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Социал-демократическая партия Австрии

Социал-демократическая партия Австрии (СПА) - одна из двух основных партий страны.

Социал-демократическая партия Австрии (СПА, Die Sozialdemokratische Partei Österreichs) основана в 1889 году. Одна из двух основных партий страны.

ARCHIV - Der österreichische Kanzler Christian Kern (l, SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) am 18.05.2016 in Wien, Österreich, während der Amtseinführung neuer Minister. (zu dpa «Zukunft von Österreichs Regierung bleibt ungewiss» vom 27.01.2017) Foto: Christian Bruna/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Австрии преодолен правительственный кризис 29.01.2017

Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская народная партия договорились о рабочей программе на предстоящие 18 месяцев.
Austrian railways corporation OeBB Chief Executive Christian Kern addresses a news conference in Vienna, Austria, April 22, 2016. +++ (C) Reuters/H.-P. Bader

Новым канцлером Австрии может стать Кристиан Керн 12.05.2016

Керн также может возглавить Социал-демократическую партию, входящую в правящую коалицию. Бывший канцлер Австрии Вернер Файман ушел в отставку 9 мая.
12.04.2016 FILE - epa05255181 Austrian Chancellor Werner Faymann speaks at a news conference following a cabinet meeting in Vienna, Austria, on 12 April 2016. The cabinet was meeting earlier for their weekly session and was discussing the ongoing migrants crisis as well as the change in the Austrian Interior Ministry. EPA/CHRISTIAN BRUNA (zu dpa: Nach Wahlschlappe: Machtkampf in Österreichs Kanzlerpartei SPÖ vom 06.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/EPA

Канцлер Австрии ушел в отставку 09.05.2016

Вернер Файман объяснил свой уход тем, что потерял поддержку своего курса внутри Социал-демократической партии. Ранее в ходе президентских выборов кандидат от его партии не прошел во второй тур голосования.
22.04.2016 epa05272557 Right-wing Austrian Freedom Party (FPOe) presidential candidate Norbert Hofer speaks during Hofer's final election campaign rally at Stephansplatz in Vienna, Austria, on 22 April 2016. The Austrian presidential elections will take place on 24 April 2016. EPA/CHRISTIAN BRUNA EPA/CHRISTIAN BRUNA +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/C. Bruna

Выборы президента Австрии: кандидат от правых популистов проходит во второй тур 24.04.2016

Второй тур президентских выборов в Австрии запланирован на 22 мая. Кандидаты от партий, входящих в правящую коалицию, впервые за послевоенное время во второй тур голосования не прошли.
Supporters hold a banner reading of love for home during the local elections in Venna for the right-wing Freedom Party, FPOE, and its leader Heinz-Christian Strache in Vienna, Austria, Sunday, Oct. 11, 2015. (AP Photo/Ronald Zak)

Выборы в Вене: социал-демократы остаются у власти 11.10.2015

Социал-демократическая партия лидирует на выборах в Вене, опережая ультраправую Австрийскую партию свободы.
Austrian Chancellor and leader of the Social Democratic Party (SPOe) Werner Faymann addresses supporters after first projections in the Austrian general election in Vienna September 29, 2013. REUTERS/Petr Josek (AUSTRIA - Tags: ELECTIONS POLITICS)

В Австрии удержалась у власти "большая коалиция" 29.09.2013

Несмотря на серьезные потери, у власти в Австрии останется коалиция в составе социал-демократов и консерваторов. Таковы предварительные результаты парламентских выборов.
Top candidate of the Austrian Social Democrats Alfred Gusenbauer celebrates when arriving at their headquarters in downtown Vienna, on Sunday, Oct. 1, 2006, after the Austrian national elections. Election results show Austria's opposition Social Democrats with a 1,4 % lead over the ruling People's Party OEVP. (AP Photo/Hans Punz)

Австрия: на выборах в парламент победила оппозиция 02.10.2006

Неожиданными называют эксперты результаты прошедших в воскресенье в Австрии парламентских выборов. Вопреки прогнозам, первое место заняла оппозиционная Социал-демократическая партия. Она набрала 35,7 процента голосов.