СМИ: В Венесуэлу прибыли российские военные

СМИ Венесуэлы в воскресенье, 24 марта, сообщают о прилете в страну двух самолетов, принадлежащих российским вооруженным силам. По некоторым данным, с их помощью на территорию Венесуэлы были доставлены до сотни российских военнослужащих и около 35 тонн груза. Данные с портала Flightradar подтверждают эти сообщения, по ним видно, что российский АН-124 22 марта вылетел из сирийской Латакии, где находится военная база российской армии.

В сети распространены фотографии двух означенных самолетов в аэропорту Каракаса - рядом с ними находится несколько десятков человек в форме.

СМИ называют имя высокопоставленного военного, прибывшего в Венесуэлу - это начальник российского Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Его встретила представительная делегация венесуэльского военного руководства. По данным журналиста Хавьера Майорки, российские военные останутся в столице Венесуэлы для поддержки венесуэльской армии.

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность

В феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро. "Если вы решитесь на этот путь, вы не избежите ответственности, не найдете легкого выхода и не сможете спастись, вы потеряете все", - заявил глава Белого дома.

Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок - в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.

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