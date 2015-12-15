Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Власти Таджикистана ужесточили правила проведения валютных операций в стране. Теперь они разрешены только в банках. Поможет ли это шаг удержать падающий курс сомони, выясняла DW.
Валюты стран Центральной Азии отреагировали на резкую девальвацию тенге и на падение курса российского рубля по-разному. Подробности - от DW.
Таджикистан столкнулся с дефицитом иностранной валюты. Панику на рынке власти пытаются снять путем ужесточения валютного контроля. DW подробнее о сиуации.
Компания "Барки Точик" - энергетический монополист в Таджикистане пытается выбраться из долговой ямы. Почему таджикская компания столкнулась с кризисом, выясняла DW.
В Таджикистане в ноябре обесценивалась национальная валюта и дорожали продовольственные товары. С чем это связано, и что ждет местных жителей зимой, выясняла DW.
Большая зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов и ориентированность на торговлю с Москвой делают Душанбе уязвимым на фоне экономического спада в РФ, считают аналитики.
В единственной в Таджикистане афганской школе готовятся к окончанию учебного года. Здесь в основном учатся дети беженцев. Как им живется в Душанбе, и каким они видят свое будущее?
Ситуацию на валютном рынке Таджикистана на фоне соседних республик можно назвать вполне благополучной. Курс сомони по отношению к доллару США пока устойчивый. Но риски сохраняются.
В Таджикистане с интересом и тревогой наблюдают за событиями на Украине. В республике дают разные оценки происходящему. К каким выводам приходят эксперты в Душанбе, выясняла DW.
DW продолжает серию статей об истории национальных валют республик бывшего СССР. Страны Центральной Азии последними ввели собственные деньги, отказавшись от советского рубля.
В Таджикистане - всплеск моды на национальную символику. В стране растет спрос на патриотическую атрибутику. Но цены на флаги отечественного производства высоки, и таджикский рынок завоевывают зарубежные производители.
В июне власти перенесли на новое место памятник Ленину в центре Горного Бадахшана - Хороге. Теперь решается судьба монумента Ильича на севере страны - в Худжанде.
Каждая таджикская семья, купив акций Рогунской ГЭС на 700 долларов, будет способствовать вводу в строй первой очереди гидроэлектростанции. С таким призывом выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Национальная Ассоциация политологов провела первое независимое исследование по определению прожиточного минимума. Согласно результатам, стоимость продовольственной корзины в республике составляет 254 сомони.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact