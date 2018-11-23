 Словакия не поддержит миграционный пакт ООН | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2018

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Европа

Словакия не поддержит миграционный пакт ООН

Братислава не согласна с тем, что в документе не проводятся различия "между законной и нелегальной миграцией", отметил премьер Словакии Пеллегрини.

Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини

Словакия, вслед за рядом стран, выступила против подписания Всемирного пакта ООН о миграции. Соответствующую позицию Братиславы озвучил в воскресенье, 25 ноября, словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини. "Словакия не согласна с тем, что (в документе. - Ред.) не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией", - подчеркнул глава кабмина, которого цитирует агентство AFP.

"Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", - добавил он.

Глава МИД пригрозил отставкой

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который занимает в отношении документа диаметрально противоположную позицию, ранее пригрозил своей отставкой, если Братислава не поддержит предлагаемый ООН договор.

Контекст

Европа пытается решить миграционный кризис, закрыв последний легальный маршрут по Средиземному морю. Но операция по устрашению беженцев - не выход, уверен обозреватель DW Бернд Ригерт. (03.08.2017)

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Тем не менее Пеллегрини выразил уверенность, что сможет убедить министра не оставлять свой пост.

Планируют принять в декабре

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года.

Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

На сегодняшний день, кроме Австралии, уже отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию внутри правящей коалиции. 

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