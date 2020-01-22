СМИ: Саудовский принц помог взломать телефон главы Amazon

По-видимому, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман по WhatsApp послал главе американской компании Amazon Джеффа Безоса вредоносный видеофайл, при помощи которого телефон Безоса был взломан. Об этом в ночь на среду, 22 января, сообщает издание The Guardian, ссылаясь на источники, знакомые с результатами криминалистической экспертизы телефона Безоса. Джефф Безос периодически занимает первую строчку в рейтинге Forbes богатейших людей мира.
Телефон главы Amazon был взломан в мае 2018 года. Через несколько часов после взлома с него было скачано огромное количество информации. Впоследствии, через несколько месяцев, часть этой информации, в частности, смс-сообщения Безоса и его фотографии с любовницей, были опубликованы в американском таблоиде National Enquirer.
The Guardian предполагает, что материалы могли попасть в таблоид в качестве мести, после того как принадлежащая Безосу газета The Washington Post активно освещала убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. В организации этого убийства многие официальные лица, включая представителей ООН, подозревают Мухаммеда бен Сальмана.
Зверское убийство
Джамаль Хашогги был зверски убит бойцами спецгруппы из Эр-Рияда в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года. По-прежнему неизвестно, кто отдал приказ совершить это преступление. Мухаммед бен Сальман взял на себя ответственность за случившееся, однако отрицает, что он приказал убить журналиста.
В декабре 2019 года суд в Саудовской Аравии приговорил пять человек к смертной казни по делу об убийстве Хашогги. Еще трое приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы по обвинению в попытке замести следы преступления.
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Убийство Джамаля Хашогги
Пропавший журналист
Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.
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Убийство Джамаля Хашогги
Главная улика
С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.
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Убийство Джамаля Хашогги
Запись с часов?
Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.
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Убийство Джамаля Хашогги
Подтверждение убийства
Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.
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Убийство Джамаля Хашогги
Реакция Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.
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Убийство Джамаля Хашогги
Бойкот конференции
Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.
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Убийство Джамаля Хашогги
Запланированное убийство
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.
Автор: Максим Филимонов