 Советы психолога: как привить ребенку мораль и нравственность | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Советы психолога: как привить ребенку мораль и нравственность

Эта новая книга известного психолога, профессора Юлии Гиппенрейтер рассказывает о моральном воспитании ребенка и помогает разрешить проблемы, которые возникают у родителей с детьми.

Мама с дочерью: попытка объясниться

"Важная книга для родителей", - так написано на обложке. Наверное, о каждой книге Юлии Гиппенрейтер можно так написать. Уже ее первый бестселлер "Общаться с ребенком. Как?" разошелся мгновенно. Безусловно, это произойдет и с книгой, которая лежит передо мной и в выходных данных которой стоит 2020-й год. Она написана известным психологом вместе с мужем Алексеем Рудаковым и называется: "Каким человеком вырастет ваш ребенок?" (издательство АСТ). В ней идет речь о морали и нравственном воспитании детей и о проблемах, которые возникают у родителей с детьми.

Нравственное воспитание детей - тема для России достаточно редкая. Родители, как подчеркивают авторы, заботятся, в основном, о том, чтобы дети были здоровы, сыты, одеты-обуты, об их физическом и умственном развитии, успехах в учебе, но считают, что "хорошими людьми" они как бы станут сами. В нынешние времена особый упор делается также на успешную карьеру и материальное благополучие. А как же порядочность, честность, духовность, совесть, наконец?

Контекст

Почти половина женщин в Германии рожает своего первенца в возрасте тридцати лет, а то и старше. Растет и количество бездетных. (13.12.2019)

В последние годы уровень рождаемости в Германии существенно вырос. Тут сказались самые разные факторы. В каких условиях, где и как готовятся к родам и рожают немки? (28.03.2019)

Заявление министра образования России о том, что учебники истории по "единому культурному стандарту" готовы, вызвало неоднозначную реакцию. А как обстоит дело в Германии? (24.08.2016)

Могут ли родители оспорить оценку, поставленную их ребенку? Какой подарок они могут сделать учителю?Разбираем конкретные ситуации вместе с немецким экспертом. (02.09.2019)

Дети в Германии, как и в других странах, конечно, тоже болеют. Но вызвать врача на дом ребенку с ОРВИ или желудочным гриппом практически невозможно. (11.02.2019)

Что лучше для малыша, знает каждая мама, полагаясь на рекомендации специалиста. Почему же тогда эти знания в разных странах так отличаются? О чем спорит немецкая мама с русской… (01.08.2016)

Тут надо подчеркнуть, что психолог, как и во всех ее публикациях, и ее соавтор вовсе не пытаются брать на себя роль моралистов и навязывать мамам и папам какие бы то ни было нормы поведения. Они объясняют закономерности развития нравственных качеств детей и рассказывают о методах, с помощью которых взрослые могут помочь детям в этом. Ну, вот, скажем, одна из главных проблем: контролировать ли ребенка постоянно или, наоборот, предоставить ему больше свободы и самостоятельности?

Авторитарность и авторитетность

"Какая свобода?! - возмутятся сторонники тотального надзора. - Ребенок разболтается, свяжется с плохой компанией, а там, глядишь, наркотики!.." Такой подход - "в духе прошлых традиций", убеждены Юлия Гиппенрейтер и Александр Рудаков. Вместе с тем они явно не приветствуют и другую крайность, о чем говорят в главе "Авторитарность и авторитетность".

"Авторитарный родитель или учитель, - пишут они, - уверен в своей безусловной правоте, не обращает внимание на состояние или трудности ребенка. Он преимущественно сконцентрирован на себе, на своем праве настаивать. Личность воспитанника не учитывается, он подвластное существо". Конечно, это отрицательно сказывается и на формировании ребенка. Стиль воспитания серьезно влияет на развитие его морали. У детей авторитарных родителей превалирует страх, они чаще пытаются скрыть что-то, утаить от родителей, а дети авторитетных родителей чаще испытывают чувство раскаяния, сожалеют о том, что совершили. Отсюда возникает еще одна дилемма, еще один вопрос: наказывать ребенка за тот или иной "проступок" или объяснять, что в нем плохого?..

Авторы книги предлагают ответить на этот и подобные вопросы родителям, которые будут читать их книгу, разбирая множество конкретных ситуаций и подчеркивая при этом, что совершенно однозначных ответов здесь нет, - хотя бы потому, что дети разного возраста по-разному воспринимают одни и те же ситуации и реакцию на них родителей. В любом случае родителям, нужно "с пониманием относиться к особенностям психики и возможностям ребенка, - пишут Гиппенрейтер и Рудаков, - не завышать своих ожиданий, сохранять общий дружелюбный тон общения".

Теория и практика воспитания детей

Трудно удержаться от соблазна пересказывать эту книгу, приведенные в ней примеры и ситуации, цитировать чуть ли не все подряд, но уж лучше прочитать ее самим. Стыдно сказать: и я, отец четырех детей, нашел для себя в книге какие-то вещи, которые явно помогли бы мне (и, разумеется, моим детям), прочти я их лет пять-семь назад. Я бы, наверное, не сделал каких-то ошибок в воспитании детей, которые, к счастью, в моем случае не оказались непоправимыми. Думаю, почти все ответственные и внимательные к своим детям родители рано или поздно приходят к тому, о чем столь доходчиво, убедительно и, я бы сказал, афористично рассказывает книга "Каким человеком вырастет ваш ребенок?" Но вот лично я пришел скорее поздно, чем рано.

Книги для детей и родителей на ярмарке non/fiction в Москве

Книги для детей и родителей на ярмарке non/fiction в Москве

Первая часть книги, адресованная родителям, - это что-то вроде теории. Вторая часть - упражнения. Читателям (то есть родителям) они помогут понять, как они усвоили первую, теоретическую часть. Но далеко не только это. Речь идет о конкретных жизненных ситуациях, которые надо обсуждать с ребенком для его морально-нравственного развития. Авторы предупреждают: нельзя использовать эти истории как пособие для моральных поучений. Ребенок должен сам искать ответы, например, в такой ситуации.

Обманывать или ябедничать?

Хотя и не хотел слишком много цитировать, но все же без этого никак не обойтись. Вот краткий пересказ одного приведенного в книге эпизода. Два брата - старший и младший - вместе выходят из дома утром и идут в школу. На улице холодно, но старший никак не хотел надевать шапку. Мама все-таки настояла. Но мальчишка, едва они с младшим братом свернули за угол, тут же снял шапку и положил ее в карман. Когда они вернулись со школы, мама спросила младшего: "Твой брат случайно шапку на улице не снимал?"

В книге приведены несколько вариантов ответа, и ребенку, с которым вы будете анализировать эту ситуацию, предлагается выбрать один из них и объяснить, почему он выбрал именно такой вариант:

1. Он снял шапку, как только мы вышли на улицу,

2. Нет, не снимал,

3. Я не видел,

4. Я не знаю.

Ситуация не простая. Обмануть маму - или выдать брата (наябедничать, донести)? Ответы 3 и 4 не спасают: это тоже ложь,  хотя и в более смягченной форме.

Разумеется, авторы книги не оставляют эту историю, как и все другие, без комментария, адресованного  родителям. "Для детей старше 7 лет в подобных ситуациях нет хорошего ответа", - подчеркивают они и добавляют: "Родителям лучше воздержаться от вопросов, толкающих детей к доносительству".

Смотрите также:

  • Кормящие детей женщины

    Особенности немецких родителей

    Кормление грудью в общественных местах

    Мамы в Германии не стесняются кормить младенцев грудью прямо на улице. У немцев в целом спокойное отношение к обнаженному телу - сосущий грудь ребенок никого не смутит. Но и "заставить" людей наблюдать за кормлением нельзя. Поэтому владелец ресторана, например, учитывая пожелания гостей, может деликатно попросить прекратить "несанкционированный" обед.

  • Браслеты детские с именами

    Особенности немецких родителей

    Выбор имени

    "Как вы лодку назовете, так она и поплывет"… Влияет ли выбор имени на судьбу человека? Не факт! Бесспорно то, что имя ребенка "выдает" информацию о его родителях. Поэтому не стоит, каким бы нелепым оно вам ни казалось, давать волю эмоциям в присутствии пап и мам. В 2016 году самыми популярными именами в Германии были Мари и Элиас.

