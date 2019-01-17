СМИ сообщают о столкновении двух военных самолетов на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке в пятницу, 18 января произошла авария с двумя истребителями-бомбардировщиками Су-34. Данные информагентств об аварии разнятся.

По информации ТАСС, самолеты столкнулись. Один из них упал в море, судьба второго неизвестна.

"Интерфакс" сообщает, что с экранов радаров пропали два истребителя. Пилотам удалось катапультироваться. Источник агентства не исключает, что самолеты могли столкнуться в воздухе, вследствие того, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между машинами, "либо технически произошла нештатная ситуация.

Авария произошла над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега. Спасателям с вертолета удалось обнаружить одного летчика. Он поднят на борт рыболовецкого судна. Спасательная операция продолжается в сложных метеорологических условиях.

Официального комментария от российского министерства обороны пока не поступало.

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