 СМИ назвали Россию главным подозреваемым в ″акустических атаках″ на Кубе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

СМИ назвали Россию главным подозреваемым в "акустических атаках" на Кубе

По данным NBC, у спецслужб США есть свидетельства того, что РФ могла быть причастна к "акустическим атакам" на Кубе и в Китае. Госдеп призвал "скептически" отнестись к этому сообщению.

Посольство США в Гаване

Посольство США в Гаване

Россия является главным подозреваемым в расследовании спецслужбами США "акустических атак" в отношении американских дипломатов на Кубе и в Китае, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников во вторник, 11 сентября.

Подозрения в адрес Москвы подтверждаются сведениями, полученными благодаря перехваченным переговорам, отмечает телеканал. В то же время свидетельства еще не являются исчерпывающими, и расследование продолжается, передает NBC.

Госдеп прокомментировал сообщения о причастности РФ

В тот же день официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подчеркнула, что следствие вокруг "акустических атак" еще не завершено и на данный момент нет "человека или группы лиц, которые бы считались ответственными" за эти инциденты.

Контекст

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

Если вы обнаружили у себя необъяснимые симтомы - головокружение, головную боль, усталость, - то немедленно идите к врачу. Посольство США в Китае обратилось к американским дипломатам и членам их семей. (08.06.2018)

Симптомы пострадавших сотрудников посольства США в Гаване объясняются микроволновым излучением, пишет The New York Times. Ученый Алан Фрей считает, что за атаками стоит Москва. (02.09.2018)

Говоря о данных NBC, Нойерт добавила: "Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически". В ФБР отказались прокомментировать сообщение телеканала, передает агентство Reuters.

История "акустических атак"

В августе 2017 года в Госдепе США сообщили о том, что на Кубе было зафиксировано несколько "инцидентов", в результате которых американским дипломатам потребовалась медицинская помощь, после чего они выехали из Гаваны. Пострадавшие жаловались на потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения.

В дальнейшем такие случаи повторились, затронув в общей сложности более 20 сотрудников посольства США в Гаване. Американские СМИ сообщали, что речь идет об "акустических атаках". Эксперты полагают, что дипломаты подверглись воздействию микроволнового излучения. В начале июня США эвакуировали двоих сотрудников своего консульства в китайском Гуанчжоу, которые, предположительно, тоже подверглись "акустическим атакам".

Смотрите также:

  • Фидель Кастро в лагере повстанцев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Мастер саморекламы

    Интеллектуал Кастро одним из первых осознал важность пиара в революционной борьбе. Репортажи из кубинских лагерей повстанцев стали классикой журналистики и обеспечили "барбудос" мировую славу.

  • Фидель Кастро и соратники

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    "Барбудос"

    Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.

  • Кастро и Брежнев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Лучший друг СССР

    Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.

  • Кастро в ГДР

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Остров Тельмана

    Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.

  • Фидель Кастро и Юрий Гагарин

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два героя

    Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.

  • Фидель Кастро в восточном Берлине

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Поп-звезда

    Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.

  • Фидель Кастро произносит речь

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Оратор

    Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.

  • Фидель Кастро и Герхард Шрёдер

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Вечный Кастро

    В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.

  • Фидель Кастро и Папа римский

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два патриарха

    В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".

  • Цветы и записка Спасибо, Фидель у ворот посольства

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Спасибо, Фидель

    У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 01:52
Now live
01:52 мин

Новая конституция Кубы: революция на острове свободы

Контекст

Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

Вместе со смертью Фиделя Кастро окончательно закончился XX век с его великими и трагическими иллюзиями. DW вспоминает жизненный путь диктатора, пользовавшегося уважением даже у своих политических противников. (26.11.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая конституция Кубы: революция на острове свободы  

Новый президент Кубы - конец эпохи Кастро?  

ЕС и Куба подписали политическое соглашение  

Также по теме

Kuba US-Botschaft in Havanna

За "акустическими атаками" на дипломатов США на Кубе может стоять РФ 02.09.2018

Симптомы пострадавших сотрудников посольства США в Гаване объясняются микроволновым излучением, пишет The New York Times. Ученый Алан Фрей считает, что за атаками стоит Москва.

Реклама

Самые читаемые

Что говорят в Германии о выборах и протестах в России  

Комментарий: Фальшивое величие и реальный позор "Востока-2018"  

Комментарий: План Навального сработал  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно