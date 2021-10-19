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Сопротивление

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Milizionäre der Miliz von Massoud, Sohn von Shah Massoud, stehen im Kreis während einer Trainingsübung in der Provinz Pandschir. Das Pandschir-Tal ist die letzte Region, die nach der Einnahme Afghanistans durch die Taliban nicht unter deren Kontrolle steht. Einheimische Kämpfer hielten unter der Führung des Guerillakämpfers Shah Massoud, der nach seinem Tod bei einem Selbstmordattentat in 2001 zu einer fast mythischen Figur wurde, in den 1980er Jahren die Sowjets und ein Jahrzehnt später die Taliban auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Противники талибов в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы 19.10.2021

Силы сопротивления в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы против боевиков движения "Талибан" в провинции Каписа.
31.08.21 *** TOPSHOT - Taliban fighters sit on the back of a pick-up truck at the airport in Kabul on August 31, 2021, after the US has pulled all its troops out of the country to end a brutal 20-year war -- one that started and ended with the hardline Islamist in power. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)

Боятся не талибов. Эксперты из ФРГ о страхах соседей Афганистана 23.09.2021

Как относятся к приходу талибов к власти в Афганистане его соседи по региону: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения? Чего они боятся? Этому была посвящена дискуссия в Германии.
17.08.2021*****Taliban fighters stand guard before the Taliban spokesman Zabihullah Mujahid arrives for his first news conference in Kabul, Afghanistan on Tuesday, August 17, 2021. Taliban spokesman Zabihullah Mujahid vowed that the Taliban would respect women's rights, forgive those who resisted them, and ensure a secure Afghanistan. Photo by Bashir Darwish/ UPI Photo via Newscom picture alliance https://de.wikipedia.org/wiki/Islamisches_Emirat_Afghanistan

Талибы и Фронт национального сопротивления решили начать диалог 26.08.2021

Боевики группировки "Талибан" и Фронт национального сопротивления по итогам встречи в Чарикаре договорились не начинать боевых действий до следующего раунда переговоров.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a news conference on the current developments in Afghanistan, at the Chancellery in Berlin, Germany August 16, 2021 Odd Andersen/Pool via REUTERS

Правительство ФРГ призналось в недооценке ситуации в Афганистане 16.08.2021

В Берлине недоценили скорость с которой менялись события в Афганистане. Никто не мог предположить, что афганские военные фактически не окажут сопротивления талибам.

Афганцы бегут из Кабула, который талибы заняли без сопротивления (16.08.2021) 16.08.2021

Радикальное движение "Талибан" взяло под контроль весь Афганистан. Президент страны Ашраф Гани бежал. В аэропорту люди в панике штурмуют самолеты, пытаясь улететь.
Olga Shparaga, Philisophin, Autorin des Buchs Die Revolution in Belarus hat ein weibliches Gesicht DW, Yana Karpova

Философ о белорусской революции: Общество заговорило на языке феминизма 30.06.2021

В Германии вышла книга "У революции женское лицо" философа Ольги Шпараги. В интервью DW она рассказала о роли женщин в белорусских протестах, трансформации общества и текущем этапе сопротивления режиму Лукашенко.
Verwendung nur im Zusammenhang mit Bericht über das Projekt! *** SÜDWESTRUNDFUNK @ichbinsophiescholl: Instagram-Projekt startet am 4. Mai - Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl holt das Instagram-Projekt von SWR und BR die Widerstandskämpferin aus den Geschichtsbüchern ins Hier und Jetzt. Sophie Scholl wird gespielt von Luna Wedler. © SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung Bild: SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-22202, foto@swr.de

История Софи: до казни студентки осталось десять месяцев 09.05.2021

Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.
Hans Scholl *1918-1943+ Medizinstudent, D Mitglied der Widerstandsgruppe 'Weiße Rose' - v. l.: Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst am Münchener Verladebahnhof. Das Foto entstand unmittelbar vor dem Abtransport der Studentenkompanie an die Ostfront. - 22.07.1942

Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и "Белая роза" 07.05.2021

9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
ARCHIV - Datum unbekannt, Ort unbekannt: Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» an der Münchner Universität wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. (zu dpa-Themenpaket zum 75. Todestag der Geschwister Scholl vom 21.02.2018) Foto: -/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами 09.03.2021

Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.

6 Stadshus – das Stadtrathaus Der Sitz der Stockholmer Stadtregierung und des Stockholmer Stadtparlaments wurde in Jahren 1911-23 am südöstlichen Spitz der Königsinsel (Kungsholmen) am Mälarsee (Mälaren) erbaut.

Звено между неонацистами РФ и Швеции: суд рассматривает дело выходца из СССР Удодова 25.02.2020

Замгенпрокурора Швеции сообщил DW, что Анатолию Удодову пока предъявлено обвинение только "в незаконном владении оружием". Выходец из СССР содержится в СИЗО в Стокгольме.

Gedenkaktion in Kiew zu Tag der Freiheit am Maidan Quelle: DW/O.Sawitzkiy

Как Украина отметила годовщину Евромайдана 21.11.2019

День свободы и достоинства в шестую годовщину Евромайдана прошел мирно. Несколько тысяч человек вечером собрались на митинге под лозунгом "У нас есть достоинство", организованным "Движением сопротивления капитуляции".
18.06.2018 June 18, 2018 - Luhansk, Ukraine - Soldiers of the Ukrainian army on the front line during the Joint Forces Operation in Donbass area, Luhansk region, Ukraine, on June 2018. During the last few months, active military actions resumed in Luhansk region. Regardless of the cease-fire regime, its violation is constantly occurring from the separatists side, resulting in casualties both among the military and the civilian population of Ukraine. Luhansk Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180618_zaa_n230_1421 Copyright: xOleksandrxRupetax

По запросу РФ в Польше задержали ветерана конфликта в Донбассе Игоря Мазура 09.11.2019

По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, сообщившей о задержании в Польше Игоря Мазура, на данный момент к нему не пускают ни украинского консула, ни адвоката.
Das Foto zeigt die Lagerbarake, die am 20.07.1944 von dem Oberst von Stauffenberg gesprengt wurde. Das ist eine Nachbildung für den Film Operation Walküre mit Tom Cruise.

Заговор 20 июля: "Фюрер Адольф Гитлер мертв" 20.07.2019

О заговоре против Гитлера и покушении в ставке "Волчье логово" рассказывает выставка в Дрездене. Там можно даже зайти в барак, где было совершено покушение.
German Chancellor Angela Merkel speaks during a press conference at the end of the Western Balkans Summit on July 5, 2019 in Poznan, Poland - This is the sixth annual summit within the Berlin Process initiative for European integration of Western Balkans states. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) (Photo credit should read JANEK SKARZYNSKI/AFP/Getty Images)

Меркель записала подкаст о покушении на Гитлера 13.07.2019

Незадолго до 75-й годовщины операции "Валькирия" канцлер ФРГ вспомнила о судьбе участников германского Сопротивления и привела их в пример тем, кто сегодня выступает против правого экстремизма.
A general view shows the village of Ein Qiniyye in the Israeli-occupied Golan Heights March 26, 2019. REUTERS/Ammar Awad

Сирия запросила чрезвычайное заседание СБ ООН по Голанам 27.03.2019

После признания Вашингтоном израильского суверенитета над Голанскими высотами Сирия запросила срочное заседание Совбеза ООН. Лидер движения "Хезболлах" Насралла призвал к сопротивлению решению США.
20 April 2009*** epa01703604 Ruth Fayon (L) David Planer (C) and Georges Loinger, survivors of Holocaust and resilients, join in a prayer during a ceremony to mark Israel's Holocaust day at the Place de la Nation, outside the UN headquarters in Geneva, Switzerland, 20 April 2009. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has accused Israel of being the most cruel and racist regime, sparking a walkout by some angry Western diplomats at a U.N. racism conference and protests from others. EPA/SALVATORE DI NOLFI |

В Париже умер спаситель сотен еврейских детей от нацистов 29.12.2018

Герой французского Сопротивления Жорж Луанже скончался на 109-м году жизни.

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