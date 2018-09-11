СМИ назвали Россию главным подозреваемым в "акустических атаках" на Кубе

Россия является главным подозреваемым в расследовании спецслужбами США "акустических атак" в отношении американских дипломатов на Кубе и в Китае, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников во вторник, 11 сентября.

Подозрения в адрес Москвы подтверждаются сведениями, полученными благодаря перехваченным переговорам, отмечает телеканал. В то же время свидетельства еще не являются исчерпывающими, и расследование продолжается, передает NBC.

Госдеп прокомментировал сообщения о причастности РФ

В тот же день официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подчеркнула, что следствие вокруг "акустических атак" еще не завершено и на данный момент нет "человека или группы лиц, которые бы считались ответственными" за эти инциденты.

Говоря о данных NBC, Нойерт добавила: "Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически". В ФБР отказались прокомментировать сообщение телеканала, передает агентство Reuters.

История "акустических атак"

В августе 2017 года в Госдепе США сообщили о том, что на Кубе было зафиксировано несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения.

В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности более 20 сотрудников посольства США в Гаване. Американские СМИ сообщали, что речь идет об "акустических атаках". Эксперты полагают, что дипломаты подверглись воздействию микроволнового излучения. В начале июня США эвакуировали двоих сотрудников своего консульства в китайском Гуанчжоу, которые, предположительно, тоже подверглись "акустическим атакам".

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