 Служащий бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Ирана | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2019

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Германия

Служащий бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

50-летнего гражданина Германии и Афганистана подозревают в передаче Ирану секретных сведений. Он служил в бундесвере консультантом в области лингвистики и страноведения.

Шпионаж

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Правоохранительные органы Германии подозревают сотрудника бундесвера в том, что он в течение нескольких лет передавал строго секретную информацию иранской спецслужбе. Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что в отношении задержанного во вторник, 15 января, гражданина ФРГ и Афганистана Абдула Хамида С. имеется обоснованное подозрение в шпионаже. Ордер на арест С. был выдан еще 6 декабря.

50-летний обвиняемый служил в бундесвере консультантом в области страноведения и лингвистики. По информации журнала Der Spiegel, по роду своей деятельности он имел доступ к очень важной информации, в частности касающейся военной миссии в Афганистане, а возможно и других сфер интереса германских органов безопасности.

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  • КПП на въезде в штаб-квартиру разведки

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  • Контрольная аппаратная системы прослушивания

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  • Зал заседаний

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    Искусство ближнего боя

    А здесь немецкие "бойцы невидимого фронта" оттачивают искусство ближнего боя. Делают они это в обеденный перерыв или после работы, осталось неизвестным. Если присмотреться, становится ясно, что предпочтение в БНД явно отдается японским единоборствам.

  • Картотека внешней разведки Германии

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Картотека секретных документов

    Далеко не все документы, досье, справочная информация, ориентировки на террористов и другие материалы, которые собраны внешней разведкой Германии и необходимы для ее работы, оцифрованы. Поэтому продолжает действовать и ее "бумажная" картотека.

  • Кабинет научного консультанта

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Рассеянный профессор

    Хотя Шлютеру запретили показывать лица сотрудников БНД, часто его "безлюдные" снимки позволяют представить, каков хозяин того или иного кабинета. Вот в этом сидит "рассеянный профессор": научный консультант, который занимается химической экспертизой "объектов". Забытый на тарелке недоеденный бутерброд с колбасой еще сравнительно свеж...

  • Кабинет, украшенный портретами Элвиса Пресли

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Король рок-н-ролла

    Каждый по-своему пытается уйти от офисного однообразия. Сотрудница внешней разведки, работающая в этом кабинете (скорее всего, ветеран БНД), украсила его стены портретами Элвиса Пресли - "короля рок-н-ролла", пик популярности которого пришелся на 1960-е годы. Чем конкретно она занимается в разведке, узнать не удалось. Но явно не музыкой.

  • План дежурства служебных собак

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    План дежурства служебных собак

    Немецкая педантичность сказывается в самых неожиданных вещах. Это - план дежурства служебных собак, которые охраняют территорию штаб-квартиры БНД в Пуллахе. Наверху - крупно - напоминание: "Свободные от службы накануне собаки сначала выгуливаются".

  • Электронно-вычислительный центр

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    Техника XXI века

    На фотографиях, сделанных в штаб-квартире БНД, многое напоминает реквизит фильмов об эпохе "холодной войны". Но, конечно, не этот оборудованый по последнему слову техники электронно-вычислительный центр внешней разведки ФРГ. Он, кстати, останется в Пуллахе.

  • Обложка фотоальбома

    Немецкая разведка изнутри: ночные секреты БНД

    "Ночью шпионы спят"

    Обложка фотоальбома Мартина Шлютера (Мартина Лукаса Кима) "Ночью шпионы спят", который вышел в мюнхенском издательстве Sieveking Verlag. На выставке в Берлине представлены сейчас многие фотографии из этого альбома - иновые, сделанные, уже в Берлине, в новой штаб-квартире немецкой внешней разведки, куда она переедет в 2017 году.

    Автор: Ефим Шуман


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