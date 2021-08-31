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Желающие жители Словакии могут получить вторую дозу российской вакцины 31 августа. В июле власти в Братиславе вернули РФ 160 из 200 тысяч доз закупленного ими "Спутника V", сославшись на низкий спрос.
Украина и Словакия набрали по три очка, но украинцы вышли в 1/8 финала благодаря лучшей разнице мячей: -1 против -5.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн человек. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 23 июня.
Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев.
Ранее Словакия и балтийские государства в знак солидарности с Чехией выслали ряд российских дипломатов. Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году.
Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля.
Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.
Братислава проявила солидарность с Прагой, объявившей о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов после истечения срока предъявленного России ультиматума.
Скандал с поставками вакцины "Спутник V" вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.
Ожидается, что после отставки вице-премьера свой пост покинет и глава правительства Словакии Игор Матович, после чего будет сформирован новый кабмин.
Покупка вакцины "Спутник V" премьером Словакии без согласования с партнерами по правительству спровоцировала кризис. Правящей коалиции грозит распад, но премьер возвращать России препарат не намерен.
Международной федерации хоккея на льду предстоит решить, где провести матчи ЧМ, которые должны были проходить в Минске. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.
В Словакии прошли обыски и задержания бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.
Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики. Впервые в Словакии осужден парламентарий.
В Чехии запретят проведение оперных спектаклей и переведут школы на дистанционный режим, в Словакии обяжут носить маски на улицах.
Суд не нашел доказательств причастности мультимиллионера Мариана Кочнера к убийству Яна Куцияка. Кочнер оштрафован на 5000 евро за незаконное владение оружием. Правозащитники возмущены.
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