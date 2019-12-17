Советы психолога: как привить ребенку мораль и нравственность

"Важная книга для родителей", - так написано на обложке. Наверное, о каждой книге Юлии Гиппенрейтер можно так написать. Уже ее первый бестселлер "Общаться с ребенком. Как?" разошелся мгновенно. Безусловно, это произойдет и с книгой, которая лежит передо мной и в выходных данных которой стоит 2020-й год. Она написана известным психологом вместе с мужем Алексеем Рудаковым и называется: "Каким человеком вырастет ваш ребенок?" (издательство АСТ). В ней идет речь о морали и нравственном воспитании детей и о проблемах, которые возникают у родителей с детьми.

Нравственное воспитание детей - тема для России достаточно редкая. Родители, как подчеркивают авторы, заботятся, в основном, о том, чтобы дети были здоровы, сыты, одеты-обуты, об их физическом и умственном развитии, успехах в учебе, но считают, что "хорошими людьми" они как бы станут сами. В нынешние времена особый упор делается также на успешную карьеру и материальное благополучие. А как же порядочность, честность, духовность, совесть, наконец?

Тут надо подчеркнуть, что психолог, как и во всех ее публикациях, и ее соавтор вовсе не пытаются брать на себя роль моралистов и навязывать мамам и папам какие бы то ни было нормы поведения. Они объясняют закономерности развития нравственных качеств детей и рассказывают о методах, с помощью которых взрослые могут помочь детям в этом. Ну, вот, скажем, одна из главных проблем: контролировать ли ребенка постоянно или, наоборот, предоставить ему больше свободы и самостоятельности?

Авторитарность и авторитетность

"Какая свобода?! - возмутятся сторонники тотального надзора. - Ребенок разболтается, свяжется с плохой компанией, а там, глядишь, наркотики!.." Такой подход - "в духе прошлых традиций", убеждены Юлия Гиппенрейтер и Александр Рудаков. Вместе с тем они явно не приветствуют и другую крайность, о чем говорят в главе "Авторитарность и авторитетность".

"Авторитарный родитель или учитель, - пишут они, - уверен в своей безусловной правоте, не обращает внимание на состояние или трудности ребенка. Он преимущественно сконцентрирован на себе, на своем праве настаивать. Личность воспитанника не учитывается, он подвластное существо". Конечно, это отрицательно сказывается и на формировании ребенка. Стиль воспитания серьезно влияет на развитие его морали. У детей авторитарных родителей превалирует страх, они чаще пытаются скрыть что-то, утаить от родителей, а дети авторитетных родителей чаще испытывают чувство раскаяния, сожалеют о том, что совершили. Отсюда возникает еще одна дилемма, еще один вопрос: наказывать ребенка за тот или иной "проступок" или объяснять, что в нем плохого?..

Авторы книги предлагают ответить на этот и подобные вопросы родителям, которые будут читать их книгу, разбирая множество конкретных ситуаций и подчеркивая при этом, что совершенно однозначных ответов здесь нет, - хотя бы потому, что дети разного возраста по-разному воспринимают одни и те же ситуации и реакцию на них родителей. В любом случае родителям, нужно "с пониманием относиться к особенностям психики и возможностям ребенка, - пишут Гиппенрейтер и Рудаков, - не завышать своих ожиданий, сохранять общий дружелюбный тон общения".

Теория и практика воспитания детей

Трудно удержаться от соблазна пересказывать эту книгу, приведенные в ней примеры и ситуации, цитировать чуть ли не все подряд, но уж лучше прочитать ее самим. Стыдно сказать: и я, отец четырех детей, нашел для себя в книге какие-то вещи, которые явно помогли бы мне (и, разумеется, моим детям), прочти я их лет пять-семь назад. Я бы, наверное, не сделал каких-то ошибок в воспитании детей, которые, к счастью, в моем случае не оказались непоправимыми. Думаю, почти все ответственные и внимательные к своим детям родители рано или поздно приходят к тому, о чем столь доходчиво, убедительно и, я бы сказал, афористично рассказывает книга "Каким человеком вырастет ваш ребенок?" Но вот лично я пришел скорее поздно, чем рано.

Книги для детей и родителей на ярмарке non/fiction в Москве

Первая часть книги, адресованная родителям, - это что-то вроде теории. Вторая часть - упражнения. Читателям (то есть родителям) они помогут понять, как они усвоили первую, теоретическую часть. Но далеко не только это. Речь идет о конкретных жизненных ситуациях, которые надо обсуждать с ребенком для его морально-нравственного развития. Авторы предупреждают: нельзя использовать эти истории как пособие для моральных поучений. Ребенок должен сам искать ответы, например, в такой ситуации.

Обманывать или ябедничать?

Хотя и не хотел слишком много цитировать, но все же без этого никак не обойтись. Вот краткий пересказ одного приведенного в книге эпизода. Два брата - старший и младший - вместе выходят из дома утром и идут в школу. На улице холодно, но старший никак не хотел надевать шапку. Мама все-таки настояла. Но мальчишка, едва они с младшим братом свернули за угол, тут же снял шапку и положил ее в карман. Когда они вернулись со школы, мама спросила младшего: "Твой брат случайно шапку на улице не снимал?"

В книге приведены несколько вариантов ответа, и ребенку, с которым вы будете анализировать эту ситуацию, предлагается выбрать один из них и объяснить, почему он выбрал именно такой вариант:

1. Он снял шапку, как только мы вышли на улицу,

2. Нет, не снимал,

3. Я не видел,

4. Я не знаю.

Ситуация не простая. Обмануть маму - или выдать брата (наябедничать, донести)? Ответы 3 и 4 не спасают: это тоже ложь, хотя и в более смягченной форме.

Разумеется, авторы книги не оставляют эту историю, как и все другие, без комментария, адресованного родителям. "Для детей старше 7 лет в подобных ситуациях нет хорошего ответа", - подчеркивают они и добавляют: "Родителям лучше воздержаться от вопросов, толкающих детей к доносительству".

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