  • Отец кормит ребенка

    Особенности немецких родителей

    Папы и дети

    До какого возраста кормить ребенка молоком? Об этом тоже любят поспорить родители. Мамы, прикладывающие к груди трехлетних карапузов, - скорее исключение. Как правило, уже годовалых детей переводят на обычное питание, а мамы при этом возвращаются на работу. И вот тут активно подключаются к воспитательному процессу отцы: отпуск по уходу за ребенком часто берут и папы.

  • Детсад

    Особенности немецких родителей

    Правильный детсад

    Мест в детских садах Германии меньше, чем детей, поэтому дальновидные родители начинают искать подходящее заведение еще до рождения ребенка. Одни выбирают детсад поближе к дому, другим важно, чтобы ребенок проводил день в "правильной" социальной и педагогической среде, а кто-то ставит во главу угла требование, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

  • Привика

    Особенности немецких родителей

    Прививки

    Вакцинация в Германии - практически поголовная. За этим следят детские врачи с самого рождения ребенка. Но вот среди родителей тема эта спорная. Некоторые не видят от прививок большого вреда, другие видят в них только благо, а третьи категорически их отвергают, предпочитая, чтобы ребенок переболел всеми возможными детскими болезнями и закалил свой иммунитет естественным путем.

  • Плачущий ребенок

    Особенности немецких родителей

    Ночной сон

    Маленькие дети имеют обыкновение просыпаться по ночам и плакать, требуя внимания родителей. На этот счет в Германии популярно мнение, что ребенка успокаивать не надо: поплачет, перестанет и научится спокойно спать в своей кроватке. Противники такого воспитания считают это жестокостью и мирятся с тем, что иным детям кровати родителей нравятся гораздо больше, чем их собственные.

  • Детское питание

    Особенности немецких родителей

    Демократичное питание

    Некоторые родители не жалеют денег на самые свежие и экологически чистые продукты для своих детей. Другие считают нормой три раза в день кормить чадо макаронами. Кто-то готовит супы и каши сам, кто-то покупает баночное питание. Детей в Германии не пичкают: не хочешь - не ешь, захочешь - скажешь. Хочешь есть ложкой - будь любезен, хочешь ножом с вилкой - пожалуйста!

  • Ребенок на ступеньках

    Особенности немецких родителей

    Неортодоксальная гигиена

    В отличие от некоторых стран, где ребенок рискует поплатиться здоровьем за выпачканные штанишки или порванные колготки, в Германии детям не только позволительно пачкаться во время прогулок, их даже в этом поощряют, позволяя ползать по земле и топать по лужам. Размазанные по детским лицу сопли родителей тоже часто не смущают. Детей здесь с малых лет приучают громко и основательно сморкаться.

  • Ренбенок у телевизора

    Особенности немецких родителей

    Мультимедийное воспитание

    Приобщение к информационным технологиям - спорная тема. Есть родители, которые не видят ничего плохого в телевизоре и компьютерных играх. Другие стараются как можно дольше оттягивать момент "инициализации", запрещая или дозируя. Но, чего уж там, как противники, так и сторонники наслаждаются минутами покоя в момент общения ребенка с развлекательной электроникой.

  • Ребенок с конфетами

    Особенности немецких родителей

    Сладости

    В Германии считается, что действительно заботливые родители вообще не должны давать малышам сладкого: ни конфет, ни сладких напитков, ни даже чая с сахаром. Иногда можно покормить потомство пирогом - например, морковным.

  • Набитый вещами багажник автомобиля

    Особенности немецких родителей

    Приобретение опыта

    Все перечисленные ранее "правила" распространяются, как правило, на первенца. С появлением второго, третьего ребенка, не говоря уже о последующих, "прописные истины" довольно быстро оказываются за бортом повседневной семейной жизни...

    Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина


Контекст

Особенности немецких родителей

Как воспитывают детей в Германии? Дают ли здесь малышам сладкое и разрешают ли смотреть мультики? (20.09.2017)  

Ссылки в интернете

О Юлии Гиппенрейтер

Аудио- и видеофайлы по теме

Игрушки. Сцены из жизни  

Германия: сначала работа, потом дети  

Поздняя беременность: за и против  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера