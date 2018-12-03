 Слова Путина о ″партии войны″ в Украине вызвали недоумение в Берлине | Новости из Германии о Германии | DW | 03.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Слова Путина о "партии войны" в Украине вызвали недоумение в Берлине

Германское правительство несогласно с президентом РФ в оценке властей в Киеве. По словам представителя кабинета ФРГ, главная ответственность за кризис в Украине лежит на Москве.

Владимир Путин на саммите большой двадцатки в Буэнос-Айресе

Владимир Путин на пресс-конференции после саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

Правительство Германии "с недоумением отреагировало" на недавние высказывания российского президента Владимира Путина о конфликте в Украине. Об этом в понедельник, 3 декабря, в Берлине заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Контекст

Донбасс и Азовское море стали плацдармами масштабного противостояния, в котором Германия и ЕС не могут ограничиться ролью нейтрального посредника, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (01.12.2018)

Черное море может стать не только плацдармом для конфликта между Москвой и Киевом. В регионе сталкиваются интересы России и НАТО. (01.12.2018)

В Буэнос-Айресе открывается саммит G20. Повестка дня "большой двадцатки" изобилует актуальными темами, но ожидающееся "шоу Трампа" ставит под вопрос достижение конструктивных результатов по итогам встречи. (29.11.2018)

В ответ на слова российского лидера, который двумя днями ранее назвал украинское руководство "партией войны", Зайберт указал, что "правительство Украины является законным, демократически избранным представительством этой страны и остается легитимным партнером в минском процессе по разрешению конфликта".

По его словам, противоправную аннексию Крыма совершила Россия, которая также поддерживает сепаратистов в Донбассе. "Таким образом, именно на ней лежит главная ответственность за кризис и насилие, жертвами которого на востоке Украины стало уже так много людей", - подчеркнул официальный представитель правительства ФРГ.

На пресс-конференции в Буэнос-Айресе 1 декабря, по завершении саммита G20, Путин заявил, что "действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а тем более мирными средствами".

Смотрите также:

  • Семейное фото саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Первый саммит G20 в Латинской Америке

    Лидеры 20 самых крупных индустриальных стран мира встретились в Латинской Америке впервые. Саммит проходит на фоне разногласий между его участниками по ряду вопросов, в том числе, защита окружающей среды, миграция и свободная торговля.

  • Ужин лидеров стран G20

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Меркель опоздала из-за проблем с самолетом

    На первом "семейном фото" не хватает канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая из-за поломки самолета пропустила открытие саммита. Она прибыла в Буэнос-Айрес только вечером 30 ноября и успела принять участие в совместном ужине с другими лидерами стран G20, а также коротко переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Протесты по время саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Тысячи противников "большой двадцатки"

    Во время саммита в Буэнос-Айресе проходили многотысячные протесты. Они объединили антиглобалистов, противников капитализма, политики президента США Дональда Трампа, а также представителей различных левых и правых движений.

  • Протесты во время саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    "Долой Трампа и империалистов!"

    Некоторые протестующие скандировали: "Долой Трампа и вождей-империалистов!", "Долой капитализм и "большую двадцатку!"

  • Протесты во время саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    25 тысяч полицейских

    Чтобы избежать беспорядков, в первый день саммита в Аргентине был объявлен выходной. В Буэнос-Айресе безопасность обеспечивали 25 тысяч полицейских. Демонстрации, в целом, прошли мирно.

  • Энрике Пенья Ньето, Дональд Трамп и Джастин Трюдо

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Новое торговое соглашение США, Канады и Мексики

    На саммите президенты США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) и вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран.

  • Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Владимир Путин

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Саудовский кронпринц и президент России рады встрече

    Незадолго до саммита появились сообщения о возможной причастности кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашогги, вызвавшему международный резонанс. Несмотря на это, Сальман пребывал в хорошем настроении и радостно приветствовал Путина и Трампа.

  • Участники саммита G20 в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Встреча Путина и Трампа сорвалась

    А вот встреча президентов России и США, которая изначально должна была пройти на полях самита, в итоге так и не состоялась. Дональд Трамп отменил ее накануне саммита, сославшись на ситуацию в Керченском проливе, где Россия задержала украинских моряков и корабли. "Мне не нравится эта агрессия", - пояснил глава Белого дома.

  • Владимир Путин и Дональд Трамп

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Короткое приветствие вместо переговоров

    Москва до последнего выражала надежду на то, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудят на саммите ситуацию с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого США хотят выйти, обвиняя РФ в его нарушении. Однако президенты лишь "обменялись любезностями" перед совместным фотографированием, как сообщили в Белом доме.

  • Путин и Меркель на саммите большой двадцатки

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Керченский кризис станет темой "нормандского формата"

    Во второй день саммита Меркель и Путин договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат". Канцлер ФРГ выразила озабоченность обострением в Керченском проливе и выступила за свободу судоходства в Азовском море. Меркель и Путин также подтвердили приверженность договоренностям, достигнутым по Сирии вместе с Турцией и Францией в конце октября на саммите в Стамбуле.

  • На встрече большой двадцатки в Аргентине

    Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

    Минимальный компромисс

    В итоговой декларации участники достигли минимального компромисса в вопросах международной торговли, борьбы с изменением климата и неконтролируемой миграцией. Так, под давлением США в тексте заявления борьбу с протекционизмом заменили на поддержку "принципа многосторонности". Трамп также отказался поддержать итоговый документ по климату. В то же время удалось договориться о реформировании ВТО.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 15:18
Now live
15:18 мин

Запрет на въезд в Украину и G20 c Путиным и Трампом: что говорят на Западе - DW Новости

Контекст

Чем запомнится саммит "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

Темами 10-й по счету встречи лидеров стран G20 стали, в частности, конфликт вокруг Керченского пролива, убийство Джамаля Хашогги и "торговая война" США с другими странами. (01.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Запрет на въезд в Украину и G20 c Путиным и Трампом: что говорят на Западе - DW Новости  

Дурдом в Азовском море. Освоение бюджета на Луне. Путин и Трамп на G20 – "Заповедник", выпуск 52  

Отправит ли НАТО военные корабли в Азовское море?  

Также по теме

Argentinien G20 Gipfel - Putin und Merkel

Песков опроверг решение обсудить керченский кризис в "нормандском формате" 03.12.2018

В "нормандском формате" обсуждаются только минские договоренности, заявил Дмитрий Песков. Ранее сообщалось о решении Москвы и Берлина включить в этот формат конфликт в Керченском проливе.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Самая красивая девочка России покоряет Германию  

Генсек партии Меркель выступила за ограничения для российских судов в ЕС и США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно