 Совбез ООН заблокировал идею РФ обсудить украинский закон о языке | Новости из Германии о России | DW | 20.05.2019

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Россия

Совбез ООН заблокировал идею РФ обсудить украинский закон о языке

Против инициативы РФ провести дискуссию об украинском законе о государственном языке в СБ ООН выступили шесть стран, за - пять, еще четыре - воздержались от участия в голосовании.

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке (фото из архива)

Заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке (фото из архива)

Большинство членов Совета безопасности ООН в понедельник, 20 мая, заблокировали предложение России обсудить  принятый в Украине закон о государственном языке. Против инициативы России выступили шесть стран: Германия, Франция, США, Великобритания, Бельгия и Польша. За, кроме самой РФ, - Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея, еще четыре страны от участия в голосовании воздержались.

Контекст

Все ли страны Европы имеют закон о госязыке, и почему языковой закон в Украине стоит отослать на оценку Венецианской комиссии? Интервью DW с экспертом по вопросам нацменьшинств Франческо Палермо. (01.03.2019)

Одной из задач нового законопроекта о государственном языке его сторонники называют защиту украинского языка. Все ли способы защиты действенны, и что произойдет с русским языком, разбиралась DW. (17.10.2018)

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Верховная рада Украины приняла 15 мая, после чего его подписал предыдущий президент Петр Порошенко. Новый закон приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины.

Согласно этому закону, госслужащие будут проходить сертификацию уровня владения украинским языком. Определенный уровень языка будет необходим для получения украинского гражданства. Языком образовательного процесса будет украинский, но государство гарантирует право представителей нацменьшинств изучать в детских садах и начальной школе соответствующие языки. При этом в законе указывается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и отправления религиозных обрядов.

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