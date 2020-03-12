 Что надо знать о советско-финской войне | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.03.2020

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Культура и стиль жизни

Что надо знать о советско-финской войне

80 лет назад, 12 марта 1940 года, заключением мирного договора завершилась советско-финская война, которую нередко называют зимней или неизвестной войной.

Брошенный на поле боя в январе 1940 года подбитый советский танк Т-26

Брошенный на поле боя в январе 1940 года подбитый советский танк Т-26

Причины советско-финской войны

Осенью 1939 года между СССР и Финляндией велись переговоры о территориальных уступках. Советский Союз претендовал на часть Карельского перешейка с неплохо развитой сетью железных и автомобильных дорог, острова в Финском заливе и "аренду" финского полуострова Ханко. Взамен Финляндия должна была бы получить большую по площади, но менее ценную в экономическом и стратегическом отношении территорию в Карелии: фактически одни леса и болота.

С советской стороны формальной причиной называлась (и называется до сих пор) необходимость отодвинуть границу от Ленинграда. Но схема была, в принципе, та же, по которой были подписаны договоры о взаимопомощи с балтийскими странами, что, в конце концов, закончилось их оккупацией. Однако финны давлению СССР не уступили. Тогда, опять-таки по апробированному сценарию, в Териоках (сейчас город Зеленогорск) было сформировано так называемое "народное правительство" Финляндии, во главе которого поставили бежавшего в Советскую Россию еще в 1918 году коммуниста Отто Куусинена. А уже это марионеточное "народное правительство", которое, разумеется, никто в мире не признал, попросило Красную армию о "помощи".

Советский пропагандистский плакат 1940 года

Советский пропагандистский плакат 1940 года

30 ноября 1939 году советские войска вторглись в Финляндию. Поводом для этого, как объявил тогда Молотов, стала "гнусная провокация финской белогвардейщины", якобы обстрелявшей воинскую часть Красной армии, расположенную в деревне Майнила на Карельском перешейке. Финны же уже тогда доказывали, что обстрел не мог быть произведен с их территории, что "майнильский инцидент" - это провокация Москвы.

Силы военного противостояния финнов и Красной армии

В начале боевых действий численность войск Красной армии, участвовавших в войне, более чем в полтора раза превышала финскую: 250 тысяч солдат и офицеров у финнов, 425 640 - в группировке вторжения. Орудий и минометов в дивизиях Красной армии было в пять раз больше, чем у финнов, самолетов - в девять раз больше.

На вооружении у финнов были всего-навсего 32 танка и два бронеавтомобиля. Еще около 30 танков остались со времен Первой мировой войны и годились в большинстве своем только на то, чтобы использовать их как неподвижные боевые точки. Красная армия, согласно документам Российского государственного военного архива, располагала на всем протяжении фронта 2289 танками. То есть к началу "зимней войны", как ее обычно называют в Финляндии, Красная армия обладала значительным численным перевесом и многократным техническим преимуществом. Поэтому в Москве были уверены, что финнов удастся разгромить в течение нескольких дней.

Ход боевых действий советско-финской войны

Но Красная армия столкнулась с твердым и умелым сопротивлением. С ходу прорвать "линию Маннергейма" не удалось. Только после того, как советский контингент был увеличен до 760 тысяч человек, то есть стал почти втрое больше финского, Красная армия добилась преимущества.

В советской историографии часто объясняли причины неудач первого этапа советско-финской войны сильными морозами и глубоким снегом. Но метеорологические данные это опровергают. В декабре 1939 года температура на Карельском перешейке колебалась от +1 до -23,4 градусов. Сильный снегопад тоже выпал только в январе 1940 года. Кроме того, морозы, вообще-то, мешают и наступающим, и обороняющимся.

На самом деле "зимняя война" продолжалась больше трех месяцев и стоила Красной армии значительных потерь, потому что боевой дух финнов, защищавших свою землю от захватчиков, был очень высок, а навыки, необходимые для войны на своей территории - существенно выше, чем у противника. Для Сталина оказалось совершенно неожиданным и то, что на защиту своей родины встал весь финский народ. В Финляндии никто не верил, что страна сможет в случае поражения сохранить свою независимость. Здесь хорошо знали и о репрессиях 1937-38 годов в СССР, когда среди прочих были расстреляны тысячи финнов, закрыты газеты на финском языке и школы с изучением финского языка.

Маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм

Маршал Карл Густав Эмиль Маннергейм, бывший генерал-лейтенант царской армии

Важную роль сыграли и недооценка боеспособности финских войск, и то, что в отличие от их верховного главнокомандующего маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма, бывшего кавалергарда и генерал-лейтенанта в царской России, советское командование действовало неумело и, подгоняемое Сталиным, допустило множество ошибок. Финские укрепления и труднопроходимая местность сводили на нет преимущество советской военной техники, которая вязла в грязи. Вместо противотанковых орудий, которых у финнов было очень мало, они выводили советские танки из строя с помощью бутылок с зажигательной смесью, которые именно тогда получили название "коктейль Молотова".

