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Художникам, творившим в духе соцреализма, в ГДР были гарантированы признание и деньги. Но, как показывает выставка в Потсдаме, некоторые лишь маскировались под "сознательных".
В Москве, в Историческом музее, проходит выставка Александра Герасимова - "придворного" сталинского художника. На ней побывал и писатель Виктор Ерофеев.
Процесс переосмысления советского прошлого в России может проходить более болезненно, чем на Украине, считает немецкий профессор истории, автор книги "Киевское решение" Карл Шлёгель. Интервью DW.
В ходе борьбы с коммунистической символикой на Украине с киевских улиц могут исчезнуть мозаики советской эпохи. Так утверждает группа активистов и выступает против огульного демонтажа.
Начиная с 1970-х годов немецкие коллекционеры Ирене и Петер Людвиг собирали советское искусство. Их интересовал как андерграунд, так и соцреализм.
Опубликованный фрагмент ближе по стилю к немецкой литературе эпохи безвременья, "часа ноль", наступившего по окончании Второй мировой войны, нежели к социалистическому реализму.
Распрощавшись со Сталиным и соцреализмом, советские художники начали поиски глубинной правды и оставили после себя заметный след в изобразительном искусстве.
Тихо, почти незаметно уходят от нас последние представители соцреализма. В небольшом восточногерманском городке Балленштедт на 91-м году жизни скончался недавно "мэтр" гэдээровского искусства Вилли Нойберт.
В берлинском Историческом музее проходит большая выставка "Искусство и "холодная война". Она сначала была показана в Лос-Анджелесе, потом в Нюрнберге и, наконец, добралась до Берлина.
Макс Холляйн является одним из самых заметных деятелей музейного мира Германии. Британский арт-журнал "Art Review" причисляет его к десяти самым влиятельным музейным директорам мира.
Во франкфуртском музее "Schirn" выставлено одно из ключевых произведений китайской "культурной революции" - "Двор сбора оброка", скульптурная группа из 114 фигур. Китай - главный гость Франкфуртской книжной ярмарки.
В Белорусском Союзе дизайнеров представлена часть коллекции плакатов эпохи соцреализма. Всего в коллекции - более тысячи плакатов. Многие из них экспонировались на международных выставках высокого уровня.
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