Сложные времена российского тяжмаша: государство не спешит помогать

Одно из крупнейших машиностроительных предприятий России - Южно-Уральский машиностроительный завод ("ОРМЕТО-ЮУМЗ") - переживает тяжелый кризис. Вынужденный простой, в котором завод находился с 12 сентября, будет продлен до 21 октября. На этой неделе сотрудникам объявлено о массовых сокращениях. DW выяснила, в каком состоянии находится отрасль тяжелого машиностроения в России в целом, и какую финансовую помощь от государства она получает.

Ситуация на Оренбургском заводе: балансируя на грани банкротства

"ОРМЕТО-ЮУМЗ" (город Орск Оренбургской области) уже второй раз за год находится в простое. 12 сентября его работники (на заводе работают около 3 тысяч человек) были отправлены в вынужденный отпуск с частичным сохранением зарплаты.

Как сообщили местные СМИ, 2 октября на предприятии был издан приказ о сокращении штата на одну тысячу единиц. "Есть опасения, что напряженная ситуация с трудоустройством в Орске может повлечь серьезные социальные негативные последствия", - проинформировал губернатора Оренбургской области Юрия Берга председатель федерации профсоюзов региона Ярослав Чирков.

Производство оборудования для металлургической отрасли

Причина проблем завода - в острой нехватке инвестиций, необходимых для выполнения заказов (завод специализируется на производстве оборудования для металлургической отрасли), и серьезных долгах. Общая сумма заявленных в суде долговых требований превысила 3,3 млрд рублей. Фактически завод находится на грани банкротства.

По словам директора "ОРМЕТО-ЮУМЗ" Григория Пилипчука, заказы у завода есть, но ему не хватает оборотных средств: финансовая обеспеченность для старта работ составляет лишь 20 процентов от необходимого.

Когда мизерную сумму неудобно озвучивать

Тяжелое машиностроение остается одним из самых низко финансируемых сегментов машиностроения в России. Если в 2017 году сельхозмашиностроение получило из бюджета субсидии на сумму 15 млрд рублей, то тяжелое - всего 0,9 млрд. Не уточнив объем поддержки, в пресс-службе Минпромторга DW сообщили, что в 2018-2019 году планируется сохранить "набранную динамику" по поддержке предприятий отрасли.

Проект федерального бюджета на 2019 год предусматривает, что в общей сложности на госпрограмму "Развитие промышленности" будет израсходовано 291,4 млрд рублей. Сколько получит "тяжмаш" при этом, неясно: конкретной строчки, определяющей объем его финансирования, не существует. Теоретически предприятия отрасли входят в раздел "Развитие производства средств производства". На него выделяется всего чуть более 5 млрд рублей. Однако и эти деньги не предназначены для тяжелого машиностроения в чистом виде. "Инструменты поддержки промышленных предприятий, заложенные в подпрограмме, имеют межотраслевое значение", - заявили DW в Минпромторге.

Российские рубли

На вопрос о том, получат ли предприятия какую-либо дополнительную поддержку в министерстве добавили, что "в настоящее время реализуется ряд механизмов, направленных на развитие технопарков, научно-технических комплексов, особых экономических зон в целях развития новых производств и создания высокотехнологичной продукции", снова не конкретизировав сумму.

Речь, судя по всему, идет, в частности, о поддержке, оказываемой в рамках Фонда развития промышленности. В пресс-службе Фонда сообщили, что выдают льготные займы по узкоспециализированным программам. Основными получателями являются предприятия среднего бизнеса, а средний "чек" займа составляет всего около 220 млн рублей. Важным критерием отбора проектов является гарантия возврата средств. Очевидно, что предприятие, находящееся в положении "ОРМЕТО-ЮУМЗ", на такого рода помощь рассчитывать не может.

Серьезные проблемы не мешают ставить стратегические цели

Объем рынка тяжелого машиностроения (производство горно-шахтного, металлургического и подъемно-транспортного оборудования) составляет 271,4 млрд рублей. Таковы наиболее свежие данные - по итогам 2017 года, - содержащиеся в стратегии развитии отрасли до 2030 года (сейчас проходит этап актуализации). Объем импорта в прошлом году значительно превысил объемы экспорта (более 86 млрд рублей против 15 млрд). Правда, с момента введения антироссийских санкций внутреннее производство росло, и, по данным Минпромторга, в первые восемь месяцев 2018 года оно увеличилось на 7,8 процента.

В стратегии обозначены основные "болевые точки" отрасли. Это "высокая зависимость от импортных ключевых и высокотехнологичных комплектующих", износ производственных мощностей, низкая конкурентоспособность и дефицит квалифицированных кадров. Предприятия, производящие металлургическое оборудование, особенно страдают от отсутствия средств на модернизацию, неразвитости рынка ключевых комплектующих, несоответствия выпускаемого оборудования современным требованиям.

Несмотря на перечисленные сложности, стратегия определяет, что к 2030 году доля импортной продукции в сфере тяжелого машиностроения должна снизиться в России за десять с небольшим лет примерно на 20 процентов - до 65-85%. В качестве стратегических целей обозначено "обеспечение технического и технологического суверенитета". О финансовой компоненте достижения успеха стратегия умалчивает.

Реальные перспективы, вынужденное импортозамещение и издержки

Расстановку приоритетов российских властей, которыми они руководствуются при распределении финансовых потоков, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов объясняет "меркантильным капитализмом" - пока идет ориентация на большие продажи на внешнем рынке, на протекционизм и создание собственного имиджа.

Отсюда, например, развитие такого проекта, как Sukhoi Superjet (российский среднемагистральный самолет компании "Гражданские самолеты Сухого"). К слову авиастроение получит из бюджета в 2019 году почти 60 млрд рублей.

"Упадок в тяжелом машиностроении происходил десятилетиями, и возврат к ней произойдет позднее. Пока еще нет полного понимания важности предприятий, производящих оборудование, и, по сути, стоящих на самом верху производственных цепочек", - полагает эксперт. Проблема, по его словам, заключается в том, что непонимание важности вопроса сегодня приведет к необходимости форсировать возрождение отрасли завтра.

Для этого придется копировать иностранное оборудование и производить его самим. Особенно актуально это в условиях санкций. "Конечно, есть риск того, что и технологии, и кадры к моменту, когда власти опомнятся, будут потеряны. Из-за этого восстановление будет сопряжено с большими издержками. Впрочем, это не означает, что оно в принципе невозможно", - заключает он.

Смотрите также:

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Запрет на въезд и заморозка активов В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Секторальные санкции в связи с событиями в Украине 16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ЕС последовал примеру США Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Российская нефтянка под санкциями Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России ВПК под прицелом Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции в отношении силовиков В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России Санкции за отравление Скрипалей 27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке. Автор: Ирина Филатова

