Смоленская авиакатастрофа раскалывает Польшу даже 10 лет спустя

10 апреля по всей Польше традиционно проходят траурные мероприятия. В этот день в 2010 году под Смоленском разбился президентский авиалайнер Ту-154 с польской правительственной делегацией на борту. В результате погибли все находившиеся в салоне 86 официальных лиц государства, среди которых был президент Польши Лех Качиньский, его жена Мария, представители высшего военного командования страны, известные политики, общественные и религиозные деятели, а также 10 членов экипажа.

В отличие от предыдущих лет, в десятую годовщину катастрофы польские власти решили не устраивать молебен и церемонию возложения венков. Памятные мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса.

Трагедия под Смоленском расколола польское общество

10 апреля 2010 года делегация руководства Польши вылетела из Варшавы в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Тогда сотрудниками советского НКВД были расстреляны 22 тысячи польских офицеров.

Стена памяти с именами расстрелянных в Катыни в 1940 году польских офицеров

Среди убитых был и варшавский прокурор Болеслав Скапский. Его сын, глава польской Ассоциации родственников жертв Катыни Анджей Сариуш-Скапский, находился в потерпевшем крушение президентском самолете. Дочь Анджея, Изабелла Сариуш-Скапская, 10 апреля теперь поминает и деда, и отца.

После гибели отца 56-летняя литературовед была избрана председателем ассоциации и стремится увековечить память о жертвах Катыни. Она не может смириться со все большей политизацией трагедии. По ее словам, поляки словно разделились на два лагеря. "Это как политическая и идеологическая лакмусовая бумажка: либо ты поддерживаешь Качиньского и веришь в то, что Россия спланировала это убийство, либо ты либерал и считаешь произошедшее трагическим стечением обстоятельств", - рассказывает Изабелла Сариуш-Скапская.

Трагедия под Смоленском 10 лет назад: доклад МАК

В январе 2011 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который по согласию польской стороны проводил расследование и выяснял условия воздушной безопасности на момент крушения самолета, опубликовал доклад, в котором восстановил картину событий в момент авиакатастрофы.

В докладе говорится, что во время снижения самолета на подлете к Смоленску диспетчер сообщил пилотам о том, что над городом туман и видимость ограничена 400 метрами. О плохой видимости экипаж неоднократно информировали и пилоты другого польского самолета, ЯК-40, который прилетел из Варшавы раньше. Последнее предупреждение от них - о том, что видимость ухудшилась до 200 метров, - поступило за четыре минуты до крушения.

МЧС РФ на месте крушения самолета

В таких условиях посадить самолет было невозможно. Особенно учитывая, что смоленский аэродром "Северный", куда направлялся польский "борт номер один", не был оснащен современной навигационной системой, позволяющей сажать машины в условиях плохой видимости. Тем не менее экипаж Ту-154 попросил разрешения совершить "пробную" посадку.

За 18 секунд до крушения в кабине сработала система предупреждения о столкновении TAWS, которая начала подавать сигналы "Pull up" ("Набрать высоту") и "Terrain ahead" ("Сближение с землей"). Однако пилоты уже не успели среагировать на предупреждения: самолет был слишком близко к земле. В результате машина левым крылом задела большую березу, перевернулась вверх шасси и упала. При падении обломки самолета разлетелись в разные стороны, установил МАК.

Из доклада МАК следует, что польский "борт номер один" разбился на подлете к смоленскому аэродрому "Северный" вследствие ошибки пилотов, которые не смогли принять верных решений в условиях плохой видимости. К похожим выводам пришла и польская комиссия во главе с тогдашним министром внутренних дел Ежи Миллером, которая проводила собственное расследование катастрофы. Комиссия установила, что к катастрофе привели сразу несколько факторов: ошибки пилотов, несвоевременные команды российских диспетчеров, плохое оснащение принимающего аэропорта.

Версия Варшавы: на борту произошел взрыв

Однако новое национально-консервативное правительство, пришедшее к власти в Польше в конце 2015 года, сочло эти выводы неубедительными. По словам назначенного тогда министром обороны Антония Мачеревича, в ходе расследования, проведенного комиссией во главе с Миллером, были скрыты факты, указывающие на "ответственность России".

Ярослав Качиньский на фоне портрета погибшего в авиакатастрофе брата Леха Качиньского и его супруги

В результате в феврале 2016 года Варшава возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате нескольких взрывов на борту. На данный момент расследование крушения президентского Ту-154 считается незавершенным из-за того, что российская сторона удерживает часть обломков самолета, "черные ящики" с записями, а также другие улики.

На пересмотре итогов расследования настаивает и глава правящей партии Польши "Закон и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский, потерявший в результате катастрофы своего брата-близнеца Леха. По словам политика, он все еще не уверен в истинных причинах катастрофы. "Спустя 10 лет я каждый день думаю о своем брате и задаюсь вопросом, почему это произошло. Я не могу на него ответить", - отметил лидер PiS в интервью польскому радио RMF FM.

"Теории заговора уже живут своей собственной жизнью"

Всякий раз, когда в правящей партии озвучивают версию убийства Леха Качиньского российской стороной, конспирологические теории начинают активно обсуждаться и в польском обществе. Согласно социологическим опросам, проведенным в стране в последние годы, почти каждый третий поляк верит в версию убийства, а еще большее число жителей страны ее не исключают.

Теории заговора, касающиеся России, распространяются в Польше особенно быстро, говорит Изабелла Сариуш-Скапская. "Если кто-то утверждает, что Россия заранее спланировала убийство Качиньского, многие сразу же в это верят, ведь каждый поляк знает, что русские - плохие. Имена погибших будут забыты, но теории заговора останутся. Они уже живут своей собственной жизнью", - резюмирует она.

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