Соглашение Беларуси и РФ о признании виз подписано. Что изменится?

В пятницу, 19 июня, Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выданных иностранцам для въезда в эти страны. Документ подписали министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Владимир Макей на встрече в Минске.

Что изменится после подписания соглашения?

На брифинге после подписания соглашения о взаимном признании виз глава МИД Беларуси Владимир Макей сказал, что основу документа составляет полное взаимное признание национальных виз и других разрешительных документов на пребывание. "Сейчас иностранные граждане получают возможность для посещения обеих стран по нацвизе одной из них. Таким образом соглашение снимает проблемы по пересечению гражданами третьих стран белорусско-российской сухопутной границы", - сказал Макей.

Сергей Лавров отметил, что соглашение направлено на формирование единого интеграционного пространства Беларуси и России. По словам Лаврова, подписанное соглашение "будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства".

Сергей Лавров

После вступления соглашения в силу иностранцам для поездки в Беларусь и Россию не нужно будет получать две визы. Имея визу одной из этих стран, они смогут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы и смогут следовать воздушным, железнодорожным транспортом, а также по шести автомобильным дорогам (они определены в приложении к соглашению). Визы будут взаимно признаваться на срок пребывания до 90 дней.

Почему так долго не подписывали соглашение

Изначально текст этого соглашения был готов еще осенью 2018 года, а подписать его планировалось в декабре того же года. На вопрос корреспондента DW о причинах такой долгой подготовки документа к подписанию, глава МИД России Сергей Лавров ответил, что это совсем не рекорд задержки между подготовкой соглашения к подписанию и его подписанием. "Мы подписали важный документ, он подлежит ратификации и отвечает интересам укрепления Союзного государства. Я бы здесь видел большой и позитивный шаг, а не пытался выискивать какие-то сомнительные истории". Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей согласился со своим коллегой и отметил, что "важен результат".

Александр Лукашенко

Подписания соглашения о взаимном признании виз ожидали от премьер-министров стран Дмитрия Медведева и Сергея Румаса еще два года назад на заседании Совмина Союзного государства в Бресте. Но в последний момент все отменили. Российские СМИ писали тогда, что паузу взяла белорусская сторона и цитировали премьер-министра Беларуси Сергея Румаса. Тот заявил, что заминка вышла, потому что к заседанию не успели "завершить внутригосударственные процедуры". Чуть позже выступил и сам президент Лукашенко, заверив, что проблем с "союзным шенгеном" не будет, а сам текст он просто не успел прочитать.

Россия опасалась за собственную безопасность?

Ранее, летом 2018 года, Беларусь открыла свои воздушные границы для граждан 80 стран и увеличила срок безвизового пребывания с пяти до тридцати дней. Эксперты полагают, что это создало некоторые проблемы для РФ в вопросах безопасности и обострило диалог между странами. Страны также могли тянуть время, поскольку искали консенсус в отношении пограничных баз данных.

На границе Беларуси и России

"Известно, что российская база данных невъездных в Россию больше полутора миллионов человек. А невъездных в Беларусь - около 100-200 тысяч человек. Получается, что все, кому запрещен въезд в Россию, автоматически не смогут попасть в Беларусь. И наоборот", - говорит политолог, эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец. По его словам, вполне возможно, что белорусские власти не были готовы принять такую модель, так как им важно, чтобы туристы ездили в республику.

Руководитель экспертного центра "Наше мнение" Валерия Костюгова считает, что подписать соглашение о взаимном признании виз мешали конфликтные отношения между сторонами и желание решить все проблемы пакетно. "Я напомню, что весь 2019 год Минск и Москва разрабатывали "дорожные карты интеграции" и думали это соглашение, которое было готово еще в конце 2018 года, присоединить ко всему комплексу. Но поскольку с "дорожными картами" ничего не удалось, то и соглашение осталось без внимания", - говорит политолог.

Реакция в России: время подписания выбрано неслучайно

За итогами визита Лаврова в Минск пристально в России не следят, однако признают необходимость этого соглашения. "Этот документ крайне важный и выгодный. Он облегчит жизнь туристам и бизнесу. Следующий логичный шаг - расширить документ на страны Евразийского экономического союза", - считает Дмитрий Болкунец.

Однако время для подписания визового соглашения обе страны выбрали неслучайно, уверен профессор, экс-ректор "Института СНГ" Михаил Фролов. Россия и Беларусь готовятся провести голосование, поэтому политически такое подписание именно сейчас очень важно.

"Нужно показать людям хорошую картинку: Лавров приезжает в Минск, Лукашенко жмет ему руку. Ведь когда речь идет о наших союзных народах, есть люди, избиратели, которым неприятно, что Лукашенко ругает Россию и наоборот. Лидерам обеих стран сейчас важно делать позитивные шаги, особенно на фоне небывалого противостояния оппозиции в Беларуси", - говорит Фролов. По его словам, соглашение - это жест доброй воли, так как в более существенных для двух стран вопросах, в первую очередь, экономических, договориться пока не получается.

Реакции в Беларуси: соглашение - знак в сторону интеграции

Эксперты в Беларуси подписание соглашения о взаимном признании виз не считают важным с практической точки зрения, но отмечают его политическую и символическую значимость. "Безусловно, подписания этого соглашения - это хорошо. Но в целом мы видим, что оно не так важно, ведь его отсутствие незначительно мешало путешествовать иностранцам, и сейчас касается лишь небольшого числа людей", - говорит Валерия Костюгова.

Директор исследовательского центра EAST Андрей Елисеев также напоминает, что долгое время подписать соглашение о взаимном признании виз Минску и Москве мешали конфликты насчет углубления интеграции в рамках Союзного государства. "Подписание этого соглашения в данный момент может быть своеобразным сигналом со стороны Минска, что он готов размораживать нерешенные вопросы и продвигаться в направлении углубленной интеграции. Естественно, взамен на оказание Москвой дальнейшей экономической и политической поддержки Лукашенко", - считает Андрей Елисеев.

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