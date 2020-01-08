СМИ узнали версию западной разведки о гибели украинского Boeing в Иране

Западные спецслужбы исключают версию попадания ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800, разбившийся 8 января в Иране вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Об этом в четверг, 9 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в западных разведслужбах - трех американцев, европейца и канадца, попросивших не называть их имен.

По мнению собеседников агентства, нет никаких доказательств того, что самолет был сбит ракетой. Западные спецслужбы считают наиболее вероятной версию технической неисправности. По словам канадского источника, есть доказательства перегрева одного из двигателей авиалайнера.

Версия о попадании ракеты

Самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ), выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился через несколько минут после взлета. Все 176 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди жертв - 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, три немца и граждане еще трех государств.

Boeing 737-800 считается чуть ли не самым надежным в мире пассажирским самолетом. Разбившемуся украинскому лайнеру было всего три года, в последний раз он проходил плановое техобслуживание 6 января. Сразу после авиакатастрофы в интернете стала курсировать версия о том, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО Ирана на фоне нынешнего конфликта между Ираном и США. Украина предостерегла от поспешных выводов и призвала дождаться результатов расследования.

Иранские эксперты нашли оба "черных ящика" с разбившегося самолета. Власти в Тегеране отказались передавать их концерну Boeing, сказав, что решение о том, какая страна будет анализировать записи "ящиков", пока не принято. Согласно международным правилам, ответственность за проведение расследования лежит на Иране.

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