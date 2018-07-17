СМИ: Сотрудник миссии ОБСЕ в Донбассе слил ФСБ секретные данные

Внутренние документы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на востоке Украины, вероятно, попали в распоряжение ФСБ. Об этом во вторник сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на собственное расследование.

Сообщается, что в распоряжение телеканала попала копия цифрового носителя данных, который ранее оказался в руках сотрудника российских спецслужб. В частности, по информации ARD, ФСБ получила доступ к внутренним отчетам СММ ОБСЕ, переписке замглавы миссии Александра Хуга и подробным планам учреждений ОБСЕ.

Среди документов, которые могли попасть к разведчикам РФ, были также досье на сотрудников миссии, в которых указывались их местоположение, черты характера, а также личные привычки и предпочтения - вплоть до сведений о том, какой тип женщин им нравится, об их пристрастии к алкоголю и финансовом положении, уточняет немецкий телеканал.

По оценке ARD, документы предположительно были переданы российским агентам одним из сотрудников СММ ОБСЕ. Замглавы миссии Александер Хуг заявил телеканалу, что в миссии постараются разобраться с предполагаемой утечкой данных. "Мы принимаем всерьез эту ситуацию. Но нам необходимы подробности, чтобы провести проверку этого происшествия и в случае необходимости принять соответствующие меры", - отметил он.

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

