 Совет НАТО - Россия обсудит планы США выйти из ДРСМД | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2018

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Россия

Совет НАТО - Россия обсудит планы США выйти из ДРСМД

Ожидается, что участники заседания в Брюсселе помимо ситуации в Украине и Афганистане обсудят намерение Вашингтона разорвать с Москвой Договор о ликвидации РСМД.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе (фото из архива)

Очередное заседание Совета НАТО - Россия состоится в среду, 31 октября, в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе. Эта встреча, как сообщает агентство AFP, пройдет на уровне послов. На предыдущих заседаниях речь шла в основном о ситуации в Украине и Афганистане. Ожидается, что на этот раз участники Совета обсудят также планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Договор о ликвидации РСМД

Контекст

Президент США Трамп намерен выйти из договора о ликвидации РСМД, поскольку Россия его уже давно нарушает. Это создаст предпосылки для новой гонки вооружений, предупреждает Удо Бауэр. (22.10.2018)

США намерены вновь начать разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности и тем самым выходят из договора 1987 года. В России этот шаг назвали движением к "однополярному миру". (21.10.2018)

Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил о намерении разорвать с Россией договор о РСМД. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.

США обвиняют Россию в нарушении договора из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система подпадает под действие договора, Москва это отрицает. Россия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.

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  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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