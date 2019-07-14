 Сотни людей вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Москве | Новости из Германии о России | DW | 14.07.2019

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Россия

Сотни людей вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Москве

В знак протеста против отказа кандидатам от оппозиции в регистрации на выборах в Мосгордуму их сторонники собрались в воскресенье, 14 июля, в Москве, в Новопушкинском сквере.

Илья Яшин и Любовь Соболь на акции протеста в Москве 14 июля 2019 года

Илья Яшин и Любовь Соболь на акции протеста в Москве 14 июля 2019 года

Около тысячи сторонников независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму собрались в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинском сквере, чтобы выразить протест в связи с отказом в регистрации оппозиционным политикам. В 14:30 по московскому времени активисты двинулись в сторону столичной мэрии и улицы Тверской.

Мероприятие, названное организаторами общей встречей с избирателями, мэрия Москвы классифицировала как несанкционированную акцию. В связи с этим полиция вручила организаторам предупреждение.

Непосредственно перед началом акции на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" был задержан представляющий "Правый блок" кандидат в депутаты Мосгордумы от 38-го избирательного округа Владимир Бурмистров. Об этом сообщает интернет-издание ОВД-Инфо со ссылкой на товарища Бурмистрова Дмитрия Голикова.

К участию в акции протеста призвали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации.

Голодовка Любови Соболь как протест против отказа в регистрации

Ранее стало известно, что Мосизбирком частично забраковал подписи, собранные в поддержку ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Из-за этого некоторым из них, в том числе соратнице Алексея Навального Любови Соболь и бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России" Дмитрию Гудкову, не удалось пройти регистрацию на выборах.

В знак протеста против решения избиркома Любовь Соболь в ночь на воскресенье сообщила на своей странице в Twitter о том, что объявляет голодовку.

Зампред ЦИК РФ считает, что у активистов нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту

В то же время зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил в воскресенье информагентству "Интерфакс", что в комиссию не поступали жалобы от кандидатов в Мосгордуму, поэтому претензий к Мосизбиркому у ЦИКА нет.

Контекст

Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)

В Москве состоялись так называемые выборы кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мнения о необходимости проведения своеобразных праймериз разделились. (09.06.2014)

"От кандидатов в Мосгордуму официальных жалоб в ЦИК я не видел. Были некие обращения, но не жалобы. Обращения, в которых нет ни аргументов, ни сути, а некий призыв: хочу быть депутатом и почему вы не даете мне мандат чуть ли ни сразу без голосования", - подчеркнул Булаев.

Сторонников независимых претендентов на депутатские мандаты в Мосгордуме, пришедших в воскресенье в Новопушкинский сквер, чтобы поддержать своих кандидатов, Булаев назвал при этом людьми, "предпочитающими решать вопрос вне закона". "Я могу им только посочувствовать, видимо, у них нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту", - заявил чиновник.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:32

Оппозиционные кандидаты завершают сбор подписей

Контекст

"Забастовка избирателей" в Москве: как это было

28 января 2018 года жители Москвы, несогласные с тем, что политик Алексей Навальный не допущен к президентским выборам, вышли на несанкционированную акцию протеста в центре российской столицы.  

Ссылки в интернете

Сообщение интернет-издания ОВД-Инфо об акции протеста против отказа в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму

Сообщение интернет-издания ОВД-Инфо об акции протеста против отказа в регистрации независимым кандидатам на выборах в Мосгордуму

Аудио- и видеофайлы по теме

Оппозиционные кандидаты завершают сбор подписей  

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Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

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