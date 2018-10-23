 ″Смерть Сталина″ номинирован в категории ″лучшая европейская комедия″ | Кино: что снимают и смотрят в Германии | DW | 23.10.2018

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Кино

"Смерть Сталина" номинирован в категории "лучшая европейская комедия"

Запрещенная в России политическая сатира "Смерть Сталина" оказалась в числе трех номинантов в категории "лучшая комедия" премии Европейской киноакадемии.

Кадр из фильма Смерть Сталина

Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Европейская киноакадемия (EFA) номинировала запрещенный в России британско-французский фильм "Смерть Сталина" на премию European Film Award в категории "лучшая европейская комедия". Картина поспорит за победу с французской комедией "Праздничный переполох" Эрика Толедано и Оливье Накаша и португальским фильмом о футболе "Диамантино" Гэбриела Абрантеса и Дэниэла Шмидта, сообщила EFA во вторник, 23 октября.

Контекст

В центре политической сатиры британского режиссера Армандо Ианнуччи - последние дни советского диктатора Иосифа Сталина и борьба за власть после его смерти. Церемония вручения 31-й премии European Film Award состоится 15 декабря в Севилье.

"Смерть Сталина" запретили в России

В январе 2018 года министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина". Это решение было принято после общественного просмотра ленты с участием депутатов Госдумы, членов Общественного совета при Минкультуры и деятелей кино. "Ни один человек не высказался в поддержку этого фильма как художественного, исторического произведения", - заявил после показа глава Общественного совета писатель Юрий Поляков.

"Многие люди старшего поколения, да и не только, воспримут его как оскорбительную насмешку над всем советским прошлым, над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми - и, что самое противное, даже над жертвами сталинизма", - прокомментировал отзыв проката министр культуры Владимир Мединский.

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    Автор: Ксения Сафронова


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Заявление Европейской киноакадемии

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