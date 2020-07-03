Жара и белки: как спасают диких животных в Германии

В службу спасения белок в городе Нойсе в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия поступает по пять-шесть звонков в день. Сейчас самый горячий сезон. Во время жары и засухи животные очень страдают от жажды и нехватки корма. Только с марта здесь выходили более трехсот зверьков. Некоторых пришлось отправлять в другие города, потому что мест уже не было. Другие службы на западе Германии на запрос DW ответили, что у них даже нет времени на интервью, потому что нужно срочно спасать животных.

Количество истощенных или раненых белок, которых приносят в такие службы в Германии, с каждым годом увеличивается. Во-первых, жители страны стали более бдительными - чаще обращают внимание на животных, нуждающихся в помощи. Во-вторых, во время заготовки леса или когда возникает необходимость срубить какое-то дерево в городе нередко страдают молодые белки, которые не успевают или просто не могут еще перепрыгнуть на соседние деревья, поэтому падают вниз, получая травмы. В-третьих, сказываются последствия изменения земного климата, от которых животные страдают не меньше людей.

Как выхаживают белок в Германии

Клаудиа Петерс (Claudia Peeters) руководит службой в Нойсе уже 15 лет. Она, как и сотрудники других станций по спасению белок в Германии, работает здесь добровольно вместе с несколькими волонтерами.

Корм, пеленки и инкубаторы покупают на пожертвования. Немецкие станции спасения диких животных - например, не только белок, но и ежей или зайцев - тесно сотрудничают с ветеринарными врачами, но они не всегда могут помочь, так как все же специализируются на домашних животных. Поэтому сотрудники и волонтеры также ищут советы и информацию об уходе за белками самостоятельно. Клаудиа Петерс также старается несколько дней в неделю дежурить в ветеринарной клинике, чтобы помогать там в особых случаях, когда нужен именно опыт ухода за такими найденышами из леса или парков.

Клаудиа Петерс

"Белкам всегда необходимо внимание. Плюс нужно чистить клетки и регулярно кормить малышей из бутылочки", - поясняет Петерс. Служба спасения белок в Нойсе находится прямо в ее доме. В саду - вольер для взрослых животных, внутри на разных этажах - клетки и инкубаторы. Команда следит за животными круглыми сутками - семь дней в неделю. Сейчас здесь - более двух десятков подопечных.

Самых маленьких зверей, которые родились несколько дней назад и потеряли родителей, помещают в инкубатор. Там поддерживается постоянная теплая температура и влажность. Когда исполняется три-четыре недели, перекладывают в корзинки. Бельчата нуждаются в кормлении специальной смесью почти каждый час. Для этого используют пипетки и бутылочки.

Шестинедельных белок переселяют в "детский сад". Так Клаудиа Петерс называет манеж на липучках, в котором живут уже окрепшие белки. Когда проходит еще пара недель, переезжают в вольер на улице. Там они готовятся к возвращению в природу.

Первая помощь белкам

В жару каждый может помочь диким животным, обитающим в городе. По мнению Петерс, проще всего выставлять на балконе или в саду блюдца с водой, выкладывать сухари и кусочки арбуза. Именно это спасет зверей от истощения и сильной жажды.

"Изменение климата играет большую роль. При такой погоде животным сложно найти еду. Сезон, когда к нам белок привозят одну за другой, в этот раз начался в марте. За это время через станцию прошло около трехсот животных. Некоторых мы взять просто не смогли. С каждым годом звонков все больше и больше, звери страдают от жары", - считает Петерс.

На станцию привозят новорожденных белок

Что делать, если вы увидели где-то маленькую или раненную белку? Если детеныш находится на земле в лесу или парке, не стоит сразу забирать его с собой. Скорее всего, его родители где-то поблизости. Специалисты советуют подождать полчаса в укромном месте, и если за бельчонком не вернулись, ему лучше помочь. "Держать в тепле, напоить чаем из фенхеля или водой с сахаром. Ни в коем случае нельзя давать белкам молоко, неважно, коровье или козье. После этого нужно обратиться к специалистам", - объясняет Петерс.

В среднем белок выхаживают от нескольких недель до трех месяцев. Потом их выпускают на волю, оставляя возможность вернуться обратно. По словам Петерс, в первые дни животные часто приходят за кормом к ней или соседям, а потом начинают, так сказать, новую жизнь. Есть и несколько зверьков, которые так и не смогли освоиться в природе. Сейчас они живут в службе спасения и участвуют в воспитании маленьких бельчат.

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