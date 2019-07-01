СМИ опубликовали расследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова

Портал "Медуза" в понедельник, 1 июля, опубликовал расследование Ивана Голунова, над которым он работал перед задержанием по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В тот же день материал Голунова или его пересказ появился в ряде СМИ разных стран, в том числе на сайтах немецких изданий Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), на британских порталах The Times, The Independent, на американском BuzzFeed News, французском Liberation, а также в таких российских изданиях, как "Ведомости", "Коммерсант", "Новая газета".

О чем говорится в расследовании Голунова

В расследовании, которое Голунов начал в феврале 2018 года, рассказывается о борьбе за контроль над московским и отчасти подмосковным рынком ритуальных услуг в 2010-е годы. По информации журналиста, сначала рынок контролировали выходцы из Волгоградской области, которые попытались закрепиться в Москве. В результате произошел конфликт, закончившийся дракой на Хованском кладбище в мае 2016 года.

Власти Москвы поручили навести порядок на ритуальном рынке бывшему сотруднику МВД Артему Екимову, который за некоторое время до перестрелки на Хованском кладбище возглавил похоронное предприятие "Ритуал". В результате во главе почти всех московских кладбищ встали выходцы со Ставрополья, не имевшие опыта в этой сфере, а также замешанные в схемах по выводу денег из российских банков и тесно связанные с верхушкой московского управления ФСБ, утверждает автор расследования.

Задержание Ивана Голунова и акции в его поддержку

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" был задержан в Москве 6 июня, после того как сдал черновик своей статьи редактору. Его отправили на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Но эксперты не обнаружили в биологическом материале журналиста следов наркотиков, а на изъятых у Голунова свертках нашли ДНК нескольких человек.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. Вечером 11 июня он был освобожден из-под домашнего ареста, а уголовное расследование прекращено. На следующий день в Москве прошел несогласованный с властями митинг в поддержку Голунова, в ходе которого полиция задержала более 500 человек.

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