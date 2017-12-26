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Соцреализм

+++NUR FÜR DIESE BILDERGALERIE ÜBER DIE AUSSTELLUNG MUSEUM BARBERINI DAS BILD BENUTZEN+++ Trak Wendisch, Seiltänzer Rechte hält das Museum Barberini in Potsdam

Художники ГДР: соцреализм и не только 26.12.2017

Художникам, творившим в духе соцреализма, в ГДР были гарантированы признание и деньги. Но, как показывает выставка в Потсдаме, некоторые лишь маскировались под "сознательных".
Die Aufnahme zeigt ein Gemälde des russischen Künstlers Alexander Gerassimow, der 1939 Stalin porträtiert hat. Das Bild gehört zu Kunstwerken aus der Stalin-Ära, die im Mittelpunkt einer Ausstellung der Schirn Kunsthalle Frankfurt stehen. Passend zum diesjährigen Russland-Schwerpunkt der Buchmesse sind von Mittwoch (24.09.2003) an mehr als 70 Werke aus der Sowjetunion, aber auch dem heutigen Russland zu sehen. dpa/lhe (zu dpa 0338 vom 23.09.2003) ACHTUNG BILDREDAKTIONEN: Veröffentlichung nur im Zusammenhang über die Ausstellung Traumfabrik Kommunismus der Schirn Kunsthalle Frankfurt!

Комментарий: Сталин пробрался на Красную площадь 21.03.2016

В Москве, в Историческом музее, проходит выставка Александра Герасимова - "придворного" сталинского художника. На ней побывал и писатель Виктор Ерофеев.

Немецкий историк о том, кто начал декоммунизацию в России (25.02.2016) 25.02.2016

Процесс переосмысления советского прошлого в России может проходить более болезненно, чем на Украине, считает немецкий профессор истории, автор книги "Киевское решение" Карл Шлёгель. Интервью DW.

Декоммунизация искусства: в Киеве беспокоятся о мозаиках (25.08.2015) 25.08.2015

В ходе борьбы с коммунистической символикой на Украине с киевских улиц могут исчезнуть мозаики советской эпохи. Так утверждает группа активистов и выступает против огульного демонтажа.
03 Jurij Korolev, Kosmonauten, 1982, Öl auf Leinwand, 195 x 315 cm, Ludwig Forum Aachen, Foto: Ludwig Forum Aachen ### In Zusammenhang mit der Ausstellung „Ostwärts. Freiheit, Grenzen, Projektionen” ist die Veröffentlichung der Fotos kostenfrei. Im Falle einer Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar. ### Ostwärts Freiheit, Grenzen, Projektionen 16. November 2014 – 22. Februar 2015 Eröffnung: Sonntag, 16.11.2014, 12.00 Uhr

Светлое будущее против безнадежной реальности: советское искусство сегодня 29.12.2014

Начиная с 1970-х годов немецкие коллекционеры Ирене и Петер Людвиг собирали советское искусство. Их интересовал как андерграунд, так и соцреализм.
Die Schriftstellerin Anna Seghers, eine der wichtigsten Repräsentantinnen der Literatur in der DDR, aufgenommen 1980. Anna Seghers wurde am 19. November 1900 in Mainz geboren und erlangte mit ihrem im Exil geschriebenen Roman Das siebte Kreuz (1942), 100 Must-Reads Anna Seghers Das siebte Kreuz

Напечатан ранее не публиковавшийся текст Анны Зегерс 16.12.2014

Опубликованный фрагмент ближе по стилю к немецкой литературе эпохи безвременья, "часа ноль", наступившего по окончании Второй мировой войны, нежели к социалистическому реализму.
Dmitri Prigov, Himmel, Meer II, 1972 © VG Bild-Kunst, Bonn 2013 Die Ausstellung «Vorletzte Wahrheiten» präsentiert zwölf russische Künstler mit Arbeiten aus der Zeit von 1960 bis 1990. Bild (samt Copyright Freigabe und Zuschneidungsrechte) geliefert von Jane Holtewert, Stiftung Ahlers Pro Arte/Kestner Pro Arte, Hannover für DW/Eleonora Volodina.

Советское неформальное искусство выставлено в Ганновере 24.05.2013

Распрощавшись со Сталиным и соцреализмом, советские художники начали поиски глубинной правды и оставили после себя заметный след в изобразительном искусстве.
Parteidiskussion / Gem.v.Willi Neubert zu: Politik / Parteien: Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED). - Parteidiskussion. - Gemaelde, 1962, von Willi Neubert (geb. 1920). Oel auf Leinwand, 190 x 240 cm. Halle, Staatl. Galerie Moritzburg.

Забытый художник-сталевар 22.09.2011

Тихо, почти незаметно уходят от нас последние представители соцреализма. В небольшом восточногерманском городке Балленштедт на 91-м году жизни скончался недавно "мэтр" гэдээровского искусства Вилли Нойберт.
Kunst und Kalter Krieg LACMA Art of Two Germanys / Cold War Cultures In Los Angeles gibt es jetzt die erste Ausstellung über Kunst in Ost und West zwischen 1945 und 1990. Zum richtigen Zeitpunkt. Wolf Vostell Coca-Cola, 1961 Dé-collage, paper on Masonite Museum Ludwig, Cologne, Köln © 2008 Estate of Wolf Vostell / ARS, NY / VG Bild-Kunst, Bonn Photo © Museum Ludwig, Köln

Выставка в Берлине: искусство, ЦРУ и "холодная война" 18.11.2009

В берлинском Историческом музее проходит большая выставка "Искусство и "холодная война". Она сначала была показана в Лос-Анджелесе, потом в Нюрнберге и, наконец, добралась до Берлина.
Max Hollein, Direktor des Städel, schaut am Mittwoch (01.10.2008) während einer Pressekonferenz im Kunstmuseum Städel in Frankfurt am Main in die Runde. Foto: Arne Dedert dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++

"Король маркетинга от культуры": Макс Холляйн о ценности соцреализма 30.09.2009

Макс Холляйн является одним из самых заметных деятелей музейного мира Германии. Британский арт-журнал "Art Review" причисляет его к десяти самым влиятельным музейным директорам мира.
HOF FÜR DIE PACHTEINNAHME, 1974–1978 (ORIGINAL 1965) DIE ERPRESSTE PACHT (DETAIL) Fiberglas Ausstellungsansicht Shanghai Art Museum, 2009 Foto: Norbert Miguletz für Schirn Kunsthalle Frankfurt, 2009 © und Courtesy of Art Museum of the Sichuan Fine Arts Institute ***Abdruck nur in Verbindung mit einer Berichterstattung über die Ausstellung.*** Eingestellt September 2009

Искусство эпохи Мао во Франкфурте-на-Майне 25.09.2009

Во франкфуртском музее "Schirn" выставлено одно из ключевых произведений китайской "культурной революции" - "Двор сбора оброка", скульптурная группа из 114 фигур. Китай - главный гость Франкфуртской книжной ярмарки.
Plakat-Ausstellung der sozialistischen Epoche in Minsk (Weißrussland) gemacht hat. Das Plakat wirbt dafür, größere Kartoffelernte zu erzielen. Die Autorenrechte liegen bei Elena Daneiko

Советский плакат – прошлое или настоящее? 10.03.2008

В Белорусском Союзе дизайнеров представлена часть коллекции плакатов эпохи соцреализма. Всего в коллекции - более тысячи плакатов. Многие из них экспонировались на международных выставках высокого уровня.