Соболь об обысках в штабах Навального: Решение принято Кремлем

Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала DW обыски в региональных штабах Алексея Навального. Она считает, что активистов хотят наказать за успех "умного голосования".
В четверг, 12 сентября, в 41 городе России прошли обыски и допросы координаторов штабов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также у двух активистов движения "Голос". У них изымали технику, а также заблокировали счета.
Юрист ФБК Лобовь Соболь объяснила в интервью DW, почему обыски начались сразу после единого дня голосования и как команда Навального намерена на них реагировать.
DW: Что сейчас происходит в штабах Навального и с чем, по-вашему, это связано?
Любовь Соболь: До сих пор продолжаются обыски, которые начались ранним утром. Их территория просто огромная - это 150 адресов, по которым пришли больше тысячи сотрудников силовых ведомств. Причем это не только адреса штабов, но и квартиры наших волонтеров. Например, к Даниилу Кену в Санкт-Петербурге сначала пришли на квартиру, а потом доставили его на допрос.
Кроме того, часть счетов сотрудников региональных штабов заблокированы. Мы видим, что блокировки касаются, в том числе людей, которые даже не работали в штабе или во время единого дня голосования. Например, заблокировали счет матери одного из волонтеров нашего штаба.
То, что происходит, можно назвать только полномасштабными репрессиями и атакой на общество. Видимо, все это просходит в ответ на наше "умное голосование". Оно помогло выгнать из Мосгордумы главного единоросса в Москве Андрея Метельского. Та же стратегия сработала на выборах в Хабаровском крае. Мы видим значительное снижение процента голосов, которые были отданы за "Единую Россию" и в других регионах.
- Нынешние обыски как-то связаны с уголовным делом, которое недавно возбудили в отношении ФБК?
- Сейчас точно неизвестно основание, по которому пришли с обысками во все региональные штабы. Но можно сказать, что да, это связано. Хотя это совершенно неважно, потому что они (власти. - Ред.) могут найти любой формальный повод. Уголовное дело, о котором вы говорите, возбуждено по поводу так называемого "отмывания миллиарда". Хотя в самом деле не фигурирует никакой миллиард. Это просто красивая цифра, названная, чтобы озвучить ее по российскому телевидению и каналам госпропаганды.
Мы помним, когда на моего коллегу Николая Ляскина напали и ударили по голове трубой. Он подал заявление в полицию, после чего к нам в штабы пришли с обысками, чтобы в рамках уголовного дела изъять продукцию фандрайзингового магазина. То есть они могут прийти с обысками абсолютно по любому уголовному делу. Для них это чистая формальность, законы они даже не стремятся соблюдать.
- Координатор "Голоса" Григорий Мельконьянц озвучил версию, что обыски и давление на активистов в регионах готовились перед единым днем голосования 8 сентября. Но в последний момент их отменили. Как вы к этому относитесь?
- Я думаю, что это решение принято на самом верху и Кремлем. Когда именно оно было принято, непонятно. Но у меня есть четкое понимание, что дело о так называемом "миллиарде ФБК" появилось именно во время нашей кампании в Мосгордуму. Тогда же были возбуждены сразу несколько уголовных дел против нас, в том числе о воспрепятствовании работе избиркомов и о массовых беспорядках. Все эти дела появились практически одновременно и исходили от Следственного комитета (СКР). Плюс там работали сотрудники ФСБ и СОБРа.
Видимо, сейчас решили сделать несколько уголовных дел, чтобы еще как-то воспрепятствовать нашей деятельности в регионах. Охватить максимальным образом всю сетку гражданских и политических активистов, которые тоже поддерживали кампанию за право на выбор москвичей, участвовали в пикетах в их поддержку, проводили у себя акции в регионах.
- Вас удивила эта атака?
- Я бы не сказала, что меня уже что-то удивляет. Я восемь лет работаю в ФБК, на моего мужа нападали, причем это нападение могло закончится летальным исходом. Власти не гнушаются никакими способами давления на демократическую оппозицию. Я считаю, что это полнейший беспредел и бесправие, которые могут коснуться не только нас, политических активистов, но и любого человека в стране.
О обысках у нас еще напишут журналисты, а о других людях - нет. Как раз сегодня Павел Чиков из "Агоры" напомнил, что если посмотреть на статистику за 2018 год, то можно увидеть, что обыски проходили полномасштабно по всей стране. И они были не только у политических активистов.
Мы видим, в том числе, как сейчас фабрикуют уголовное дело в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Лично я считаю, что Абызов должен понести справедливое наказание за то, что он совершил будучи министром. Но то, что ему инкриминируют сейчас, это полнейшая фабрикация. Никто в нашей стране не застрахован от судебных и внесудебных расправ.
- Как федеральный штаб Навального планирует на все это реагировать?
- Единственный способ сопротивляться этому - продолжать отстаивать свои права дальше. Мы, конечно, продолжим свою работу, несмотря на все обыски и аресты наших счетов. Продолжаем выходить в эфир и записывать расследования. Мы дальше будем работать против "Единой России", которая сейчас устраивает полномасштабные политические репрессии. Мы считаем, что для нас это, конечно, существенная финансовая потеря.
Эта техника… Понимаете, они приходят как настоящие грабители. Изымают оргтехнику. Неважно, личная или рабочая. Часто ее даже не вносят в протокол обыска, чтобы невозможно было ее вернуть через запросы в правоохранительные органы. Они давят на нас финансово. Но мы не сдадимся.
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