 Сможет ли немецкий Telekom перейти на 5G без китайской Huawei? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.06.2020

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Германия

Сможет ли немецкий Telekom перейти на 5G без китайской Huawei?

Сооружение инфраструктуры высокоскоростного мобильного интернета пока идет в Германии с опережением графика. Задержка возможна, если будет введен запрет на закупку комплектующих в Китае.

Человек на фоне витрины, отражающей радиомачту и символ 5G

В ночь на вторник, 16 июня, в целом ряде регионов Германии вырубилась мобильная сеть Telekom. В Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне и Мюнхене клиенты лидера на немецком рынке телекоммуникационных услуг не могли ни позвонить кому-нибудь со своего смартфона, ни зайти в интернет, ни отправить письмо по электронной почте.

Причину выхода из строя крупнейшей в ФРГ сети мобильной связи искали пару дней. А когда нашли, глава транснационального концерна Тимотеус Хёттгес (Timotheus Höttges) объяснил ее так: "Это было связано с тем, что в настоящее время мы усиленно перестраиваем нашу сеть". В условиях кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, как-то подзабылось, что в Германии начался переход на высокоскоростную мобильную связь пятого поколения 5G, возможное участие в котором китайской компании Huawei вызывает острые споры.

У половины немцев скоро будет быстрый интернет

Аукцион по продаже частот нового стандарта мобильной связи был проведен весной прошлого года. Тогда считалось, что высокоскоростной интернет будет доступен для 98 процентов домохозяйств в ФРГ только к концу 2022 года. Но уже со среды на этой неделе сетью 5G была покрыта территория, на которой в тысяче городов и населенных пунктов проживают 16 миллионов немцев, то есть 20 процентов населения страны.

Человек говорит по мобильному телефону

В июле уже половина немцев сможет пользоваться сверхскоростным интернетом

Правда, это не значит, что все они уже могут пользоваться высокоскоростной связью - нужны еще и пригодные к этому новые смартфоны. Как бы то ни было, руководитель немецкого филиала Telekom Дирк Вёсснер (Dirk Wössner) уверен: "С середины июля уже половина населения Германии будет обеспечена сетью 5G". Таким образом, создание новой телекоммуникационной инфраструктуры Telekom пока идет со значительным опережением графика.

Аккурат к собранию акционеров в эту пятницу концерн развернул рекламную кампанию, рассчитанную на привлечение новых клиентов: "Пока другие говорили, мы, засучив рукава, все последние годы, месяцы и недели, невзирая на коронавирус, строили новую сеть. И теперь мы пожинаем плоды этого труда".

В Германии опасаются зависимости от Китая

При всех успехах в сооружении новой инфраструктуры авторы PR-кампании явно забегают вперед. Дело в том, что некоторые ключевые элементы для переоборудования существующих радиомачт под стандарт 5G Telekom получает из Китая - от концерна Huawei, который подозревают в промышленном шпионаже и хищении коммерческих тайн по заказу китайских спецслужб.

В Бонне Telekom и Huawei создали совместный центр инноваций

В Бонне Telekom и Huawei создали совместный центр инноваций

В США, а вслед за ними в некоторых других странах - Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Японии - ввели даже запрет на использование китайских комплектующих при сооружении сети 5G. В Америке, правда, теперь изменили предписания, ограничивающие деловые операции американских предприятий с китайским концерном, что подтвердил в начале этой недели министр торговли США Уилбур Росс.

В Германии окончательного решения на этот счет еще не приняли. Но многие влиятельные политики высказываются за запрет участия Huawei в создании одной из ключевых и стратегически важных инфраструктур. Так, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen), исходя из опыта, приобретенного в ходе борьбы против коронавируса, потребовал отстранить Huawei от проекта 5G.

"Мы на собственном опыте увидели, - сказал он в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, - какие могут быть последствия, если мы уже не в состоянии производить такие простые продукты, как защитные маски, и зависим от таких стран, как Китай".

Есть ли в Европе альтернатива Huawei?

Проблема в том, что Huawei - один из важнейших поставщиков деталей, которые встраивают в радиомачты техники из Telekom. По данным хорошо осведомленных источников немецкой газета Handelsblatt, в случае запрета на использование китайских комплектующих немецкому концерну потребуется пять лет, чтобы заменить уже встроенные детали на разрешенные к применению, и обойдется это, как минимум, в три миллиарда евро. Такой сценарий в Telekom назвали "Армагеддоном". 

Человек рассматривает экспонаты на стенде Huawei

Huawei - один из главных производителей оборудования для 5G

На пресс-конференции в прошлую среду, 17 июня, Дирк Вёсснер ушел от прямого ответа на вопрос, насколько возможный запрет на сотрудничество с Huawei задержит перестройку сети Telekom на стандарт 5G и в какую сумму это ему обойдется. В сети, мол, используются компоненты разных производителей, к тому же никто, дескать, не требует отказа от всех без исключения деталей китайского производства. "И как мы уже говорили, - напомнил Вёсснер, - в нашей базисной сети мы не будем применять изделия китайских производителей".

В кулуарах и на условиях анонимности высшие менеджеры Telekom высказываются иначе. "Нам не следовало делать такую большую ставку на Huawei", - признался один из них корреспонденту газеты Handelsblatt.

Выбор на рынке "железа", необходимого для оснащения сети 5G, однако не очень велик. В Европе вообще есть только две фирмы, производящие нужную технику - финская Nokia и шведская Ericsson. Финским качеством в Telekom остались недовольны и от услуг Nokia отказались. Таким образом европейская альтернатива китайскому производителю остается только одна: Ericsson.

Но и оказываться в зависимости от одного единственного - пусть и европейского - поставщика немецкие менеджеры тоже не хотят. "Мы придерживаемся стратегии, предполагающей наличие нескольких подрядчиков, чтобы не полагаться на одного единственного", - говорят в Telekom. У концерна остается надежда, что канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и ее министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier) не уступят нажиму тех, кто требует отстранить Huawei от перехода Германии на 5G.

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


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