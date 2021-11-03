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Они состояли на службе у нацистской пропаганды. Потом их след пропал, и вот наконец решено, что же делать дальше с атлетическими бронзовыми рысаками Гитлера.
Со второй попытки начался процесс по делу экс-сотрудницы канцелярии нацистского концлагеря. Первый раз 96-летняя женщина не явилась в суд, попытавшись сбежать. На этот раз ее привезли в суд в сопровождении санитаров.
В ночь на 16 октября были приведены в исполнение первые смертные приговоры, вынесенные нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе в 1946 году. Последние казни состоялись 7 июня 1951 года в Ландсбергской тюрьме.
Выставка в Немецком историческом музее рассказывает, как после войны сложилась карьера деятелей искусства, при национал-социализме считавшихся "незаменимыми" и освобожденных от отправки на фронт.
Они проносили в гетто огнестрельное оружие, взрывали железнодорожные полотна и склады с боеприпасами, уничтожали эсэсовцев. Внучка пережившей Холокост польской еврейки рассказывает в своей книге об их забытых подвигах.
Диктовать по буквам проще с помощью слов-ориентиров. Свой буквенный код есть и у немцев, но с нацистским наследием. От него хотят избавиться.
В Германии пытаются сохранить рассказы очевидцев самой страшной трагедии XX века для следующих поколений с помощью новых технологий.
Основатель движения "За новый социализм" признан виновным по статьям о склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации.
Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.
Канцлер ФРГ считает вечной обязанностью немцев сохранение памяти о миллионах погибших при нацистском режиме. Госминистр в МИД Германии призвал создать в Берлине единый мемориал памяти всех жертв нацизма.
Без переосмысления нацистского прошлого демократическое самосознание невозможно, подчеркнул Штайнмайер. По словам президента, каждое поколение немцев должно заново осмысливать нацистские преступления.
9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
60 лет назад в Иерусалиме начался судебный процесс по делу нацистского преступника - главного организатора Холокоста Адольфа Эйхмана.
Берлин 1931-го. Бесчинства нацистов, наркотики, мафия. В столицу Германии из США прибывает еврейский гангстер Гольдштейн. И тут - начинается... Такова завязка нового сезона сериала "Вавилон-Берлин".
Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.
17 веков насчитывает история евреев в Германии - история, в которой много славных и много трагических страниц.
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