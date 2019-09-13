Сноуден намерен продлить вид на жительство в РФ

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, разоблачитель Эдвард Сноуден намерен продлить срок разрешения на пребывание в России, истекающий в апреле нынешнего года. "По просьбе Эдварда я готовлю документы в миграционную службу МВД для продления вида на жительство", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу, 7 февраля, адвокат американца Анатолий Кучерена.

По его словам, вопрос о возможном получении Сноуденом гражданства России он с ним еще не обсуждал. Одновременно Кучерена указал, что у Сноудена "все в порядке", он работает и с ним находится его жена.

Разоблачителю предоставлено убежище в России

В июне 2013 года бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден передал журналистам газет The Washington Post и The Guardian информацию о масштабной слежке, которой занимается АНБ. Затем разоблачитель вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где более месяца находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Позже российские власти предоставили ему временное убежище. В 2014 году Сноуден получил в России вид на жительство сроком на три года, который впоследствии был продлен до 2020 года.

В интервью журналу Der Spiegel Эдвард Сноуден сообщил, что ведет в России вполне нормальную жизнь, однако сознательно держит определенную дистанцию по отношению к российскому обществу. "Я не делаю селфи у Кремля, потому что правительство США воспользовалось бы этим, чтобы дискредитировать мою работу", - отметил он. Осенью 2019 года вышла книга Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело"), в которой он рассказывает о том, что произошло с ним после 2013 года.

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