Соблазн допинга: вышла книга "врага России" Хайо Зеппельта

В новой книге про допинг в большом спорте, которую написал немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), вообще-то мало поводов для смеха. Название (хотя и выбранное не без пафоса) - в высшей степени серьезное: "Враги спорта". Но когда читаешь некоторые страницы книги, которая в пятницу, 27 сентября, поступила в продажу в Германии, горького смеха не избежать. Это те пассажи, где Зеппельт описывает нелепые и фантастические отговорки спортсменов, пойманных на допинге.

Допинг в крови: виноваты мама, секс и покойный брат

Немецкая велосипедистка на маунтинбайке Ивонн Крафт (Ivonne Kraft), например, так объяснила в 2007 году следы допинга в крови: в ее присутствии взорвался ингалятор от астмы, которым пользуется ее мама. "Я от испуга сказала "ой" и наверное что-то нечаянно вдохнула", - говорила Ивонн. На мать свалила вину и итальянская теннисистка Сара Эррани - та, мол, уронила в кастрюлю с тортеллини медицинский препарат, который принимала для борьбы с раком груди. Свекровь якобы оказалась виновата в том, что у велосипедиста Кристиана Хенна (Christian Henn) в крови нашли запрещенные препараты. Якобы женщина заставляла его пить чай против бесплодия.

Коллега Хенна Тайлер Хэмилтон вообще утверждал, что следы допинга в его крови - это следствие того, что он - "человек-гибрид, в теле которого смешались стволовые клетки умершего еще во время родов брата-близнеца". А олимпийский чемпион по легкой атлетике американец Деннис Митчелл считал, что можно объяснить повышенный уровень тестостерона в крови тем, что у него было слишком много секса в ночь перед контрольной сдачей пробы на допинг.

Персона нон-грата в России, орденоносец - в Германии

Обложка книги Зеппельта

Зеппельта в мире знают, конечно, не благодаря таким байкам. В Германии он - авторитетный журналист-расследователь, награжденный почетным орденом за заслуги. Для большинства людей в России, которые о нем слышали, он скорее антигерой. Уж точно его имя - красная тряпка для российских спортивных функционеров. Благодаря фильмам-расследованиям Зеппельта о допинге в России, вышедшим на первом канале немецкого телевидения, страна оказалась в центре крупнейшего спортивного скандала. И скандал разгорается вновь: на днях Зеппельт первым сообщил о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило Московскую антидопинговую лабораторию в очередной фальсификации данных. Российской сборной грозит отстранение от летней Олимпиады в Токио в 2020 году - после массового исключения российских спортсменов из заявки на летнюю Олимпиаду 2016 года в Бразилии и наказания сборной РФ на зимних Играх в Южной Корее в 2018-м.

Что касается новой книги, то противники Зеппельта, считающие его "антироссийским" журналистом, останутся, вероятно, разочарованы. Правда, тема систематического допинга в России, конечно, занимает в книге значительное место. Автор пересказывает впечатления от первой и до последней встречи с Юлией Степановой и ее мужем, раскаивается в скандальном интервью ведущей телеканала "Россия" Ольге Скабеевой и раскрывает курьезные детали секретной беседы с Григорием Родченковым, экс-шефом Московской антидопинговой лаборатории, сбежавшим в США и уже сделавшим на тот момент пластическую операцию. Но российские "друзья" и "враги" спорта - не единственные персонажи книги.

Главные враги спорта

Зеппельт в книге пересказывает вехи своей расследовательской карьеры: отдельные главы посвящены изучению государственной системы допинга в ГДР, вездесущему эритропоэтину на велогонках "Тур Де Франс", попавшимся на допинге спортсменам из Австрии, Германии, Китая и Северной Кореи, недобросовестным европейским докторам и спортивным функционерам.

Томас Бах

Главный враг спорта для Зеппельта, например, не экс-министр спорта России "лет-ми-спик-фром-май-харт" Виталий Мутко. Куда хуже изображен, например, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) - по мнению Зеппельта, оппортунист, не готовый внести позитивные изменения в олимпийское движение.

Не лучше выглядит в книге и сэр Крейг Риди - уходящий со своего поста глава WADA: шотландец, судя по имеющимся свидетельствам, куда раньше 2015 года должен был начать расследование по фактам допинговых нарушений России. Но Риди, по убеждению немецкого журналиста, предал идеалы чистого спорта, проявил нелояльность к возглавляемой им же организации, поставив дружеские связи с "другом Путина" Мутко выше обязательств WADA.

Проблема с допингом: он удобен для всех

Зеппельт в книге убедительно описывает соблазны допинга. Если нарушения не вскрылись, то выгоду, в общем, получают все: спортсмены добиваются лучших результатов и могут больше заработать, турниры становятся привлекательнее, менеджеры, тренеры и врачи спортсмена получают более крупные гонорары, больше зрителей смотрят телетрансляции. Спортивные достижения улучшают имидж той или иной федерации, облегчают государству задачу обосновать необходимость поддержки спорта и так далее.

Спортивным федерациям есть что терять, и на этом фоне большинство из них, по словам Зеппельта, стремится закрыть глаза и создать такие условия, чтобы правда о допинге не просачивалась наружу. А если прокол все же произошел, то о таких спортсменах говорят как об исключении. Но атлеты массово пользуются запрещенными препаратами, убежден Зеппельт. Он цитирует анонимно проведенные исследования, согласно которым, например, почти треть участников чемпионата мира 2011 года по легкой атлетике пользовалась допинговыми препаратами.

Разрешить допинг?

Может, хватить тогда "лицемерить" и просто легализовать все препараты, способные улучшить результаты спортсменов? - повторяет популярный вопрос многих скептиков большого спорта Зеппельт. И отвечает: минусы такого решения перевешивают плюсы. Что надо делать? Усилить допинговый контроль. Других, более лучших предложений у Хайо Зеппельта нет. Хороший репортер еще не значит хороший советчик. Правда, кто на свете сегодня вообще знает, как быть с проблемой допинга в большом спорте?

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