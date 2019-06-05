 Социал-демократы побеждают на выборах в Дании | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2019

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Европа

Социал-демократы побеждают на выборах в Дании

Действующий премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен признал свое поражение на парламентских выборах. Так называемый "красный блок" сможет получить 91 из 179 мест в датском парламенте - фолькетинге.

Лидер социал-демократической партии, победившей на парламентских выборах в Дании в 2019 году, Метте Фредериксен

Лидер социал-демократической партии, победившей на парламентских выборах в Дании в 2019 году, Метте Фредериксен

Предварительные результаты подсчета ста процентов бюллетеней на парламентских выборах в Дании, завершившегося в ночь на четверг, 6 июня, говорят о победе социал-демократов, набравших 25,9 процентов голосов избирателей.

Действующий премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен, выступая перед сторонниками вечером 5 июня, признал свое поражение. Он отметил, что возглавляемая им Либеральная партия показала хороший результат, набрав 23,4 процента голосов. Однако стране предстоит смена правительства, добавил он.

Правые популисты потеряли значительную часть голосов

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К лагерю проигравших можно отнести и датских правых популистов.  Если в 2015 году Датская народная партия набрала 21,1 процента голосов избирателей, то на этот раз их результат оказался в полтора раза ниже: 8,1 процента.

Ожидается, что возглавляемый социал-демократами и их лидером Метте Фредериксен так называемый "красный блок" сможет получить 91 из 179 мест в датском парламенте - фолькетинге.

На долю "синего блока" Ларса Лёкке Расмуссена придется 75 мандатов.

В Дании может во второй раз в истории появиться женщина-премьер

Таким образом, Метте Фредериксен может стать второй в истории Дании женщиной во главе правительства после предшественницы Расмуссена - Хелле Торнинг-Шмитт, а Дания - третьей скандинавской страной с социал-демократическим правительством.

В Швеции с января 2019 года правит коалиция социал-демократов и "зеленых". В Финляндии на апрельских выборах также победили социал-демократы, которые затем образовали правительственный альянс с центристами и тремя малым партиями.

По данным датского статистического ведомства Danmarks Statistik, явка на парламентских выборах 2019 года составила 84,5 процента.

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    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


Смотреть видео 26:21

Копенгагенское гетто, сжигание Корана и другие правые веяния в Дании. Европа в фокусе

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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны.  

Ссылки в интернете

Информация датского статистического ведомства по парламентским выборам 2019

Информация датского статистического ведомства по парламентским выборам 2019

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