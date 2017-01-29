Социал-демократическая партия Австрии

Выборы президента Австрии: кандидат от правых популистов проходит во второй тур

Второй тур президентских выборов в Австрии запланирован на 22 мая. Кандидаты от партий, входящих в правящую коалицию, впервые за послевоенное время во второй тур голосования не прошли.