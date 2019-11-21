 Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц ″иноагентами″ | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

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Россия

Совет Федерации одобрил закон о признании физических лиц "иноагентами"

Сенатор Андрей Климов заявил, что новый закон коснется лишь узкого круга лиц - "не миллионов, не тысяч, не многих сотен".

Здание Совета Федерации в Москве

Совет Федерации РФ одобрил закон о признании физических лиц "иностранными агентами". В понедельник, 25 ноября, сенаторы поддержали документ, который на прошлой неделе в третьем чтении поддержало большинство депутатов Госдумы.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил "Интерфаксу", что под действием нового закона окажутся лишь очень немногие лица. "На мой взгляд, речь  идет о небольшом числе людей - это не миллионы, не тысячи, не многие сотни", - пояснил он.

Закон о физических лицах - "иностранных агентах"

21 ноября данный законопроект приняла в третьем, окончательном чтении Государственная дума. Законодательную инициативу поддержали 311 депутатов из 315 участвовавших в голосовании. Против не выступил никто, четыре парламентария воздержались. Нововведения предполагают, что физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента" наравне с юридическими, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.

Контекст

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Издания, уже состоящие в реестре "иноагентов", должны будут учредить российское юридическое лицо для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом". Председатель комитета Леонид Левин пообещал, что закон не будет использован против блогеров и публицистов. Статус "иностранного агента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД, что, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург.

    Автор: Михаил Бушуев


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Попавшее под действие законопроекта физическое лицо должно будет зарегистрироваться в Минюсте РФ и маркировать распространяемую информацию. Закон могут принять до конца 2019 года.

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