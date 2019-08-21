 Соболь призвала выйти на шествие 31 августа вопреки запрету властей | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Соболь призвала выйти на шествие 31 августа вопреки запрету властей

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь заявила о законном праве выйти 31 августа на запрещенный властями Москвы мирный марш.

Любовь Соболь

Любовь Соболь на акции протеста 14 июля 2019 года

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь призвала выйти на акцию 31 августа вопреки запрету властей. В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале "Навальный LIVE" в среду, 28 августа, Соболь объявила о проведении мирного шествия от станции метро "Чистые пруды" до Пушкинской площади.

Контекст

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы много самовыдвиженцев и ни одного единоросса. Но де-факто среди "независимых" не менее 41 кандидата от "Единой России". Инфографика DW. (26.08.2019)

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране. (23.08.2019)

"У нас есть законное право сделать это... ради будущего нашей страны, ради наших детей и ради собственного человеческого достоинства", - заявила Соболь.

Незарегистрированная Либертарианская партия, подавшая заявку на проведение акции 31 августа, призывала выступить за честные выборы в Мосгордуму 8 сентября, а также освободть всех, кто был арестован в связи с массовыми акциями протеста в июле и августе.

Власти Москвы не согласовали акции 24 и 31 августа

Мэрия Москвы отказала Либертарианской партии в проведении шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам, сославшись на отсутствие площадки для сбора и недостаточной ширины проезжей части для заявленных 10 000 участников, а также "помехи движению пешеходов и транспортных средств". Власти отказали и Эльвире Вихаревой, главе штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Геннадия Гудкова, в проведении в тот же день митинга на проспекте Сахарова. Между оппозиционерами существовала договоренность об объединении заявок, если московские власти согласуют хотя бы одну из них.

Ранее мэрия Москвы отклонила две заявки оппозиции на проведение митинга и шествия за свободные выборы 24 августа на площади у Поклонной горы или на проспекте академика Сахарова, заявив, что на площади уже запланировано другое мероприятие, а шествие на проспекте "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

Массовые протесты в Москве и других городах России начались в июле в связи с отказом Соболь и ряду независимых оппозиционных кандидатов в регистрации на выборы в Мосгордуму. 

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участник протеста перед полицейским оцеплением

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры

    "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

  • Задержание в ходе акций протеста в Москве 27 июля

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    27 июля - более 1000 задержанных в Москве

    Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

  • Задержание участника акции протеста

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    3 августа - еще около 700 задержанных в столице

    Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

  • Егор Жуков под арестом

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела

    Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

  • Скорая помощь на улицах Москвы

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Только один человек освобожден из-под стражи

    Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

  • Девушка перед полицейским кордоном

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Неготовность согласовывать протестные акции

    Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

  • Протестующие в Москве

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста

    Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

  • Сергей Митрохин

    "Московское дело": причины и следствия протестов

    Пока зарегистрирован только Митрохин

    Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата.

    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 13:07

Росгвардия морально пострадала. Конституция в стихах. Путин заскучал – "Заповедник", выпуск 86

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Росгвардия морально пострадала. Конституция в стихах. Путин заскучал – "Заповедник", выпуск 86  

Самые известные задержания на протестах в Москве  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Также по теме

Russland | Proteste in Moskau

Соболь призвала москвичей выйти 31 августа на шествие против политических репрессий 21.08.2019

Оппозиционный политик Любовь Соболь назвала действия властей в отношении независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму "полноценной атакой на общество".

Russland Moskau Protest Opposition Polizei | Lyubov Sobol

Соболь предложила провести 3 августа мирное шествие по центру Москвы 30.07.2019

Кандидат-отказник Любовь Соболь призвала пройти с шествием по Бульварному кольцу Москвы 3 августа. Призыв прозвучал после отказа мэрии в проведении митинга в центре столицы.

Russland l Protest gegen Wahlausschluss von Oppositionskandidaten - Festnahme von Teilnehmer

На акции протеста в Москве задержаны более 800 человек 03.08.2019

Несмотря на противодействие столичных властей, в Москве демонстранты вышли на акцию протеста за честные выборы. DW следила за событиями.

Реклама

Самые читаемые

Росгвардия ищет через интернет бойцов для "подавления бунтов"  

О чем рассказал бывший сотрудник НКВД в своих дневниках  

Фермеры Германии нашли замену российскому рынку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно