Советский Союз и Россия в объективе западных фотографов

Фотографии Нанны Хайтманн о борьбе за жизнь в московской больнице стали частью уникальной фотовыставки о жизни в Советском Союзе и России.
В Центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге проходит выставка года, уникальная и невероятно интересная: "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum". Почему выставка года? Во-первых, это первый столь высокого уровня художественный проект в России после локдауна. Во-вторых, у людей знающих сердце начнет биться чаще, когда они услышат имена фотографов, представленных в экспозиции: Анри Картье-Брессон, Корнелл Капа, Роберт Капа, Томас Дворжак, Гарри Груйер, Томас Хёпкер, Карл де Кейзер, Стив Маккарри, Георгий Пинхасов, Фердинандо Шанна, Алекс Уэбб и другие. В-третьих, данная экспозиция - это своеобразный эссеистический фотопортрет СССР и России, начиная с 1947 года и по сегодняшний день.
Как рассказала в интервью DW куратор экспозиции, актриса, фотограф и галерист Нина Гомиашвили, нынешняя экспозиция в "Манеже" - это как "прийти к самому себе в гости в первый раз". Для куратора было принципиальным использование в названии слова "иной", а не "другой". "Другой, - уверена Нина Гомиашвили, - это слово, полное мужской агрессии. Иной - более мягкое, женское слово, означающее, что твоя точка зрения тоже имеет право на жизнь, просто моя - иная, отличная от твоей".
"Русские люди не умеют над собой смеяться в большинстве своем. За редким исключением. Это иногда делают те, кто свободен и уверен в себе. А здесь мы видим иной взгляд на нашу страну. В этих работах есть скептицизм и ирония, и всегда - ситуация и личный контакт. Картинка вроде та же, но смысл другой. В нем отсутствует штамп ДНК, нет багажа отсмотренных фильмов, услышанных песен и так далее", - отмечает куратор Нина Гомиашвили.
По ее словам, западные фотографы не отправлялись в СССР в 1947 году и позже для того, чтобы поднять полог и обнаружить там что-то некрасивое, уродливое. Они увидели, что Москва похожа на все послевоенные города мира. И что людей в этом городе волнует то же самое, что и где-нибудь в другом месте. "Этими фотографами двигало искреннее любопытство, чистое, детское, бессознательное, и посыл их работ - позитивный", - подчеркивает Нина Гомиашвили.
39 фотографов, 265 работ, библиотека
По словам Нины Гомиашвили, выставку буквально выстрадали: "Мы готовили ее два года. И 11 апреля этого года она должна была открыться, все работы были развешаны, все было готово, но случилось то, что случилось: мы закрылись всем миром в буквальном смысле". Естественно, для посетителей выставки действуют новые правила: только в перчатках и в масках, не подходя друг к другу ближе, чем на два метра, билеты - только на сайте. Частью экспозиции пришлось пожертвовать: организаторы не решились открыть кинотеатр.
Зато открыли библиотеку, где посетители могут получить массу дополнительной информации или просто отдохнуть. "Каждый из представленных в экспозиции мастеров, достоин отдельной выставки", - уверена Нина Гомиашвили. И в библиотеке как раз можно почитать о них и полистать фотоальбомы.
Фотопроект "Просто стой и смотри"
Работы Нанны Хайтманн (Nanna Heitmann), молодого немецко-российского фотографа, достойны особого внимания. Эта серия была сделана уже во время пандемии. Фотопроект посвящен врачам и пациентам 52-й московской больницы, где, как и в тысячах других подобных больницах по всему миру, боролись за жизнь людей. Впервые эти снимки были опубликованы на портале "Такие дела". Сейчас это - отдельный элемент экспозиции в питерском "Манеже".
Как рассказала Нина Гомиашвили, Нанна "застряла" в Москве и начала снимать то, что казалось ей важным и нужным в тот момент: "Получилась очень тонкая история про жизнь. 15 пульсирующих работ. Чем дольше смотришь, тем больше накрывает".
Magnum Photos: в объективе - СССР и Россия
Крупнейшее международное фотоагентство Magnum Photos было создано 22 мая 1947 года пятью друзьями: Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером, Дэвидом Сеймуром и Уильямом Вандивертом. Основатели Magnum Photos видели свою цель в создании нового типа фотоагентства с акцентом на репортажной фотографии.
По словам куратора выставки, "наша страна вызывала неподдельный интерес у фотографов Magnum практически с момента появления агентства. Агентство Magnum было создано 22 мая 1947 года, а уже 31 июля один из его основателей - военный фотограф Роберт Капа - отправился вместе с писателем Джоном Стейнбеком в сорокадневное путешествие по СССР. Репортажи об этой поездке печатались в New York Herald Tribune, а потом вышли отдельной книгой под названием "Русский дневник". Этот проект и задал тон в отношении фотографов к стране, которая тогда была отделена от них железным занавесом. Они стремились рассказывать о ней объективно и при этом сочувственно, и часто выбирали в качестве героев своих фотографий простых людей, занятых обычными делами".
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