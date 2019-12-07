 СМИ установили связь предполагаемого берлинского убийцы с ФСБ | Новости из Германии о России | DW | 07.12.2019

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Россия

СМИ установили связь предполагаемого берлинского убийцы с ФСБ

По данным "Новой газеты", а также изданий Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и центра "Досье", Вадим Красиков вместе с двумя сотрудниками группы ФСБ "Вымпел" в 2007 году совершил убийство бизнесмена в Карелии.

Здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Москве

Здание ФСБ России в Москве

Россиянин Вадим К., которого ряд СМИ идентифицировал как Вадима Красикова и которому Генпрокуратура Германии предъявила обвинение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, был связан с группой специального назначения ФСБ "Вымпел".

Портрет россиянина, задержанного после убийства чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине с паспортом на имя Вадима Соколова

Портрет подозреваемого в убийства чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщают журналисты-расследователи "Новой газеты", а также изданий Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и Центра "Досье".

По сведениям журналистов, в апреле 2007 года Вадим Красиков совершил убийство карельского бизнесмена Юрия Козлова в городе Костомукше. Его сообщниками при этом были сотрудники группы ФСБ "Вымпел" Олег Иванов и Владимир Фоменко, указывает The Insider.

Именно этим двоим в 2014 году и было предъявлено обвинение в убийстве Козлова. Красикову же удалось скрыться. Позже, в 2013 году, он был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в убийстве бизнесмена Альберта Назранова в Москве.

Прекращение розыска Вадима Красикова за убийства в Москве и Костомукше

Контекст

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В 2015 году уголовное дело об убийстве Юрия Козлова было передано из карельского управления Следственного комитета в центральный аппарат ведомства в Москву. По словам брата убитого бизнесмена Александра Козлова, вскоре после этого Владимир Фоменко и Олег Иванов, которые к этому времени уже являлись ветеранами ФСБ, вышли на свободу.

В свою очередь центр "Досье" сообщает, что примерно в это же время розыск Красикова по уголовным делам о двух убийствах - в Костомукше и Москве - был прекращен, а ему самому был выдан внутренний российский паспорт на фамилию Соколов.

Ссылаясь на собственные источники, центр "Досье" утверждает, что в российской федеральной базе паспортов стоит отметка "В случае получения запроса немедленно связаться по телефону ***", установленная сотрудниками ФСБ.

Убийство в берлинском парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит.

Жертва берлинского убийства - бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили

 Убийца приблизился к жертве на велосипеде и выстрелил из пистолета Glock с глушителем.

Подозреваемого в совершении этого преступления задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого  Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

4 декабря расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Одновременно с этим Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления, и в связи с этим выслала двух российских дипломатов. Россия пообещала принять ответные меры.

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  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

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  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

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    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

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