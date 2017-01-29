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Социал-демократическая партия Австрии (СПА) - одна из двух основных партий страны.
Социал-демократическая партия Австрии (СПА, Die Sozialdemokratische Partei Österreichs) основана в 1889 году. Одна из двух основных партий страны.
Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская народная партия договорились о рабочей программе на предстоящие 18 месяцев.
Керн также может возглавить Социал-демократическую партию, входящую в правящую коалицию. Бывший канцлер Австрии Вернер Файман ушел в отставку 9 мая.
Вернер Файман объяснил свой уход тем, что потерял поддержку своего курса внутри Социал-демократической партии. Ранее в ходе президентских выборов кандидат от его партии не прошел во второй тур голосования.
Второй тур президентских выборов в Австрии запланирован на 22 мая. Кандидаты от партий, входящих в правящую коалицию, впервые за послевоенное время во второй тур голосования не прошли.
Социал-демократическая партия лидирует на выборах в Вене, опережая ультраправую Австрийскую партию свободы.
Несмотря на серьезные потери, у власти в Австрии останется коалиция в составе социал-демократов и консерваторов. Таковы предварительные результаты парламентских выборов.
Неожиданными называют эксперты результаты прошедших в воскресенье в Австрии парламентских выборов. Вопреки прогнозам, первое место заняла оппозиционная Социал-демократическая партия. Она набрала 35,7 процента голосов.
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