 Сотрудники украинского телеканала ZIK увольняются из-за пророссийского владельца | Новости из Германии об Украине | DW | 15.06.2019

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Украина

Сотрудники украинского телеканала ZIK увольняются из-за пророссийского владельца

Новым владельцем телеканала стал народный депутат Тарас Козак - близкий друг "кума Путина" Виктора Медведчука. В 2018 году Козак уже приобрел два украинских телеканала.

Микрофон (фото из архива)

Ряд сотрудников украинского телеканала ZIK решили уволиться в знак протестов против смены владельца. "Завтра выдаю в эфир последний выпуск еженедельника "Детали" и иду искать работу ", - написал шеф-редактор новостей телеканала Роман Недзельский на своей странице в соцсети Facebook 14 июня. О своем уходе также заявили главный редактор Татьяна Вергелес, руководитель департамента производства собственных программ Ольга Мовчан, гендиректор медиахолдинга Игорь Туркевич, журналисты Вахтанг Кипиани и Сергей Рахманин.

Ранее стало известно, что представитель политического объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак приобрел телеканал ZIK. В 2018 году народный депутат стал владельцем телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Контекст

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Козак является близким другом украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным, отмечает агентство AFP. "Очень не хочется, чтобы на репутации проукраинского телеканала медведчуки прокладывали себе путь к власти", - заявила Мовчан.

В свою очередь, депутат Верховной рады, журналист Мустафа Найем назвал смену владельца ZIK вызовом для президента Украины Владимира Зеленского. "Сложно сказать, что страшнее - российский танк на линии разграничения или холдинг информационного вещания с почти стопроцентным покрытием, принадлежащий почти родственнику Владимира Путина", - написал Найем на своей странице в Facebook.

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