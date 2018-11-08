Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода России

В дополнение к выходу Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзита"), Европа может столкнуться с "Рукзитом" - выходом России из состава Совета Европы (СЕ). Об этом генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд заявил на совместной с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни пресс-конференции в Хельсинки в четверг, 8 ноября.

В результате подобной ситуации возникнет "другая Европа", полагает Ягланд. По его словам, выход РФ из организации отрицательно скажется на живущих в России. В частности, тысячи россиян "не будут иметь доступ к Европейскому суду по правам человека".

Выход кого-либо из членов Совета Европы из организации "не принесет пользу делу защиты прав человека", считает отметил глава финского МИДа. По словам Сойни, Финляндия, которая будет возглавлять Совет Европы с 21 ноября 2018 года по 17 мая 2019 года, сотрудничает с другими участниками организации для решения сложившейся ситуации.

После аннексии Россией украинского полуострова Крым в апреле 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила российскую делегацию права голоса, а также возможности работать в руководящих структурах ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами. В июне 2017 года Россия объявила, что приостанавливает уплату взносов в бюджет Совета Европы до полного и безоговорочного возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ. Ежегодный взнос Москвы составлял около 33 млн евро - почти 10 процентов бюджета организации.

Во время экстренной встречи Комитета министров Совета Европы (главного исполнительного органа организации) Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса РФ. В настоящее время Россия не присутствует в ПАСЕ, но продолжает работу в Комитете министров Совета Европы.

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