Соцреализм

Выставка в Берлине: искусство, ЦРУ и "холодная война"

В берлинском Историческом музее проходит большая выставка "Искусство и "холодная война". Она сначала была показана в Лос-Анджелесе, потом в Нюрнберге и, наконец, добралась до Берлина.