Советник Макрона предстанет перед следственным судьей

Следствие против советника по безопасности президента Франции Александра Беналля расширено, оно передано следственному судье. Беналля, а также сотрудник президентской администрации Винсан Краз и трое полицейских должны будут предстать перед следственным судьей в воскресенье, 22 июля. Ранее они все были отпущены на свободу, сообщает Europe 1.

Александр Беналля был уволен и помещен под стражу после публикации видео с первомайской демонстрации в Париже, на котором видно, как он избивает одного из демонстрантов. Краз на этой демонстрации сопровождал Беналля, пишет Le Figaro.

Еще трое полицейских, которые также проходят по этому делу, были взяты под стражу за то, что они изъяли записи с камер наблюдения и передали их Беналля. Полномочия полицейских были приостановлены, уточняет BFM.

Расследование инцидента проводит прокуратура Парижа, генеральная инспекция французской полиции, а в Национальном собрании создана специальная парламентская следственная комиссия.

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