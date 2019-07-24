 Соболь предложила провести 3 августа мирное шествие по центру Москвы | Новости политики из Германии | DW | 30.07.2019

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Политика

Соболь предложила провести 3 августа мирное шествие по центру Москвы

Кандидат-отказник Любовь Соболь призвала пройти с шествием по Бульварному кольцу Москвы 3 августа. Призыв прозвучал после отказа мэрии в проведении митинга в центре столицы.

Задержание Любови Соболь во время разгона митинга 27 июля 2019 г. в Москве

Задержание Любови Соболь во время разгона митинга 27 июля 2019 г. в Москве

После того как мэрия Москвы отклонила все предложения оппозиции о площадках для проведения митинга 3 августа, одна из кандидатов-отказников, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь предложила провести в этот день шествие по Бульварному кольцу. Об этом она написала в своем твиттер-аккаунте во вторник, 30 июля.

Ранее в тот же день Либертарианская партия, которая выступила организатором митинга за свободные выборы 3 августа и вела переговоры с мэрией, получила отказ на все три альтернативных предложения о месте проведения акции. Городские чиновники продолжают предлагать два варианта для выбора: либо проспект имени Сахарова, либо нигде. Оппозиция же настаивает на площадках в центре Москвы. После переговоров в мэрии один из лидеров Либертарианской партии, Михаил Светов, был задержан.

Отказы кандидатам и протесты

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали ряду независимых кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму, которые должны пройти 8 сентября. В числе отказников - председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Юлия Галямина, сторонники оппозиционера и создателя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Владимир Милов и Иван Жданов и другие.

Контекст

Протестные акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму не утихают в столице. По прогнозу карикатуриста Сергея Елкина, 3 августа протесты могут стать еще более массовыми. (30.07.2019)

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

Независимые кандидаты на выборах в Мосгордуму не согласны проводить митинг 3 августа не в центре Москвы, а за его пределами. Мэрия столицы в центральных площадках отказала. (30.07.2019)

Отказ в регистрации представителей оппозиции стал причиной массовых акций протеста в Москве. По официальным данным полиции, в ходе акции 27 июля были задержаны более 1000 человек. В их числе был и корреспондент DW Сергей Дик, его журналистские аккредитации и удостоверение сотрудника прессы правоохранители назвали "филькиной грамотой". В результате разгона демонстрации пострадали около 80 человек. Жесткие действия представителей правоохранительных органов против мирных демонстрантов осудили на Западе, в частности в Евросоюзе.

В понедельник и во вторник, 30 июня, московские суды арестовали 61 демонстранта, задержанного во время акции протеста 27 июля. Их приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Оштрафован, по данным "Интерфакса", 161 человек. 

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Смотрите также: 

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


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Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости (29.07.2019)

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Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

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Как на разгон митинга в Москве реагирует Запад и что произошло с Навальным? DW Новости (29.07.2019)  

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков о скандале на выборах в Мосгордуму и оппозиции в России. #НаВолне  

В России стали чаще задерживать за одиночные пикеты (28.05.2019)  

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Russland | Kundgebung in Moskau für unabhängige Kandidaten bei der Kommunalwahl | Ilya Yashin, Ivan Zhdanov und Konstantin Yankauskas

В Москве митингуют "за право на выбор" 15.07.2019

Любовь Соболь, Сергей Митрохин и другие кандидаты на выборах в Мосгордуму собрались на несогласованную акцию на Трубной площади. Илья Яшин сообщил, что его официально сняли с выборов. DW следит за развитием событий.

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Сотни людей вышли на акцию поддержки независимых кандидатов в Москве 14.07.2019

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