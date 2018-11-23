Словакия не поддержит миграционный пакт ООН

Словакия, вслед за рядом стран, выступила против подписания Всемирного пакта ООН о миграции. Соответствующую позицию Братиславы озвучил в воскресенье, 25 ноября, словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини. "Словакия не согласна с тем, что (в документе. - Ред.) не проводятся различия между законной и нелегальной миграцией", - подчеркнул глава кабмина, которого цитирует агентство AFP.

"Мы рассматриваем миграцию из экономических соображений как незаконную, вредную и несущую угрозу безопасности", - добавил он.

Глава МИД пригрозил отставкой

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, который занимает в отношении документа диаметрально противоположную позицию, ранее пригрозил своей отставкой, если Братислава не поддержит предлагаемый ООН договор.

Тем не менее Пеллегрини выразил уверенность, что сможет убедить министра не оставлять свой пост.

Планируют принять в декабре

Инициированный ООН первый "Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию" должен быть официально принят на конференции в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года.

Он содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В числе этих мер - выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

На сегодняшний день, кроме Австралии, уже отказались подписывать документ Австрия, Болгария, Венгрия. Израиль, Польша, США и Чехия. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию внутри правящей коалиции.

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

