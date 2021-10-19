Сопротивление

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана

Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.