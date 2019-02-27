Совбез ООН не смог принять резолюцию по Венесуэле

Совету Безопасности ООН не удалось принять в четверг, 28 февраля, резолюцию по Венесуэле На предложенный США документ, призывающий провести в стране новые президентские выборы, наложили вето Россия и Китай. Чуть позже проект альтернативной резолюции, внесенной РФ, поддержали лишь 4 из 15 членов Совбеза.

Американский документ содержал призыв к "свободным, справедливым и заслуживающим доверия выборам" в Венесуэле. Кроме того он призывал Каракас допустить зарубежных наблюдателей на выборы и снять ограничения на поставки гуманитарной помощи.

Как заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, США прекрасно понимали, что у их резолюции нет шансов быть принятой. "Мы всерьез опасаемся того, что сегодняшнее заседание может быть использовано как этап по подготовке реальной, а не гуманитарной интервенции, как предлог для внешнего вмешательства по причине якобы неспособности Совета Безопасности урегулировать ситуацию в Венесуэле", - подчеркнул Небензя.

Москва в свою очередь предлагала отстаивать "независимость и суверенитет" венесуэльского государства с помощью "механизма Монтевидео", разработанного Мексикой, Уругваем и членами Карибского сообщества. Он предусматривает начало диалога и достижение соглашения между сторонами конфликта в Венесуэле.

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