СМИ ФРГ о прощании сборной РФ с ЧМ-2018: "Сказка закончилась, но русские могут гордиться"

За перипетиями драматичного четвертьфинала чемпионата мира между Россией и Хорватией внимательно следили и в Германии. Сразу после матча его исход стал главной темой на сайтах большинства крупных немецких СМИ. Местные журналисты отмечали более атакующую тактику россиян в сравнении с игрой против испанцев, футбольный бум в России и крайне неудачный одиннадцатиметровый удар Федора Смолова.

"Эти недели ЧМ в России не забудут"

"Россия вылетела как печальный и гордый хозяин ЧМ. Но эти недели в стране не забудут. Русские могут гордиться своей командой, которая вопреки всяким ожиданиям пробилась в 1/4 финала чемпионата мира", - пишет онлайн-версия еженедельника Die Zeit.

"Россия праздновала, мечтала - но в итоге проиграла. Поздним вечером субботы подошла к концу история успеха российских футболистов на домашнем ЧМ, неожиданная для всех, включая их собственных соотечественников", - отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Тем не менее, указывает издание, успех на предыдущей стадии плей-офф против сборной Испании уже привел к футбольному буму в РФ.

Сборная России - от атаки к обороне

Денис Черышев празднует гол в ворота хорватов

Ряд немецких изданий обратили внимание на активное начало матча со стороны российской сборной. "Россияне, на этот раз вышедшие в гораздо более атакующей расстановке, чем в двухчасовой оборонительной борьбе с испанцами, словно освободились от оков", - констатирует FAZ.

"Едва последние звуки российского гимна утонули в Черном море за стенами стадиона, россияне начали играть в атаку, подгоняемые публикой, которая, казалось, была охвачена патриотической лихорадкой", - вторит журналист Süddeutsche Zeitung. Впрочем, после небольшого натиска хозяев на первых минутах хорваты взяли мяч под свой контроль, и россияне сконцентрировались на плотной обороне.

"На исходе получаса игры план сработал: после вбрасывания из-за боковой мяч оказался у Дениса Черышева. Он обыгрался с Артемом Дзюбой и с 20 метров зарядил мяч под перекладину. Хорватский вратарь Даниэль Субашич, который до этого мог вспотеть разве что от 70-процентной влажности воздухе в Сочи, лишь проводил мяч взглядом", - так увидели гол россиян в Süddeutsche Zeitung. К слову, автора голевой передачи Дзюбу на немецком телеканале ARD, транслировавшем в прямом эфире этот матч, упорно называли "Джуба".

Однако радость россиян продлилась лишь восемь минут, до ответного гола хорватов. "Дальнейшие события укладываются в одно предложение: Хорватия играла лучше, но не находила ключей к оборонительному засову россиян", - резюмирует таблоид Bild.

"Когда бьешь пенальти, как Смолов, нечего жаловаться"

Федор Смолов исполняет пенальти

В дополнительное время гостевая команда вышла вперед после розыгрыша углового. Интернет-издание Spiegel Online напомнило в статье после матча, что стандартные положения - "ахиллесова пята" россиян на мундиалях. "С тех пор, как Россия принимает участие в чемпионатах мира как отдельное государство, она пропустила 20 голов - 14 из них после стандартов". Впрочем, и ответный мяч сборная России забила после навеса со штрафного - отличился натурализованный уроженец Бразилии Марио Фернандес. "Россиянин, который ни слова не говорит по-русски, спас команду и перевел игру в серию пенальти. Но в ней он стал одной из трагических фигур, не реализовав свою попытку", - рассказывает Bild.

Хотя главным антигероем в составе сборной России немецкие журналисты посчитали нападающего Федора Смолова, который открывал серию пенальти и не сумел переиграть хорватского голкипера. "Неловкий удар с одиннадцатиметровой отметки завершает русскую сказку на ЧМ" - таким заголовком и фотографией Смолова поражение россиян встретил сайт самой тиражной газеты Германии Bild.

"После победы над Испанией Россия уже почуяла было запах еще одной сенсации. Но когда начинаешь серию пенальти так, как это сделал Федор Смолов, нет смысла жаловаться на вылет с ЧМ. Вышедший на замену форвард взял ответственность на себя и отправился к одиннадцатиметровой отметке. Но сколь уверенным он был при принятии этого решения, столь же неубедительно Смолов показал себя при исполнении удара", - пишет Die Welt.

"Черчесов выжал максимум из сборной РФ"

Несмотря на поражение от хорватов, российские болельщики могут гордиться своей командой, подчеркнул в эфире ARD сразу после игры футбольный эксперт, бывший игрок сборной Германии Томас Хицльшпергер (Thomas Hitzlsperger). Согласился с ним и другой аналитик ARD, бывший игрок бундестим и московского "Динамо" Кевин Кураньи (Kevin Kuranyi): "Сборная России хорошо себя показала на этом ЧМ, продемонстрировала классный футбол в первых играх и заслужила симпатии всей страны". Но все же было видно, что россияне уже "достигли своего предела", полагает Хицльшпергер.

Одним из секретов успешного выступления россиян стала хорошая физическая подготовка игроков, отмечает Spiegel Online: "В игре с хорватами продолжилась примечательная серия: россияне бегали на протяжении всего турнира просто больше, гораздо больше, чем соперники". На этот раз команда пробежала в общей сложности 148 км за 120 минут, а хорваты - на девять километров меньше. Томас Хицльшпергер отдельно указал на заслугу наставника россиян Станислава Черчесова в успехе сборной. "Он проделал хорошую работу. В его руках был не лучший материал, но он выжал из него максимум. Это признак хорошего тренера", - подытожил эксперт.

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