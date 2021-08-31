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Словакия

NOVOSIBIRSK, RUSSIA - MAY 29, 2021: Ampoules contain the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine used by a mobile medical team of Novosibirsk City Polyclinic No 24 at a temporary COVID-19 vaccination site on the premises of the Berezka Allotment Association in Leninsky District. Kirill Kukhmar/TASS

Словакия прекращает вакцинацию российским "Спутником V" 31.08.2021

Желающие жители Словакии могут получить вторую дозу российской вакцины 31 августа. В июле власти в Братиславе вернули РФ 160 из 200 тысяч доз закупленного ими "Спутника V", сославшись на низкий спрос.
17.06.2021 Ukraine's Roman Yaremchuk, centre, is congratulated by teammates after scoring his team's second goal during the Euro 2020 soccer championship group C match between Ukraine and North Macedonia at the National Arena stadium in Bucharest, Romania, Thursday, June 17, 2021. (AP Photo/Robert Ghement, Pool)

Сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф ЧЕ по футболу 23.06.2021

Украина и Словакия набрали по три очка, но украинцы вышли в 1/8 финала благодаря лучшей разнице мячей: -1 против -5.
Medical personnel holds a pack of ampules of the Russian Sputnik-V, The first registered vaccine against COVID-19, for photographer in Golestan hospital in the city of Ahvaz 817Km (508 miles) south of Tehran in Khouzestan province on March 14, 2021. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V" 23.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн человек. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 23 июня.
Anbei ist die Karikatur von Sergey Elkin, ich bitte Euch sie ins CMS zu stellen. Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden. Thema: Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Coronavirus, Covid-19, Russland, dritte Welle Jahr/Ort: Moskau, 31.03.2021 via Irina Schöll

Комментарий: Парадоксы российской вакцинации 28.04.2021

Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев. 
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 29: Ministry of Foreign Affairs of Russia main building is seen in Moscow, Russia on March 29, 2018. Russia has decided to close the U.S. consulate in Saint Petersburg and expel Äúsame number of diplomatsÄù, Foreign Minister Sergey Lavrov announced Thursday. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россия высылает семь дипломатов Словакии и стран Балтии 28.04.2021

Ранее Словакия и балтийские государства в знак солидарности с Чехией выслали ряд российских дипломатов. Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрывам в Врбетице в 2014 году.
2895912 07/18/2016 Aerial view of the Foreign Ministry building in Moscow. Maksim Blinov/Sputnik |

МИД РФ вызвал послов стран Балтии и Словакии 27.04.2021

Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля.
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Румыния высылает помощника российского военного атташе 26.04.2021

Ранее Чехия из-за конфликта с Россией объявила персонами нон грата десятки дипломатов из РФ. В знак солидарности с Прагой аналогичные меры приняли Словакия и страны Балтии.
Blick auf die Stadt mit der Burg Bratislava, Slowakei, Bratislava | view to town and Bratislava Castle, Slovakia, Bratislava

Словакия высылает трех российских дипломатов 22.04.2021

Братислава проявила солидарность с Прагой, объявившей о высылке еще нескольких десятков российских дипломатов после истечения срока предъявленного России ультиматума.
Igor Matovic (l), Ministerpräsident der Slowakei, hält und betrachtet die Krawatte von Eduard Heger, Finanzminister der Slowakei, bei einem Besuch des Volkswagen-Werks Bratislava. +++ dpa-Bildfunk +++

В Словакии премьер и министр финансов обменяются постами 29.03.2021

Скандал с поставками вакцины "Спутник V" вызвал ряд отставок в Словакии. Игора Матовича на должности премьера сменит министр финансов Эдуард Хегер, который уступит свой пост самому главе правительства.

