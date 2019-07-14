Сотни людей вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Москве

Около тысячи сторонников независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму собрались в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинском сквере, чтобы выразить протест в связи с отказом в регистрации оппозиционным политикам. В 14:30 по московскому времени активисты двинулись в сторону столичной мэрии и улицы Тверской.

Мероприятие, названное организаторами общей встречей с избирателями, мэрия Москвы классифицировала как несанкционированную акцию. В связи с этим полиция вручила организаторам предупреждение.

Непосредственно перед началом акции на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" был задержан представляющий "Правый блок" кандидат в депутаты Мосгордумы от 38-го избирательного округа Владимир Бурмистров. Об этом сообщает интернет-издание ОВД-Инфо со ссылкой на товарища Бурмистрова Дмитрия Голикова.

К участию в акции протеста призвали глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации.

Голодовка Любови Соболь как протест против отказа в регистрации

Ранее стало известно, что Мосизбирком частично забраковал подписи, собранные в поддержку ряда оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Из-за этого некоторым из них, в том числе соратнице Алексея Навального Любови Соболь и бывшему депутату Госдумы от "Справедливой России" Дмитрию Гудкову, не удалось пройти регистрацию на выборах.

В знак протеста против решения избиркома Любовь Соболь в ночь на воскресенье сообщила на своей странице в Twitter о том, что объявляет голодовку.

Зампред ЦИК РФ считает, что у активистов нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту

В то же время зампред ЦИК РФ Николай Булаев заявил в воскресенье информагентству "Интерфакс", что в комиссию не поступали жалобы от кандидатов в Мосгордуму, поэтому претензий к Мосизбиркому у ЦИКА нет.

"От кандидатов в Мосгордуму официальных жалоб в ЦИК я не видел. Были некие обращения, но не жалобы. Обращения, в которых нет ни аргументов, ни сути, а некий призыв: хочу быть депутатом и почему вы не даете мне мандат чуть ли ни сразу без голосования", - подчеркнул Булаев.

Сторонников независимых претендентов на депутатские мандаты в Мосгордуме, пришедших в воскресенье в Новопушкинский сквер, чтобы поддержать своих кандидатов, Булаев назвал при этом людьми, "предпочитающими решать вопрос вне закона". "Я могу им только посочувствовать, видимо, у них нет аргументов, чтобы отстаивать свою правоту", - заявил чиновник.

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