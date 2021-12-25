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Союз Советских Социалистических Республик (СССР), Советский Союз - государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год.
Союз Советских Социалистических Республик - государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории части Восточной Европы, частей Северной, Центральной и Восточной Азии. Соватеский Союз на момент распада занимал почти одну шестую часть обитаемой суши планеты. Население СССР составляло 294 миллиона человек.
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Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Народные избранники, а точнее избранницы, с которыми повстречался накануне сегодняшнего заседания корреспондент DW, из семей "русских немцев" - так называют в Германии немцев-переселенцев из стран бывшего СССР.