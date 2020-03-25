Совбез ООН впервые в истории заседал в режиме видеоконференции

Совет безопасности ООН во вторник, 24 марта, впервые в истории провел заседание посредством видеоконференции. Из-за эпидемии коронавируса представители стран членов Совбеза вышли на связь из своих домов, причем четырехчасовое заседание неоднократно прерывалось из-за проблем с интернетом или отключением электричества у участников конференции.

Технические проблемы не позволили осуществить синхронный перевод на другие языки проведенного на английском заседания. Дипломаты отметили, что пришлось "импровизировать", однако, выразили надежду, что следующие заседания пройдут на более высоком техническом уровне.

Заседание было посвящено ситуации в Конго и задумывалось как тест систем видеосвязи - его даже не было в официальной повестке органа. Из-за эпидемии коронавирусу заседания Совбеза не проводились с 12 марта.

Не решен вопрос и с голосованием посредством интернета. Агентство AFP сообщает, что Россия, обладающая правом вето в Совбезе, является убежденным противником удаленного голосования и настаивает на физическом присутствии представителей стран в зале заседаний..

Смотрите также: