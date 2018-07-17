 СМИ: Сотрудник миссии ОБСЕ в Донбассе слил ФСБ секретные данные | Новости из Германии о Европе | DW | 17.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

СМИ: Сотрудник миссии ОБСЕ в Донбассе слил ФСБ секретные данные

По данным телеканала ARD, внутренние документы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины попали в руки российских спецслужб. Данные мог передать ФСБ один из сотрудников миссии.

Сотрудники миссии ОБСЕ на востоке Украины

Внутренние документы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины, вероятно, попали в распоряжение ФСБ. Об этом во вторник сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на собственное расследование.

Контекст

Официальный Берлин считает преждевременным обсуждать участие немецких солдат в возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Но такой вариант и не исключается. DW - с подробностями. (16.02.2018)

Представители международных гуманитарных организаций обсудили на конференции в Берлине ситуацию, в которой оказалось гражданское население на востоке Украины. (23.11.2017)

Сообщается, что в распоряжение телеканала попала копия цифрового носителя данных, который ранее оказался в руках сотрудника российских спецслужб. В частности, по информации ARD, ФСБ получила доступ к внутренним отчетам СММ ОБСЕ, переписке замглавы миссии Александра Хуга и подробным планам учреждений ОБСЕ.

Среди документов, которые могли попасть к разведчикам РФ, были также досье на сотрудников миссии, в которых указывались их местоположение, черты характера, а также личные привычки и предпочтения - вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится, об их пристрастии к алкоголю и финансовом положении, уточняет немецкий телеканал.

По оценке ARD, документы предположительно были переданы российским агентам одним из сотрудников СММ ОБСЕ. Замглавы миссии Александер Хуг заявил телеканалу, что в миссии постараются разобраться с предполагаемой утечкой данных. "Мы принимаем всерьез эту ситуацию. Но нам необходимы подробности, чтобы провести проверку этого происшествия и в случае необходимости принять соответствующие меры", - отметил он.

Смотрите также:

  • Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Прошитые пулями

    Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

  • Разрушенные дома в районе аэропорта Донецка

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Брошенные дома

    Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

  • Полуразрушенный дом в Донецкой области

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Аварийный ремонт

    Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

  • Мучжина курит возле его разбитого дома

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Оставаться или бежать?

    На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

  • Разрушенная станция по очистке питьевой воды

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Пришла зима

    В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

  • Мама и дочка за столом в комнате в общежитии

    Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

    Жизнь на чемоданах

    Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях.

    Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:53
Now live
03:53 мин

Война в Донбассе: почему пенсии выдают после идентификации личности

Контекст

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы

Более трех лет на востоке Украины длится военное противостояние, унесшее жизни уже около 10 000 человек. Но мировая общественность его почти не замечает. О следах этого конфликта и его жертвах - галерея DW. (25.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Донбассе: почему пенсии выдают после идентификации личности  

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Ukraine Armee in der Ostukraine

Александер Хуг: "Мы в начале спирали насилия в Донбассе" 24.05.2018

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе c начала года существенно ухудшилась. Причина - несоблюдение минских соглашений, пояснил в интервью DW замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Ukraine Machtkampf unter prorussischen Separatisten Bewaffnete marschieren in Luhansk auf

Александер Хуг: Вооруженные люди до сих пор на улицах Луганска 24.11.2017

Первый зампредседателя СММ ОБСЕ Александер Хуг рассказал DW о событиях в Луганске, их влиянии на безопасность в регионе, а также о своем общении с лидерами пророссийских сепаратистов.

Ukraine Dritter Jahrestag des militärischen Konflikts in Donbass

Александер Хуг: Конфликт в Донбассе по-прежнему в активной фазе 07.11.2017

В этом году миссия наблюдателей ОБСЕ зафиксировала более 320 тысяч случаев нарушения перемирия в Донбассе. В интервью DW замглавы миссии рассказал о вероятной эскалации конфликта.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Какие продукты продлевают жизнь, а какие - нет (фото)  

Глава разведки США ответил на сомнения Трампа во вмешательстве РФ в выборы  

Немецкий журналист: "То, что я увидел, ввергло меня в состояние шока"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно