Совет кантонов Швейцарии выступил против повсеместного запрета паранджи

Верхняя палата парламента Швейцарии, Совет кантонов, выступил против повсеместного запрета на ношение паранджи. Народную инициативу "За запрет паранджи" поддержали лишь 9 парламентариев при двух воздержавшихся. Против высказались 34 депутата, сообщает в четверг, 26 сентября, агентство KNA.

В свою очередь палата поддержала контрпредложение, согласно которому в будущем лицо человека должно быть открыто в тех случаях, когда необходима его идентификация. Это касается, например, пограничного и таможенного контроля или проверки проездных документов. За это проголосовали 35 депутатов, восемь политиков были против, еще двое - воздержались. При этом окончательное решение остается за кантонами.

Выступая во время дебатов, начальник федерального департамента юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер заявила, что сокрытие лица не соответствует швейцарским традициям и является выражением архиконсервативного, радикального ислама. Но в то же время "диктат правил одежды тоже противоречит нашему либеральному обществу". Запрет на паранджу, уверена министр, станет "выражением слабости". По мнению, Келленр-Суттер, контрпредложение, принятое Советом кантонов, решает проблемы там, где они могут возникнуть.

Вслед за "запретом минаретов"

За инициативой "За запрет паранджи" стоит организация "Комитет города Эгеркингера" правого депутата нижней палаты парламента Вальтера Вобмана, получившего известность в 2009 году кампанией по запрету на строительство в Швейцарии новых минаретов.

По мнению комитета, их инициатива затрагивает не только религиозные предметы одежды, закрывающие лицо, но и другие случаи, когда подобные методы маскировки используют футбольные хулиганы или погромщики во время различных акций протеста. Запрет, наоборот, неправомерен, когда дело касается здоровья, безопасности, погодных условий и местных обычаев, таких например, как карнавалы,

Подобный закон уже действует с 2016 года в кантоне Тичино и с начала 2019 года в кантоне Санкт-Галлен. За это время в Тичино в основном были наказаны футбольные или хоккейные фанаты. Женщины, носящие паранджу или никаб, почти не подвергались штрафам.

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