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Советский Союз

Союз Советских Социалистических Республик (СССР), Советский Союз - государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год.

Союз Советских Социалистических Республик - государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории части Восточной Европы, частей Северной, Центральной и Восточной Азии. Соватеский Союз на момент распада занимал почти одну шестую часть обитаемой суши планеты. Население СССР составляло 294 миллиона человек.

Der ehemalige Präsident der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, sitzt am 22.12.2017 in seinem Büro in Moskau (Russland). Foto: -/kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Горбачев рассказал, как можно было сохранить Советский Союз 25.12.2021

После августовского путча 1991 года можно было сохранить Советский Союз, создав конфедеративный Союз Суверенных Государств, заявил Михаил Горбачев. 30 лет назад он сложил полномочия президента СССР.

Последствия катастрофических пожаров в Греции. Европа в фокусе (20.12.2021) 19.12.2021

Также в программе: почему власти Испании хотят отнять землю у фермеров в дельте реки Эбро, как горнолыжные курорты Швейцарии подготовились к зимнему сезону, жизнь шахтеров в Украине через 30 лет после распада СССР, кто ездит на культовом пикапе-тракторе в Швеции.
05.11.2021 BERLIN, GERMANY NOVEMBER 5, 2021: A view of the Russian embassy. On 19 October 2021 a Russian diplomat was found dead outside the embassy. Vyacheslav Filippov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS116DD7

Зарубежные активы СССР: что до сих пор не поделили Россия и Украина 14.12.2021

Россия снова заявила, что Украина не выполнила свои обязательства, не передав Москве свою долю зарубежной собственности СССР. В Киеве такие упреки отвергают. Об аргументах сторон - DW.
MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 10, 2019: Film director Sergei Solovyov attends a presentation event for new film projects seeking state funding from the Russian Cinema Foundation, at the TASS News Agency. Vyacheslav Prokofyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0C6C4E

Скончался российский режиссер и сценарист Сергей Соловьев 13.12.2021

Снятый Соловьевым в 1987 году фильм "Асса" стал одним из символов перестройки в СССР и культовым для советского рок-движения.
06.09.2020, Russland, Minsk: MINSK, BELARUS - SEPTEMBER 6, 2020: Police officers guard an area near Independence Square before the March of Unity held by opposition supporters. Since the announcement of the 2020 Belarusian presidential election results on August 9, mass protests against the election results have been erupting in major cities across Belarus. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

Метастазы из Беловежской пущи. Как Лукашенко вернул Беларусь в СССР 08.12.2021

Бедненько, чистенько, стабильно – этот миф о Беларуси продавался так долго и хорошо, что к 30-летию Беловежских соглашений республика подошла практически советской страной, считает Саша Романова.
Berlin am 17.11.21 Kundgebung vor der russischen Botschaft in Berlin

Суд по делу "Мемориала": что говорят в Берлине 07.12.2021

Немецкие партнеры "Мемориала" усматривают в возможной ликвидации историко-правозащитной организации продолжение курса на самоизоляцию России - и готовят очередной митинг у посольства РФ.

Ковид-катастрофа в Германии: почему ФРГ накрыла четвертая волна. Европа в фокусе 02.12.2021

Также в программе: 30 лет распада СССР – как и чем живет Грузия, где находится одна из самых маленьких школ Европы.
Ausstellung „Postscriptum - Ostarbeiter im Deutschen Reich“ im Deutsch-Russischem Museum Berlin-Karlshorst

Музей в Берлине: "Мы боимся за людей из "Мемориала" 29.11.2021

Против закрытия "Мемориала" в России выступил Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст". Судебный процесс здесь называют началом борьбы с альтернативным взглядом на советскую историю. Подробнее - в материале DW.

Россия: 30 лет после распада СССР. Европа в фокусе 25.11.2021

Также в программе: какими методами в Марселе борются с наркодилерами, почему беженцы и мигранты застряли на Кипре, кого боятся испанские фермеры, с какими трудностями сталкиваются итальянские виноделы.
Deutschland Rheinland-Pfalz Landkreis Mainz-Bingen Bingen am Rhein Rochusberg Rochuskapelle Hildegard von Bingen

Куда исчезли предсказания святой Хильдегарды и как не попали в СССР 18.11.2021

Что нашли в монастыре бенедиктинок на западе Германии и как была раскрыта тайна исчезновения и возвращения после Второй мировой войны книги предсказаний монахини Хильдегарды.
1274608 Russia, Moscow. 10/29/2012 The action Return of the Names is held annually near the Solovetsky Stone in Lubyanskaya Square on the eve of the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions at which all persons willing can read lists with the names of victims of the Great Purge of 1937-1938. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

В России проходит онлайн-акция "Возвращение имен" 29.10.2021

Из-за пандемии правозащитное общество "Мемориал" уже второй год проводит акцию памяти жертв политических репрессий в онлайн-формате.

SARATOV, RUSSIA - OCTOBER 6, 2021: A close view of barbed wire fencing at the Regional Tuberculosis Hospital No 1 under the Russian Federal Penitentiary Service, its staff charged with abusing convicts. Filipp Kochetkov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS1133F9

Число политзаключенных в России выросло почти впятеро за пять лет 27.10.2021

В России не менее 420 человек преследуются по политическим мотивам, подсчитали правозащитники "Мемориала". В последние годы этот показатель постоянно растет и почти достиг уровня позднего СССР.
Gespannte Situation wenige Wochen nach dem Mauerbau: Sowjetische Panzer vom TypT54 stehen am 28.10.1961 am Sektorengrenzübergang für Diplomaten und Ausländer in der Friedrichstraße, etwa 150 Meter hinter der Grenzlinie in Ostberlin. Vorn ein Diplomatenwagen kurz vor der Slalomsperre. Am Tag zuvor hatten mehrere amerikanische Panzer unmittelbar an der Grenzlinie zwischen West- und Ostberlin Aufstellung genommen. Anlass für die brisante Konfrontation war die Aufforderung der DDR-Grenzposten an Angehörige der US-Mission, sich beim Passieren des alliierten Kontrollpunktes auszuweisen. Am 29. Oktober entspannte sich die Lage wieder. Für Alliierte Zivilpersonen galt fortan eine Ausweispflicht.

Танковое противостояние в Берлине: что произошло на КПП "Чарли" 60 лет назад 27.10.2021

В октябре 1961 года в Берлине возникла опасная ситуация. Мир был на пороге Третьей мировой войны. Американские и советские танки стояли друг напротив друга и были готовы открыть огонь.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 12, 2021: Russian State Duma members stand for the Russian national anthem during the first meeting of the Russian State Duma of the 8th convocation. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS113D27

В Госдуме предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией 27.10.2021

До 15 суток административного ареста могут грозить за отождествление действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предлагается ввести штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.
Russia, Moscow. Building of the Russian State Duma. KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Russia Moscow Building of The Russian State DUMA KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Дети жертв репрессий в СССР подали коллективный иск к Госдуме РФ 27.10.2021

Дети репрессированных требуют обеспечить их жильем, положенным по закону. Госдума не исполняет требование КС изменить закон о компенсации ущерба жертвам репрессий, указали истцы в обращении в Верховный суд РФ.

Женщины-депутаты родом из России и Казахстана в составе нового бундестага (26.10.2021) 26.10.2021

Сегодня в Берлине состоялось первое заседание бундестага нового созыва. Народные избранники, а точнее избранницы, с которыми повстречался накануне сегодняшнего заседания корреспондент DW, из семей "русских немцев" - так называют в Германии немцев-переселенцев из стран бывшего СССР.
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