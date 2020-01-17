Сможет ли Беларусь снизить нефтяную зависимость от России?

На фоне нефтяного конфликта с РФ Минск намерен сократить импорт российской нефти. Однако альтернативные поставки могут оказаться нерентабельными для белорусской экономики, говорят опрошенные DW эксперты.
Российская нефть не поступает в Беларусь с начала года. Так и не договорившись с Москвой о цене, Беларусь уже нашла альтернативного поставщика в лице Норвегии и продолжает поиски дальше. 21 января белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти, остальное - по 30% - из стран Балтии и Украины. Но насколько реальны планы Лукашенко, и будет ли это экономически выгодно для Беларуси?
Лукашенко говорил лишь о намерении снизить российский импорт
В этом году Беларусь планировала закупить у России 23-24 млн тонн нефти, хотя поставки в прошлом году составили 18 млн тонн. Из них 6 млн идут на нужды белорусской экономики, остальное - поставка нефтепродуктов на зарубежные рынки, которая составляет треть всего белорусского экспорта и является важным источником валютной выручки для страны.
Но планы были нарушены разногласиями с Москвой по вопросу цены на сырье. Минск настаивает на отмену премии к цене беспошлинных поставок нефти, которая сейчас составляет 10 долларов за тонну, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Из-за отсутствия российской нефти Беларусь в начале января временно приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить внутренний рынок, и начала изучать возможные варианты альтернативных поставок.
Оценить реальность планов президента снизить зависимость от российской нефти до 30-40% большинство опрошенных DW белорусских экспертов затруднились - никогда раньше альтернативные поставки нефти в Беларуси в таком объеме серьезно не обсуждались. Эксперт в нефтегазовой отрасли Татьяна Маненок также обращает внимание, что Александр Лукашенко говорил лишь о намерении - речь не идет о том, чтобы уже завтра снизить объемы импорта российской нефти. "Власти давно говорят об альтернативе, ведь к концу российского налогового маневра в 2024 году стоимость нефти и так будет составлять 100% от мировой" (сейчас - 83% от мировой цены на нефть. - Ред.).
Альтернативные поставки нефти возможны, но вопрос в цене и объемах
Диверсифицировать импорт нефти Беларусь пыталась и раньше. В 2010-2011 годах, во время очередной "нефтяной войны" с Россией, Минск закупал сырье из Венесуэлы, позже были поставки из Азербайджана, Ирана и Казахстана. Но Минск был вынужден признать дороговизну таких поставок по сравнению с российской нефтью.
Белорусские эксперты сходятся во мнении, что Беларусь легко сможет купить нефть на мировом рынке, но есть проблемы - транспортные расходы на поставку через страны Балтии и Украину, а также объемы нефти, которые эти страны смогут перекачать в Беларусь. Сейчас ожидается партия норвежской нефти в 80 тысяч тонн, но расходы на транспортировку железной дорогой составят примерно 20 долларов за тонну. Директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова обращает внимание, что это в 2 раза дороже, чем премия российским компаниям, из-за которой якобы не могут договориться Минск и Москва.
О готовности помочь Беларуси сразу же заявили Литва и Латвия. В грузовом перевозчике Литовской железной дороги LG Cargо отметили, что через Литву в Беларусь реально ежегодно транспортировать до 3 млн тонн, эту же цифру подтвердили и в компании-операторе Клайпедского нефтетерминала Klaipedos nafta. "Думаю, через латвийские и литовские порты возможны какие-то разовые поставки; проблема в том, что потом нефть надо везти по железной дороге", - говорит Татьяна Маненок. По ее мнению, поставки через нефтепровод были бы более эффективными в случае Литвы и Латвии, тем более, что есть пустая труба в направлении Новополоцкого НПЗ. Правда, северный участок нефтепровода "Дружба" не используется с середины 2000-х годов.
Маненок также рассказывает, что поставки нефти в Беларусь возможны и со стороны Украины через нефтепровод "Одесса-Броды" - этот путь был опробован в 2010-2011 годах. "Чтобы запустить "Одесса-Броды" сейчас, нагрузка должна быть 4-5 млн тонн нефти в год", - считает эксперт.
Очевидно, что без нефти Беларусь не останется. Так, 21 января Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов. "Это следствие увеличения потоков нефти на НПЗ", - сказали в пресс-службе "Белнефтехима". В концерне отметили, что пока не могут анонсировать источники поставок нефти в Беларусь, но указали в том числе на возможность транспортировки по нефтепроводам. Фактически это значит, что Минск договорился о поставках нефти, которые будут полностью покрывать и внутренние нужды, и экспорт.
Диверсифицировать импорт нефти дорого, но необходимо
Однако открытым остается вопрос экономической выгоды от поставки в Беларусь через Украину и страны Балтии остающихся 60% нефти - это как минимум 10,5 млн тонн, если исходить из объемов прошлого года. Татьяна Маненок говорит, что в случае покупки по мировым ценам такие объемы нефти могут и не понадобиться - так как не ясно, будет ли это экономически целесообразно и сможет ли потом Беларусь экспортировать нефтепродукты с прежними доходами. "Сомнительно, что при мировой цене белорусские НПЗ смогут перерабатывать 24 млн тонн нефти в год и затем найти премиальные рынки сбыта. Возможно, придется снизить объемы экспорта и пересмотреть свою стратегию на этот счет", - считает эксперт.
Катерина Борнукова говорит, что в случае снижения объемов экспорта нефтепродуктов ожидать краха белорусской экономики не стоит, хотя пояса придется затянуть. "Конечно, будут проблемы с ВВП, упадут доходы бюджета, уменьшение экспортной выручки только частично компенсируется снижением импортных расходов. Но с точки зрения экономической безопасности ситуация хорошая - важно иметь альтернативу на случай очередных конфликтов с Россией", - считает экономист.
Политолог Андрей Егоров говорит, что диверсификация импорта нефти имеет огромное значение для Беларуси и в геополитическом плане: "Если нефтяные потоки будут завязаны не только на Россию, это укрепит связи Беларуси с другими странами региона". Тогда, по мнению политолога, выгодное экономическое сотрудничество с Беларусью поспособствует и развитию политического диалога. "Многомиллионные суммы от трети белорусского импорта нефти через Литву, возможно, облегчат ее переживания из-за АЭС в Островце", - считает Андрей Егоров.
Смотрите также: