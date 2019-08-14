Соболь призвала москвичей выйти 31 августа на шествие против политических репрессий

Незарегистрированный кандидат на выборы Мосгордумы, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в среду, 21 августа, призвала москвичей выйти на "шествие против политических репрессий".

Административные аресты независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса и Дмитрия Гудкова, продление административного ареста независимого кандидата от 45 округа Илья Яшина и нахождение в СИЗО задержанных по делу "о так называемых "массовых беспорядках" она назвала полноценной атакой на общество.

По словам Соболь, лидеров демократической оппозиции сажают на длительные сроки, чтобы они не могли вести общественные кампании за допуск к выборам 8 сентября, агитировать против "Единой России", общаться с избирателями, добиваться учета интересов москвичей и решения городских проблем.

"Умное голосование" как способ не допустить победы единороссов на выборах в Мосгордуму

Любовь Соболь, которая с 13 июля по 14 августа держала голодовку в знак протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, вновь призвала москвичей зарегистрироваться на сайте "умного голосования", чтобы помешать единороссам получить большинство на выборах.

Ожидается, что шествие сторонников оппозиции, требующих честных выборов в Мосгордуму и освобождения всех, кто был арестован в связи с массовыми акциями протеста в июле и августе, состоится 31 августа. Заявку на него подала в мэрию Либертарианская партия 20 августа.

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