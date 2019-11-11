Сосиски для тевтонцев, или Что известно о планах неонацистов из "группы С"

Немецким органам безопасности, похоже, удалось, раскрыть крупную террористическую ячейку неонацистов. Арестованы 12 человек, среди них есть сотрудник полиции. Следствие считает, что "группа С.", как ее называют, с сентября прошлого года планировала серию терактов в Германии, в том числе в мечетях с тем, чтобы попытаться спровоцировать начало гражданской войны в стране. У подозреваемых нашли оружие. DW собрала известные на сегодняшний день факты.

Обыски у неонацистов дали больше, чем полиция ожидала

Обыски и аресты прошли в пятницу, 14 февраля, сразу в шести федеральных землях. Полицейские, хотя и имели на руках ордеры на обыск, сомневались в том, что смогут что-то найти, утверждают журналисты "Tagesschau", информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD. Но по всем 13 адресам, куда полицейские в этот день постучали, они нашли то, что искали: пистолеты - промышленного производства и самодельные, гранаты, холодное оружие и взрывчатку.

Один из задержанных у здания Федеральной прокуратуры в Карлсруэ

Лидером объединения считается Вернер С. (Werner S.), по прозвищу "тевтонец". Полиция подозревает его и еще четверых граждан ФРГ в том, что в сентябре прошлого года они создали террористическую группировку. Остальные восемь, по мнению полиции, являлись их пособниками. Некоторые из них раньше уже были известны полиции, некоторые попали в фокус внимания органов безопасности впервые, сообщили медиакомпании SWR и ARD.

По крайней мере, о некоторых из участников группы известно, что они были поклонниками древних германских мифов, фотографировались переодетыми в костюмы воинов-германцев, как, например, подозреваемый в соучастии полицейский. Другие не признавали легитимность ФРГ, считая себя по-прежнему гражданами немецкого Рейха (так называемые рейхсбюргеры).

Первая встреча "группы С.": жарить сосиски, планировать теракты

Изначально не все участники группы знали друг друга лично и общались только в мессенджерах и по электронной почте. Чтобы "развиртуализироваться", неонацисты организовали в сентябре прошлого года знакомство в тихой живописной деревушке Альфдорф под Штутгартом (юго-запад Германии). Следствие считает эту встречу началом деятельности террористической группировки. За жаркой сосисок на гриле мужчины обсуждали возможности "бороться с демократией" и необходимость вооружаться.

Участники правоэкстремистского фестиваля. Слева на майке написано: "Дерево, петля, шея антифашиста"

Слежку за собой участники группы не заметили. Более конкретные планы они обсуждали на конспиративной встрече в начале февраля 2020 года в Миндене (это на севере, городок в земле Северный Рейн - Вестфалия). 53-летний Вернер С. изложил на встрече свой план: 10 человек должны устроить в десяти федеральных землях нападения на мусульман в небольших городках во время молитвы. Двое были назначены обеспечить группу оружием, все участники должны были собрать 50 тысяч евро на организацию терактов. Одновременно с этим группировка, по данным еженедельника Spiegel, собиралась выбрать цели для атак. Если следователи правы, то подозреваемые собирались повторить в Германии опыт террориста, расстрелявшего прихожан в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч в марте 2019 года. В чатах "группы С." обсуждались также нападения на немецких политиков.

Планы создания подпольной армии

Вернер С. через интернет собирался завербовать дополнительных сторонников для создания подпольной армии: Spiegel цитирует из чата слова о том, что участники группы пройдут "обучение по армейским правилам". В перехваченной электронной переписке один из членов группы заявлял о готовности пойти "до конца", другой предупреждал свою гражданскую жену, что однажды не вернется домой. Многие члены группы говорили, что способны поднять на борьбу большое число сторонников. Насколько серьезными и конкретными были их планы, следователи надеются окончательно выяснить после изучения конфискованных компьютеров и других электронных приборов.

Как полиция вышла на группу? Журналисты Tagesschau обратили внимание на то, что среди 13 подозреваемых только 12 арестованы. По данным издания, человек, оставшийся на свободе, еще в октябре 2019 года пошел в полицию. Возможно, он был агентом, который работал под прикрытием, или завербованным органами информатором.

Правые экстремисты в Германиина подъеме

Последние аресты подчеркнули проблему экстремизма правого толка в Германии. Полиция ведет учет людей неонацистских или иных ультраправых взглядов, готовых совершить преступление на основании своих взглядов. В списке на сегодняшний день 53 человека, в начале 2016 года было только 22. При этом всего в стране, согласно данным федерального Ведомства по охране конституции, насчитывается 12700 правых экстремистов, "склонных к насилию".

Самой громкой за последние десятилетия была история раскрытой в 2011 году неонацистской группировки NSU ("Национал-социалистическое подполье"). На ее счету было 10 убийств и несколько разбойных нападений. В последние годы выросло число объединений ультраправых, которые удалось обнаружить: группа "Фрайталь", членов которых приговорили к длительным срокам заключения, группировка "Революция Хемниц" (суд еще идет), и уже осужденные члены неонацистской группы Oldschool Society. Ответственность за убийство политика Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019 года также несет, по данным следствия, правый экстремист. Полиция с каждым годом изымает все больше оружия у правых экстремистов: только за 2018 году было конфисковано свыше 1000 единиц огнестрельного и холодного оружия.

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