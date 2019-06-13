 Совет Безопасности ООН осудил инцидент в Оманском заливе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.06.2019

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Мир

Совет Безопасности ООН осудил инцидент в Оманском заливе

Председательствующий в Совбезе ООН постпред Кувейта сообщил, что официальных решений в связи с вероятными атаками на танкеры принято не было. Представитель США повторил обвинения в адрес Ирана.

Заседание Совета Безопасности ООН, апрель 2019 г.

Заседание Совета Безопасности ООН, апрель 2019 г.

Американская сторона не представила Совету Безопасности ООН (СБ ООН) доказательств причастности Ирана к инциденту с предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе. "Мы не обсуждали каких-либо доказательств", - заявил постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби в четверг, 13 июня, по окончании экстренного заседания СБ ООН. Именно Кувейт в настоящее время председательствует в Совбезе ООН. По словам аль-Атайби, все члены Совета Безопасности осудили этот инцидент и призывают тщательно расследовать его, но официальных решений на сей счет принято не было.

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В свою очередь постпред США при ООН Джонатан Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран. "Ни одна группировка в регионе не располагает ни ресурсами, ни потенциалом, чтобы действовать с такой точностью. Зато у Ирана имеются оружие, экспертные данные и сведения от спецслужб, чтобы сделать это", - заявил Коэн.

Напряжение вокруг Ирана обострилось после того, как в Оманском заливе были совершены, судя по всему, нападения на танкеры. Госсекретарь США Майк Помпео возложил на Иран ответственность за произошедшее, заявив о "неприемлемой эскалации напряженности" в регионе.

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    Автор: Наталья Позднякова


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