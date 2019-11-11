 Сосиски для тевтонцев, или Что известно о планах неонацистов из ″группы С″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Сосиски для тевтонцев, или Что известно о планах неонацистов из "группы С"

В Германии задержаны 12 человек по подозрению в подготовке серии терактов, среди них - полицейский. Все чаще в стране угроза исходит от людей, вдохновленных неонацистской идеологией.

Один из предпогаемых членов террористической группировки у здания Федеральной прокуратуры в Карлсруэ

Один из предпогаемых членов террористической группировки у здания Федеральной прокуратуры в Карлсруэ

Немецким органам безопасности, похоже, удалось, раскрыть крупную террористическую ячейку неонацистов. Арестованы 12 человек, среди них есть сотрудник полиции. Следствие считает, что "группа С.", как ее называют, с сентября прошлого года планировала серию терактов в Германии, в том числе в мечетях с тем, чтобы попытаться спровоцировать начало гражданской войны в стране. У подозреваемых нашли оружие. DW собрала известные на сегодняшний день факты. 

Обыски у неонацистов дали больше, чем полиция ожидала

Обыски и аресты прошли в пятницу, 14 февраля, сразу в шести федеральных землях. Полицейские, хотя и имели на руках ордеры на обыск, сомневались в том, что смогут что-то найти, утверждают журналисты "Tagesschau", информационной программы первого канала немецкого телевидения ARD. Но по всем 13 адресам, куда полицейские в этот день постучали, они нашли то, что искали: пистолеты - промышленного производства и самодельные, гранаты, холодное оружие и взрывчатку.

Один из задержанных у здания Федеральной прокуратуры в Карлсруэ

Один из задержанных у здания Федеральной прокуратуры в Карлсруэ

Лидером объединения считается Вернер С. (Werner S.), по прозвищу "тевтонец". Полиция подозревает его и еще четверых граждан ФРГ в том, что в сентябре прошлого года они создали террористическую группировку. Остальные восемь, по мнению полиции, являлись их пособниками. Некоторые из них раньше уже были известны полиции, некоторые попали в фокус внимания органов безопасности впервые, сообщили медиакомпании SWR и ARD. 

По крайней мере, о некоторых из участников группы известно, что они были поклонниками древних германских мифов, фотографировались переодетыми в костюмы воинов-германцев, как, например, подозреваемый в соучастии полицейский. Другие не признавали легитимность ФРГ, считая себя по-прежнему гражданами немецкого Рейха (так называемые рейхсбюргеры).

Первая встреча "группы С.": жарить сосиски, планировать теракты

Изначально не все участники группы знали друг друга лично и общались только в мессенджерах и по электронной почте. Чтобы "развиртуализироваться", неонацисты организовали в сентябре прошлого года знакомство в тихой живописной деревушке Альфдорф под Штутгартом (юго-запад Германии). Следствие считает эту встречу началом деятельности террористической группировки. За жаркой сосисок на гриле мужчины обсуждали возможности "бороться с демократией" и необходимость вооружаться.

Участники правоэкстремистского фестиваля. Слева на майке написано: Дерево, петля, шея антифашиста

Участники правоэкстремистского фестиваля. Слева на майке написано: "Дерево, петля, шея антифашиста"

Слежку за собой участники группы не заметили. Более конкретные планы они обсуждали на конспиративной встрече в начале февраля 2020 года в Миндене (это на севере, городок в земле Северный Рейн - Вестфалия). 53-летний Вернер С. изложил на встрече свой план: 10 человек должны устроить в десяти федеральных землях нападения на мусульман в небольших городках во время молитвы. Двое были назначены обеспечить группу оружием, все участники должны были собрать 50 тысяч евро на организацию терактов. Одновременно с этим группировка, по данным еженедельника Spiegel, собиралась выбрать цели для атак. Если следователи правы, то подозреваемые собирались повторить в Германии опыт террориста, расстрелявшего прихожан в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч в марте 2019 года. В чатах "группы С." обсуждались также нападения на немецких политиков.

Планы создания подпольной армии

Вернер С. через интернет собирался завербовать дополнительных сторонников для создания подпольной армии: Spiegel цитирует из чата слова о том, что участники группы пройдут "обучение по армейским правилам". В перехваченной электронной переписке один из членов группы заявлял о готовности пойти "до конца", другой предупреждал свою гражданскую жену, что однажды не вернется домой. Многие члены группы говорили, что способны поднять на борьбу большое число сторонников. Насколько серьезными и конкретными были их планы, следователи надеются окончательно выяснить после изучения конфискованных компьютеров и других электронных приборов.

Контекст

Немецкие экстремисты уходят в российские соцсети - в надежде избежать внимания спецслужб ФРГ. Так они готовятся к глобальному катаклизму и к тому, чтобы расправиться с врагами. (20.11.2019)

В 2018 году правыми экстремистами в Германии были признаны более 24 тысяч человек. Практически половина из них считаются "настроенными на насилие". (23.06.2019)

По данным медиагруппы RND, ультраправые в Мекленбурге - Передней Померании создали список из 25 тысяч политических противников по всей Германии. (06.07.2019)

Как полиция вышла на группу? Журналисты Tagesschau обратили внимание на то, что среди 13 подозреваемых только 12 арестованы. По данным издания, человек, оставшийся на свободе, еще в октябре 2019 года пошел в полицию. Возможно, он был агентом, который работал под прикрытием, или завербованным органами информатором.