Мирные соглашения между Финляндской Республикой и СССР

Правда, финнам, в конце концов, пришлось согласиться на подписание мирного договора с Советским Союзом: война с такой мощной державой была для маленькой Финляндии в долгосрочной перспективе безнадежным делом. По договору, подписанному в Москве 12 марта 1940 года, Финляндии пришлось пойти на территориальные уступки, значительно большие по сравнению с теми, которые требовал Советский Союз в 1939 году. Это, в общей сложности, 11 процентов территории Финляндии с городом Выборгом. К СССР отходил Карельский перешеек, часть побережья Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе, на 30 лет - полуостров Ханко, на котором планировалось создать советскую военно-морскую базу. 430 тысяч финнов потеряли свой дом.

Но все же главное для Финляндской Республики было в том, что она сохранила свою независимость, сумела - пусть и ценой больших территориальных потерь - устоять. Марионеточное "народное правительство" Куусинена благополучно было Сталиным забыто, и Москве пришлось иметь дело с правительством в Хельсинки, которое, как до этого говорилось в сообщении ТАСС, якобы давно бежало в эмиграцию.

Потери СССР и Финляндии

За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысяч солдат были ранены.

СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций. Гитлер, внимательно следивший за ходом войны и видевший просчеты в организации войск Красной армии и подготовке ее командования, пришел к выводу, что вермахт легко с ней справится. Таким образом, советско-финская война, которую западные историки считают частью Второй мировой, подготовила решение Гитлера напасть на Советский Союз.

Смотрите также:
Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

  • Подписание договора

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Подписание

    Иоахим фон Риббентроп (слева), Иосиф Сталин (второй слева) и Вячеслав Молотов (ставит подпись, сидит справа). Со стороны СССР договор был подписан наркомом по иностранным делам Молотовым, со стороны Германии - ее министром иностранных дел Риббентропом. Договор часто называют "пактом Молотова-Риббентропа".

  • Вячеслав Молотов (слева) и Адольф Гитлер (справа)

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Молотов и Гитлер

    Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. С ответным визитом в Берлине был Молотов. На снимке он слева с Гитлером и переводчиком.

  • Сталин

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Гитлер о пакте и позиции Сталина

    "Наши враги рассчитывали на то, что Россия станет нашим противником после завоевания Польши... Я был убежден, что Сталин никогда не примет предложения англичан. Только безоглядные оптимисты могли думать, что Сталин настолько глуп, что не распознает их истинной цели. Россия не заинтересована в сохранении Польши… Теперь... путь солдатам открыт", - Адольф Гитлер (1939 год).

  • Гитлер

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    "Вероломный изверг" по фамилии Гитлер

    "...как могло случиться, что советское правительство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны советского правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами", - из выступления Сталина (1941 год, после нападения Гитлера на СССР).

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Предыстория

    Договор был подписан после периода очень серьезного охлаждения советско-германских отношений, вызванного приходом Гитлера к власти, и вооруженных конфликтов, в которых СССР противостоял гитлеровской коалиции: Германии и Италии в Испании, Японии на Дальнем Востоке. Договор стал неожиданностью не только для третьих стран, но и для населения СССР и Германии.

  • Участники подписания

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Результаты

    1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска. Территориальный раздел страны был завершен 28 сентября 1939 года подписанием договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией. Позже к СССР были присоединены страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть Финляндии.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Начало Второй мировой

    Польская кампания вермахта - военная операция, в результате которой территория Польши была полностью оккупирована, а ее части аннексированы "третьим рейхом" и СССР. В ответ на агрессию Гитлера Великобритания и Франция объявили войну Германии, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Датой ее начала ринято считать 1 сентября 1939 года - день вторжения в Польшу.

  • Немецкие войска в Польше

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Раздел Польши

    Германские войска нанесли поражение вооруженным силам Польши. 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска - как сообщалось официально, с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Территория Польши была поделена между Германией и Советским Союзом в соответствии с секретными протоколами к договорам о ненападении и о дружбе и границе, а также Литвой и Словакией.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Совместный парад в Бресте

    14 сентября 1939 года немецкий 19-й моторизованный корпус атаковал Брест-на-Буге (тогда польский город) и занял его. 22 сентября Брест был передан 29-й танковой бригаде Красной армии во время импровизированного парада. Парад принимают: в центре - генерал Гудериан (командующий 19-й моторизованным корпусом), справа - командир 29-й легкотанковой бригады РККА, комбриг Семен Кривошеин.

  • Парад в Бресте

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Город-символ

    Город Брест вошел в состав СССР как центр новообразованной Брестской области Белорусской ССР. По реке Западный Буг пролегла советско-германская демаркационная линия. И именно этот город 22 июня 1941 года одним из первых подвергся атаке германских войск. Оборона Брестской крепости стала символом стойкости, мужества и воинской доблести. На фото - парад при передаче города Красной армии в 1939 году.

  • Немецкие танки в Польше, 1939 год

    Сталин и Гитлер: как началась и чем кончилась дружба

    Чем кончилась дружба

    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

    Автор: Дарья Брянцева


 

Контекст

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23 августа 1939 года Германия и СССР подписали договор о ненападении. Несколько дней спустя Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября на территорию Польши вошли советские войска.  

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