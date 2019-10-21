 Соболь и Албуров оштрафованы на 2 млн рублей по искам транспортных компаний | Новости из Германии о России | DW | 13.12.2019

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Россия

Соболь и Албуров оштрафованы на 2 млн рублей по искам транспортных компаний

"Мосгортранс" и "Автомобильные дороги" отсудили у московских оппозиционеров еще более 2 млн рублей по искам об ущербе, нанесенном летними акциями протеста в центре Москвы.

Любовь Соболь на протестной акции в Москве, 31 августа 2019

Любовь Соболь на протестной акции в Москве, 31 августа 2019

Симоновский суд Москвы постановил взыскать с организаторов несогласованной акции протеста 3 августа Любови Соболь и Георгия Албурова в общей сложности более 2 млн рублей штрафа по двум разным искам. Суд частично удовлетворил иск госучреждения "Автомобильные дороги" о возмещении убытков "из-за простоя транспорта и повреждений" и взыскал с Соболь и Албурова 1 млн 561 тыс. рублей. Это решение в пятницу, 13 декабря, огласила судья Анастасия Лоскутова. Двумя часами ранее тот же суд взыскал с оппозиционеров более 650 тысяч рублей по иску "Мосгортранса".

После протестных акций летом в Москве  гражданские иски против оппозиционеров подали несколько госучреждений и частных фирм, требуя возместить материальный ущерб. Среди других истцов - ресторан, лапшичная, дипетчерская такси, московский метрополитен, прокуратура Москвы и ГУ МВД России по Москве.

Контекст

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Ресторан "Армения" в октябре отсудил у девяти российских оппозиционеров более 200 тысяч рублей. До этого Коптевский суд Москвы частично удовлетворил иск госучреждения "Автомобильные дороги", взыскав с тех же ответчиков 3,4 млн рублей. 10 сентября суд удовлетворил иск "Мосгортранса" и взыскал 1,2 млн рублей. Компания утверждала, что участники акций перекрыли проезжую часть, поэтому наземный транспорт простаивал, а организация понесла убытки. Московское метро требует выплатить 53,6 тыс. рублей.

Общая сумма убытков, которую оппозиционеров просят возместить, превысила 15 млн рублей. Суды еще ни разу не поддержали позицию ответчиков. Те не признают вину и считают исковые заявления неправомерными и политически мотивированными. Все иски связаны с акциями протеста 27 июля, а также 3 и 10 августа.

В центре Москвы в эти дни проходили несогласованные акции оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы на выборах 8 августа. На митингах задержали более 1000 человек, было заведено "московское дело" - уголовное дело о "массовых беспорядках" и о применении "насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов", по которому были осуждены несколько человек, некоторым из них присудили реальные сроки.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

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