24.02.2021 *** (c) Korrespondent in Bosnien, Dragan Maksimovic. Die Impfung in Bosnien Stichwort: Impfung, Bosnien, Maksimovic

Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со "Спутником V" 22.03.2021

Ожидается, что после отставки вице-премьера свой пост покинет и глава правительства Словакии Игор Матович, после чего будет сформирован новый кабмин.
Slovak Prime Minister Igor Matovic (R) and Slovak Health Minister Marek Krajci give a press statement at the International Airport in Kosice, Slovakia, on March 1, 2021, after an aircraft of the Slovak Army arrived from Moscow, carrying doses of the Sputnik V vaccine against the coronavirus (Covid-19). - Slovakia on March 1 received a first shipment of Russian vaccines as it battles the world's highest Covid death rate, the second EU state after Hungary to receive the Sputnik doses. (Photo by PETER LAZAR / AFP) (Photo by PETER LAZAR/AFP via Getty Images)

Побочное действие вакцинации: "Спутник V" развалит правительство Словакии? 08.03.2021

Покупка вакцины "Спутник V" премьером Словакии без согласования с партнерами по правительству спровоцировала кризис. Правящей коалиции грозит распад, но премьер возвращать России препарат не намерен.
HANDOUT - 15.02.2019, Russland, Sotschi: Diese vom Kreml zur Verfügung gestellte Foto zeigt Alexander Lukaschenko (M), Präsident von Weißrussland, bei einem Eishockeyspiel mit dem russischen Präsidenten Putin in der Schaiba-Eisarena. Lukaschenko ist für einen dreitägigen Arbeitsbesuch in Sotschi. Foto: -/Kremlin/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Беларусь получит компенсацию от IIHF за лишение ЧМ-2021 по хоккею 19.01.2021

Международной федерации хоккея на льду предстоит решить, где провести матчи ЧМ, которые должны были проходить в Минске. Среди кандидатов называются Дания, Словакия и Латвия.
Policemen stand guard at the crime scene where Slovak investigative journalist Jan Kuciak and his girlfriend Marina Kusnirova were murdered in Velka Maca, some 50 km from Bratislava, Slovakia, on February 26, 2018. / AFP PHOTO / VLADIMIR SIMICEK (Photo credit should read VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images)

В Словакии задержан бывший начальник полиции по делу об убийстве журналиста 05.11.2020

В Словакии прошли обыски и задержания бывших высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

17.11.2007 Bratislava, Slowakei - Der slowakische Rechtsextremist Marian Kotleba spricht am 17.11.2007 in Bratislava. Der führende slowakische Rechtsextremist hat ein Grundstück inmitten einer illegal errichteten Roma-Siedlung erworben und will die Bewohner nun vertreiben. Der für seine rassistische Hetze gegen die Roma-Minderheit berüchtigte Marian Kotleba kündigte an, die Wohnhäuser abzureißen. Der Roma-Beauftragte der slowakischen Regierung, Pollak, warnte am Donnerstag auf der Internetseite seiner Behörde vor gewaltsamen Ausschreitungen. Foto: TOMAS HUDCOVIC dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Словакии к лишению свободы приговорен депутат-праворадикал 13.10.2020

Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики. Впервые в Словакии осужден парламентарий.
21.09.2020, Tschechien, Prag: The Czech Republic confirmed 985 COVID-19 cases on Sunday, dropping under 1,000 for first time after a week, but fewer people are usually tested during weekends. People wait at the sampling point for testing on COVID-19 in Prague, Czech Republic, September 21, 2020. (CTK Photo/Vit Simanek) Foto: Vit Simanek/CTK/dpa |

Чехия и Словакия повторно вводят режим ЧС из-за роста новых случаев коронавируса 30.09.2020

В Чехии запретят проведение оперных спектаклей и переведут школы на дистанционный режим, в Словакии обяжут носить маски на улицах.
03.09.2020 Marian Kocner the suspected mastermind in the slaying of an investigative journalist Jan Kuciak and his fiancee Martina Kusnirova, who were shot dead in their home on Feb. 21, 2018, is escorted by armed police officers to a courtroom for a trial session in Pezinok in Pezinok, Slovakia, Thursday, Sept. 3, 2020. (AP Photo/Petr David Josek) |

Суд в Словакии оправдал вероятного заказчика убийства журналиста Куцияка 03.09.2020

Суд не нашел доказательств причастности мультимиллионера Мариана Кочнера к убийству Яна Куцияка. Кочнер оштрафован на 5000 евро за незаконное владение оружием. Правозащитники возмущены.
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