Правые экстремисты в Германиина подъеме

Последние аресты подчеркнули проблему  экстремизма правого толка в Германии. Полиция ведет учет людей неонацистских или иных ультраправых взглядов, готовых совершить преступление на основании своих взглядов. В списке на сегодняшний день 53 человека, в начале 2016 года было только 22. При этом всего в стране, согласно данным федерального Ведомства по охране конституции, насчитывается 12700 правых экстремистов, "склонных к насилию".

Самой громкой за последние десятилетия была история раскрытой в 2011 году неонацистской группировки NSU ("Национал-социалистическое подполье"). На ее счету было 10 убийств и несколько разбойных нападений. В последние годы выросло число объединений ультраправых, которые удалось обнаружить: группа "Фрайталь", членов которых приговорили к длительным срокам заключения, группировка "Революция Хемниц" (суд еще идет), и уже осужденные члены неонацистской группы Oldschool Society. Ответственность за убийство политика Вальтера Любке (Walter Lübcke) в июне 2019 года также несет, по данным следствия, правый экстремист. Полиция с каждым годом изымает все больше оружия у правых экстремистов: только за 2018 году было конфисковано свыше 1000 единиц огнестрельного и холодного оружия.

Смотрите также:

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Ликующие массы

    В 1938 году во время очередного съезда НСДАП Союз немецких девушек (Bund Deutscher Mädel), женская молодежная организация в составе гитлерюгенда, показал массовое шоу, олицетворявшее единообразие, послушание и динамику. То есть те качества, которые Гитлер особенно ценил в молодежи. В "третьем рейхе" членство в гитлерюгенде фактически было обязательным для всех молодых "арийцев".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Белокурые красавцы

    Культ красоты тела был одной из составляющих национал-социалистической идеологии. Во время Олимпийских игр 1936 года в Берлине кинодокументалист Лени Рифеншталь с командой из более 40 операторов сняла фильм "Олимпия". В нем Рифеншталь проводит параллели между античными атлетами и спортсменами нацистской Германии, которые у нее все, как на подбор, были белокурыми красавцами.

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Самый большой стадион

    Пришедшие к власти в 1933 году национал-социалисты решили использовать Олимпийские игры 1936 года в целях пропаганды режима. Был построен гигантский спортивный комплекс с новым олимпийским стадионом вместительностью 110 тысяч человек. Этот гигантизм и грандиозное шоу открытия Олимпиады должны были продемонстрировать всему миру величие "третьего рейха".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Гигантомания в камне

    Городом партийных съездов НСДАП Гитлер объявил Нюрнберг: он был идеальным местом для того, чтобы продемонстрировать связь идеологии нацизма с имперским прошлым Германии. На территории площадью 11 кв. километров построили монументальный комплекс. Его архитектура была предназначена восхищать и пугать. Строился комплекс так, чтобы все взоры были устремлены на центральную трибуну, где сидел "фюрер".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сверхчеловек без лица

    В Нюрнберге проходил и съезд НСДАП, о котором снят знаменитый пропагандистский фильм "Триумф воли". Вермахт представлен в нем в соответствии с идеалами национал-социализма - смелым, решительным и преданным вождю. Одной из целей нацисткой идеологии было создание нового человека - точнее, сверхчеловека, солдата "тысячелетнего рейха", который должен был завоевать "жизненное пространство".

  • Эстетика третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Сувениры из Дахау

    Дизайн "третьего рейха" даже на бытовом, китчевом уровне - это идеология. Неудавшийся художник Гитлер видел одну из своих миссий в том, чтобы развить новый, "правильный" немецкий вкус. Эти фарфоровые фигурки девушки в традиционном народном наряде и немецкой овчарки были изготовлены на фабрике художественного фарфора недалеко от Мюнхена. Работали на ней заключенные концлагеря Дахау.

  • Дизайн третьего рейха

    Убийственная эстетика национал-социализма

    Знаки различия смертников

    Аккуратно выполненный стенд показывает, какие знаки различия носили в нацистских концлагерях заключенные. Охранники СС должны были сдавать экзамен на знание этих различий. Страшная "наглядная агитация"...

    Автор: Анна Тендитная


Смотреть видео 02:37

Теракт в Галле: предполагаемый преступник – немец

Контекст

Убийственная эстетика национал-социализма

Что нацисты считали красивым? Этот вопрос поставили перед собой организаторы выставки "Дизайн "третьего рейха". Она разоблачает эстетику национал-социализма как орудие пропаганды.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Демонстрация правых радикалов в Кётене  

Правда об Освенциме - воспоминания бывших узников самого страшного нацистского лагеря смерти  

Также по теме

Köln Rechtsaktivisten Bürgerwehr

"Отряды самообороны" в Германии: от правых экстремистов до рокеров 11.11.2019

Так называемые "отряды самообороны" в Германии уже давно вызывают тревогу у политиков и полиции. Можно ли запретить деятельность этих групп?

Deutschland Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei | Polizei, Sicherheit

Спецслужбы ФРГ предотвратили крупный теракт 17.10.2018

Террористы ИГ планировали совершить крупный теракт на одном из музыкальных фестивалей в Германии. По делу задержана немецкая супружеская пара, которая должна была сыграть ключевую роль в теракте.

Türkei Militär an de Grenze zu Syrien

Боевики из Ирака и Сирии в Турции - новая угроза безопасности 07.11.2019

Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади перед смертью был обнаружен недалеко от турецкой границы. Его сестру задержали в том же регионе. Жители Турции упрекают власти в игнорировании угрозы со стороны ИГ.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил  

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса  

"Ему стреляли в спину": что участник убийства Захаренко рассказал его дочери  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно