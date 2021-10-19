Сопротивление

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Силы сопротивления в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы против боевиков движения "Талибан" в провинции Каписа.
Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.
Боевики группировки "Талибан" и Фронт национального сопротивления по итогам встречи в Чарикаре договорились не начинать боевых действий до следующего раунда переговоров.
В Берлине недоценили скорость с которой менялись события в Афганистане. Никто не мог предположить, что афганские военные фактически не окажут сопротивления талибам.
Радикальное движение "Талибан" взяло под контроль весь Афганистан. Президент страны Ашраф Гани бежал. В аэропорту люди в панике штурмуют самолеты, пытаясь улететь.
В Германии вышла книга "У революции женское лицо" философа Ольги Шпараги. В интервью DW она рассказала о роли женщин в белорусских протестах, трансформации общества и текущем этапе сопротивления режиму Лукашенко.
Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.
9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.
Замгенпрокурора Швеции сообщил DW, что Анатолию Удодову пока предъявлено обвинение только "в незаконном владении оружием". Выходец из СССР содержится в СИЗО в Стокгольме.
День свободы и достоинства в шестую годовщину Евромайдана прошел мирно. Несколько тысяч человек вечером собрались на митинге под лозунгом "У нас есть достоинство", организованным "Движением сопротивления капитуляции".
По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, сообщившей о задержании в Польше Игоря Мазура, на данный момент к нему не пускают ни украинского консула, ни адвоката.
О заговоре против Гитлера и покушении в ставке "Волчье логово" рассказывает выставка в Дрездене. Там можно даже зайти в барак, где было совершено покушение.
Незадолго до 75-й годовщины операции "Валькирия" канцлер ФРГ вспомнила о судьбе участников германского Сопротивления и привела их в пример тем, кто сегодня выступает против правого экстремизма.
После признания Вашингтоном израильского суверенитета над Голанскими высотами Сирия запросила срочное заседание Совбеза ООН. Лидер движения "Хезболлах" Насралла призвал к сопротивлению решению США.
Герой французского Сопротивления Жорж Луанже скончался на 109-м году жизни.
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