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Сомони

Geldwechseslpunkt in Duschanbe. Foto: Galim Faskhutdinow

Борьба с падением сомони: Душанбе ужесточил правила валютных операций 15.12.2015

Власти Таджикистана ужесточили правила проведения валютных операций в стране. Теперь они разрешены только в банках. Поможет ли это шаг удержать падающий курс сомони, выясняла DW.
Währung, Somoni, Wechselkurse in Wechselstuben in Duschanbe, Tadschikistan zum 1. September 2015 Datum und Ort: Duschanbe, Tadschikistan zum 1. September 2015 Die Rechte liegen bei DW-Reporter Galim Fashutdinow, werden der DW freigegeben

Рубль и тенге потянули вниз сум, сом и сомони 02.09.2015

Валюты стран Центральной Азии отреагировали на резкую девальвацию тенге и на падение курса российского рубля по-разному. Подробности - от DW.
Somoni, die Tadschikische Währung. Datum: Oktober 2013 Foto: DW Korrespondent Galym Fashutdinow

Таджикистан: валюты не хватает - контроль усиливается 25.04.2015

Таджикистан столкнулся с дефицитом иностранной валюты. Панику на рынке власти пытаются снять путем ужесточения валютного контроля. DW подробнее о сиуации.
Das Energiekonzern Barki Todzhik Rustam Rahmatzoda, Duschanbe, Dezember 2014. Copyright: DW/G. Fashutdinov via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Энергетический монополист в Таджикистане: миллионер в образе нищего 22.12.2014

Компания "Барки Точик" - энергетический монополист в Таджикистане пытается выбраться из долговой ямы. Почему таджикская компания столкнулась с кризисом, выясняла DW.
Schlüsselwörter: Tadschikistan, Währung, Somoni, Währungskurs, Wirtschaft, Duschanbe Tadschikistan, Währung, Somoni, Währungskurs, Wirtschaft, Duschanbe, November 2014

Куда заведет Таджикистан пикирующий курс национальной валюты 28.11.2014

В Таджикистане в ноябре обесценивалась национальная валюта и дорожали продовольственные товары. С чем это связано, и что ждет местных жителей зимой, выясняла DW.
Folgen des wirtschaftlichen Rückgangs in Russland für Tadschikistan DW Korrespondent in Duschanbe Galim Fackhutdinow, Oktober 2014. tadschikische Baustelle

Эксперты: Спад экономики в России может сильно ударить по Таджикистану 06.11.2014

Большая зависимость от денежных переводов трудовых мигрантов и ориентированность на торговлю с Москвой делают Душанбе уязвимым на фоне экономического спада в РФ, считают аналитики.
Schülerinnen in der Schule für afghanische Flüchtlinge in Duschanbe, April 2014. Foto: DW/Galym Fashutdinov

Дети афганских беженцев в Таджикистане: с надеждой на успех 18.04.2014

В единственной в Таджикистане афганской школе готовятся к окончанию учебного года. Здесь в основном учатся дети беженцев. Как им живется в Душанбе, и каким они видят свое будущее?
Tadschikistan Finanzen

Таджикский сомони оказался крепче рубля и тенге? 12.03.2014

Ситуацию на валютном рынке Таджикистана на фоне соседних республик можно назвать вполне благополучной. Курс сомони по отношению к доллару США пока устойчивый. Но риски сохраняются.
Auf den Straßen von Duschanbe, April 2013. Copyright: DW/Galym Fashutdinov

В Душанбе опасаются последствий крымского кризиса 11.03.2014

В Таджикистане с интересом и тревогой наблюдают за событиями на Украине. В республике дают разные оценки происходящему. К каким выводам приходят эксперты в Душанбе, выясняла DW.
Geldautomat in Duschanbe und tajikische Währung somoni Copyright: DW/Galym Fashutdinov

Сом, тенге и сомони: причины стабильности - разные 03.01.2014

DW продолжает серию статей об истории национальных валют республик бывшего СССР. Страны Центральной Азии последними ввели собственные деньги, отказавшись от советского рубля.
Рост патриотизма в Таджикистане приносит доход иностранным предпринимателям

Рост патриотизма в Таджикистане приносит доход иностранным предпринимателям 02.06.2011

В Таджикистане - всплеск моды на национальную символику. В стране растет спрос на патриотическую атрибутику. Но цены на флаги отечественного производства высоки, и таджикский рынок завоевывают зарубежные производители.
Lenin-Denkmal in Kalaychumbe, Tadschikistan 1.Halbjahr 2010

Таджикские власти распилят Ильича 09.07.2010

В июне власти перенесли на новое место памятник Ленину в центре Горного Бадахшана - Хороге. Теперь решается судьба монумента Ильича на севере страны - в Худжанде.
Basar in Ishkashim an der tadschikisch-afghanischen Grenze von qantara. de / Mail: U.Kissel

Президент Таджикистана призвал граждан приобретать акции Рогунской ГЭС 02.12.2009

Каждая таджикская семья, купив акций Рогунской ГЭС на 700 долларов, будет способствовать вводу в строй первой очереди гидроэлектростанции. С таким призывом выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Marktplatz in Banjaluka Bosnien und Herzegowina.jpg Marktplatz in Banjaluka, Bosnien und Herzegowina. Preissteigerungen von den Lebensmitteln sind überall in Bosnien sichtbar.

В Таджикистане ожидают принятия закона о прожиточном минимуме 06.01.2009

Национальная Ассоциация политологов провела первое независимое исследование по определению прожиточного минимума. Согласно результатам, стоимость продовольственной корзины в республике составляет 254 сомони.