страницы в соцсетях, дескать, имеют "криминальное содержание". Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что за последние годы 20500 человек предстали перед судом из-за постов в соцсетях.

Сдавшиеся путчисты

После провала путча в июле 2016 года (фото из архива)

Среди обвинений, которые чаще всего предъявляет пользователям соцсетей турецкая юстиция: оскорбление президента, оскорбление государственных институтов, подстрекательство к мятежу, пропаганда терроризма, поддержка идей Фетхуллаха Гюлена (власти Турции обвиняют его в организации путча три года назад. - Ред.)  и поддержка Рабочей партии Курдистана. Особенно жестко наказывают тех, кто в  своих аккаунтах критикует Эрдогана и его партию.

История Османа Б., задержанного в Анталье, демонстрирует, как легко можно оказаться в тюрьме по таким обвинениям. Для задержания достаточно, например, заявления одного из чиновников правящей партии о том, что его оскорбили. 

В Турции соцсети под наблюдением

В некоторых случаях Эрдоган лично подает в суд на своих обидчиков, как это было в 2014 и 2017 годах, когда, по данным министерства юстиции 12173 человека предстали перед судом за оскорбления президента Эрдогана. 3221 был посажен в тюрьму. Неправительственная организация Human Rights Watch (HRW) документирует также случаи, когда наказанию подвергаются люди, которые в своих постах критикуют действия турецких военных против курдских повстанцев в сирийском Африне. На этом основании только в прошлом году были задержаны 648 человек.

Хади Син

Хади Син

Турецкий правозащитник Хади Син называет задержания за активную деятельность в соцсетях произволом турецких властей, потому что в турецком законодательстве не предусмотрено уголовного наказания за посты в интернете. По оценкам правозащитника, на самом деле число пользователей соцсетей, которых преследуют за их онлайн-активность, гораздо выше. "Почти в каждом турецком городе существует команда полицейских, которые круглосуточно отслеживают посты в соцсетях", - говорит правозащитник.

Уголовное наказание за критику 

Случай экономиста Мустафы Сёнмеза вызвал большой резонанс. Ему предъявили обвинение за одно экспертное высказывание. 14 апреля экономиста задержали по обвинению в оскорблении президента. Сёнмез написал в своем твиттер-аккаунте, что турецкая экономика находится в кризисе.

Контекст

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Под блокировку попали Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube и некоторые другие сервисы. Предполагается, что инцидент связан с серией задержаний турецких оппозиционеров. (04.11.2016)

Власти Турции продолжает розыск предполагаемых сторонников попытки госпереворота, предпринятой три года назад. Особое внимание уделяется разоблачению предполагаемых изменников среди силовиков. (09.07.2019)

20 сентября он предстал перед судом. "Меня осудили за то, что я критично отозвался о турецкой экономической конъюнктуре", - рассказал Сенмез DW . Он глубоко возмущен тем, что любая попытка критики заканчивается уголовным преследованием.

Правозащитник Хади Син видит в этом двойную мораль. Сторонники Эрдогана, указывает он, могут писать сколько угодно расистских комментариев, дискредитирующих и оскорбляющих их оппонентов или угрожающих им. А все остальные за обычный антивоенный лозунг могут оказаться в тюрьме по обвинению в поддержке террористической организации. Социальные сети для многих в Турции стали опасной территорией, вся надежда на Европу, говорит правозащитник. Он призывает ЕС решительнее реагировать на нарушения свободы мнений и прав человека в Турции. Пока же граждане страны, страдающие от репрессий, не получают достаточной поддержки от Евросоюза.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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